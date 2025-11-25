Свадебная паверкапл ноября — идеолог революционного агентства Lumpen и панк-звезда модного авангарда Авдотья Александрова, которая вышла замуж (под руку с дочерью Алексией и букетом антуриумов!) за модель Даниила Кондратьева (на минуточку, герой обложки Собака.ru с Викторией Исаковой!).
О росписи в Барвихе, крейзи-пачке (спойлер: создана героем октябрьского номера Собака.ru Дмитрием Кузнецовым!) и вечноцветущих орхидеях Авдотья рассказала Собака.ru. А ЕЩЕ: мегаэсклюзивные кадры со свадебной примерки!
О знакомстве
Полтора года назад Даня пришел ко мне в агентство и зарекомендовал себя как ответственного работника и классную модель. В мае мы с ним начали работать над шоу Lumpen x Avito, Даня собирал саундтрек к показу, — там все и закрутилось.
У нас все происходит на высоких скоростях и мощностях: на третьем свидании Даня переехал ко мне, за полгода отношений мы сделали четыре шоу и перформанса. Расписаться решили через четыре месяца, болтая об этом ночью на кухне. Сразу же подали заявление. Свободных ближайших слотов на госуслугах не было — поэтому роспись случилась на полгода наших отношений.
О свадебных луках
Мое свадебное платье придумывал молодой талантливый дизайнер Дима Кузнецов, лицо агентства Lumpen. Я, будучи еще маленькой девочкой, мечтала о пачке на своей свадьбе, чтобы она слегка пружинила за счет объема и в нее можно было плюхаться.
На корсет и баску Дима взял архивную невесомую ткань, которая буквально рассыпалась в руках. А я предложила сделать разный белый — теплый и холодный. Юбка выполнена из белого фатина и тоже собрана из двух оттенков. Алексии повторили мой образ — обычно она хочет все «как у мамы». Майки-алкоголички — наша модельная униформа, Даня ходит в них практически каждый день. А еще благодаря майке у нас получилась имитация парного лука, которые мы часто практикуем.
Сочетание бургунди брюк с белой майкой подсмотрели в сериале «Сопрано»: нам нравится, когда Даня выглядит, как мафиози. Хотя, на мой взгляд, он больше похож на латиноамериканского, нежели итальянского. Подходящие для Дани брюки нашли у ROGOV. Отдельный респект продавцу в бутике, который по нашему диалогу понял, что у нас планируется роспись, и сделал скидку.
О букете
Я хотела букет из хлопка, который и стал цветочным лейтмотивом. Появление антуриумов — идея флориста Антона Шуранова из «Собран в саду». Антон спросил, нужно ли мне заранее увидеть букет, но мы вместе делали шоу коллаборационное Lumpen x Собран в саду «Конец сезона», поэтому я восторженно доверилась. В ночь накануне росписи получила два букета — для себя и поменьше для Алексии.
Антон попал в точку — антуриумы я люблю! Один классический красный стоит у меня дома и постоянно цветет вместе с орхидеями. Я довольно безответственна и не всегда вовремя поливаю цветы, но мои кумиры выживают в любых условиях.
Оба букета я подарила нашим с Даней незамужним мамам.
О росписи и торжестве
Я жила на Рублевке все детство в семейном доме, так что это мои родные места. Даня сказал, что в Барвихе есть ЗАГС (я об этом почему-то не знала) и что прикольно было бы там и пожениться. Так и сделали! Мама добралась от дома за 15 минут. Расписались в кругу родственников, а потом впятером — я, Даня, его родители и его лучший друг — поехали в кафе «Дача» на Николиной горе и отмечали там до закрытия. Хотим в следующем году сделать большую медиавечеринку, но как пойдет — у нас все всегда спонтанно!
Комментарии (0)