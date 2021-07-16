В Уфе обнаружили превышение ПДК фенола и диоксида серы в воздухе

14 июля текущего года в Минэкологии поступило 72 жалобы на неприятный запах со всех районов города, в связи с чем были проведены исследования проб воздуха по 22 веществам в пяти точках.

Зарегистрировано превышение предельно допустимой концентрации фенола в районе:

– улица Юрия Гагарина, 14 – в 1,5 раза;

– улица Инициативная, 11 – в 1,2 раза.

Также обнаружили значительное превышение ПДК диоксида серы по улице Инициативная, 11 в 4,5 раза. Диоксид серы токсичен в высоких концентрациях, вызывает першение в горле, насморк, кашель. В особо высокой концентрации может вызвать отек легких. Загрязнение воздуха серой происходит при выплавке металлов, сжигании угля, нефти и природного газа.

15 июля мы писали о том, что в Уфе выявили трехкратное превышение ПДК сероводорода в воздухе. Экологией в городе заинтересовался Роспотребнадзор.