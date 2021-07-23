В Уфе зафиксирована высокая концентрация этилбензола в воздухе

В районе проспекта Октября, 141 обнаружена концентрация этилбензола в воздухе около 1 ПДК, остальные показатели в норме.

Этилбензол по запаху напоминает бензин. Это вещество в высокой концентрации вызывает сонливость, усталость и головную боль, может вызывать заболевания крови и печени. Применяется при изготовлении пластмасс и синтетических каучуков.

Как мы писали ранее, 17 июля приборы зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации фенола в воздухе в районе улицы Гафури в 1,5 раза, также в июле были зафиксированы выбросы диоксида серы и сероводорода.

В последнее время уфимцы массово стали жаловаться на качество воздуха во всех районах города и писать об этом в соцсети Радия Хабирова.