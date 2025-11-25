Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Эксклюзив! Как прошла свадьба идеолога Lumpen Авдотьи Александровой и модели Даниила Кондратьева — в интервью Собака.ru!

Свадебная паверкапл ноября — идеолог революционного агентства Lumpen и панк-звезда модного авангарда Авдотья Александрова, которая вышла замуж (под руку с дочерью Алексией и букетом антуриумов!) за модель Даниила Кондратьева (на минуточку, герой обложки Собака.ru с Викторией Исаковой!).

О росписи в Барвихе, крейзи-пачке (спойлер: создана героем октябрьского номера Собака.ru Дмитрием Кузнецовым!) и вечноцветущих орхидеях Авдотья рассказала Собака.ru. А ЕЩЕ: мегаэсклюзивные кадры со свадебной примерки!

Авдотья Александрова — Оксане Рим: «Тем, у кого не ладится с модельной карьерой, я говорю: "Расслабься, тебе всего 25, а не уже"»

Алексия, Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев
Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев
Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев

О знакомстве

Полтора года назад Даня пришел ко мне в агентство и зарекомендовал себя как ответственного работника и классную модель. В мае мы с ним начали работать над шоу Lumpen x Avito, Даня собирал саундтрек к показу, — там все и закрутилось. 

У нас все происходит на высоких скоростях и мощностях: на третьем свидании Даня переехал ко мне, за полгода отношений мы сделали четыре шоу и перформанса. Расписаться решили через четыре месяца, болтая об этом ночью на кухне. Сразу же подали заявление. Свободных ближайших слотов на госуслугах не было — поэтому роспись случилась на полгода наших отношений.

Примерка свадебного образа
Примерка свадебного образа

Примерка свадебного образа
Примерка свадебного образа

Примерка свадебного образа
Примерка свадебного образа

Примерка свадебного образа
Примерка свадебного образа

Примерка свадебного образа
Примерка свадебного образа

Фэшн-авангардист Дмитрий Кузнецов трудится над пошивом свадебного платья Авдотьи
Фэшн-авангардист Дмитрий Кузнецов трудится над пошивом свадебного платья Авдотьи

О свадебных луках

Мое свадебное платье придумывал молодой талантливый дизайнер Дима Кузнецов, лицо агентства Lumpen. Я, будучи еще маленькой девочкой, мечтала о пачке на своей свадьбе, чтобы она слегка пружинила за счет объема и в нее можно было плюхаться. 

На корсет и баску Дима взял архивную невесомую ткань, которая буквально рассыпалась в руках. А я предложила сделать разный белый — теплый и холодный. Юбка выполнена из белого фатина и тоже собрана из двух оттенков. Алексии повторили мой образ — обычно она хочет все «как у мамы». Майки-алкоголички — наша модельная униформа, Даня ходит в них практически каждый день. А еще благодаря майке у нас получилась имитация парного лука, которые мы часто практикуем.

Сочетание бургунди брюк с белой майкой подсмотрели в сериале «Сопрано»: нам нравится, когда Даня выглядит, как мафиози. Хотя, на мой взгляд, он больше похож на латиноамериканского, нежели итальянского. Подходящие для Дани брюки нашли у ROGOV. Отдельный респект продавцу в бутике, который по нашему диалогу понял, что у нас планируется роспись, и сделал скидку. 

Алексия
Алексия

Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев
Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев

Авдотья Александрова
Авдотья Александрова

Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев
Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев

Авдотья Александрова и Алексия
Авдотья Александрова и Алексия

Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев
Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев

Авдотья Александрова
Авдотья Александрова

О букете

Я хотела букет из хлопка, который и стал цветочным лейтмотивом. Появление антуриумов — идея флориста Антона Шуранова из «Собран в саду». Антон спросил, нужно ли мне заранее увидеть букет, но мы вместе делали шоу коллаборационное Lumpen x Собран в саду «Конец сезона», поэтому я восторженно доверилась. В ночь накануне росписи получила два букета — для себя и поменьше для Алексии.

Антон попал в точку — антуриумы я люблю! Один классический красный стоит у меня дома и постоянно цветет вместе с орхидеями. Я довольно безответственна и не всегда вовремя поливаю цветы, но мои кумиры выживают в любых условиях.

Оба букета я подарила нашим с Даней незамужним мамам. 

Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев
Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев

Даниил Кондратьев, Алексия и Авдотья Александрова
Даниил Кондратьев, Алексия и Авдотья Александрова

Авдотья Александрова и Алексия
Авдотья Александрова и Алексия

Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев
Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев

Авдотья Александрова
Авдотья Александрова

Авдотья Александрова и Алексия
Авдотья Александрова и Алексия

Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев
Авдотья Александрова и Даниил Кондратьев

О росписи и торжестве

Я жила на Рублевке все детство в семейном доме, так что это мои родные места. Даня сказал, что в Барвихе есть ЗАГС (я об этом почему-то не знала) и что прикольно было бы там и пожениться. Так и сделали! Мама добралась от дома за 15 минут. Расписались в кругу родственников, а потом впятером — я, Даня, его родители и его лучший друг — поехали в кафе «Дача» на Николиной горе и отмечали там до закрытия. Хотим в следующем году сделать большую медиавечеринку, но как пойдет — у нас все всегда спонтанно!

Авдотья Александрова

