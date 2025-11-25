О свадебных луках

Мое свадебное платье придумывал молодой талантливый дизайнер Дима Кузнецов, лицо агентства Lumpen. Я, будучи еще маленькой девочкой, мечтала о пачке на своей свадьбе, чтобы она слегка пружинила за счет объема и в нее можно было плюхаться.

На корсет и баску Дима взял архивную невесомую ткань, которая буквально рассыпалась в руках. А я предложила сделать разный белый — теплый и холодный. Юбка выполнена из белого фатина и тоже собрана из двух оттенков. Алексии повторили мой образ — обычно она хочет все «как у мамы». Майки-алкоголички — наша модельная униформа, Даня ходит в них практически каждый день. А еще благодаря майке у нас получилась имитация парного лука, которые мы часто практикуем.

Сочетание бургунди брюк с белой майкой подсмотрели в сериале «Сопрано»: нам нравится, когда Даня выглядит, как мафиози. Хотя, на мой взгляд, он больше похож на латиноамериканского, нежели итальянского. Подходящие для Дани брюки нашли у ROGOV. Отдельный респект продавцу в бутике, который по нашему диалогу понял, что у нас планируется роспись, и сделал скидку.