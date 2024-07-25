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Свадьбы

Она — Петербург, он — Москва: как прошла свадьба Александры Глазковой и Сергея Тутова

Экс-вице-президент инновационного BIOCAD (производитель вакцины «Спутник V»!), а ныне советник группы ОХК «Уралхим» Александра Глазкова стала Тутовой — бизнесвумен сказала «Да!» нефтехимику, директору по разработкам и исследованиям в СИБУРе Сергею. Торжество прошло в гостинице «Астория», подробностями свадебной церемонии с «Собака.ru» поделилась сама Александра. 

Александра Глазкова (Тутова). Сергей Тутов
Архив героев
Александра Глазкова (Тутова), Сергей Тутов
Александра Глазкова (Тутова). Сергей Тутов
Архив героев
Александра Глазкова (Тутова), Сергей Тутов
Александра Глазкова (Тутова). Сергей Тутов
Архив героев
Александра Глазкова (Тутова), Сергей Тутов
Александра Глазкова (Тутова). Сергей Тутов
Архив героев
Александра Глазкова (Тутова), Сергей Тутов

О торжестве 

Для торжества мы выбрали первый летний месяц, а саму церемонию решили провести в  гостинице «Астория». Место и дата были выбраны неслучайно: белые ночи, шарм родного мне города. Праздник состоял из нескольких частей: в зале «Зимний сад» «Астории» состоялась торжественная регистрация, затем прошел ужин в соседнем «Бальном зале», а после всех гостей ожидали танцы на террасе гостиницы So, с которой открываются самые петербургские (читайте — красивейшие) виды. Для меня, как и для Сергея, этот брак не первый: у нас у обоих есть дети, именно поэтому было так важно сделать праздник, который бы объединил две наши истории в одну, отметить, так сказать, день создания семьи. 

Все было максимально классическим: выход невесты с отцом под песню «Александра», обмен клятвами, кидание букета и подвязки, нарядный торт, крики «Горько!», кража невесты, первый танец под адаптированную песню Валерия Сюткина «Москва-Нева» и, конечно, трогательные поздравления друзей. А еще были... настоящие цыгане! За музыкальное сопровождение вечеринки отвечала кавер-группа из Перми «El capitan!», которую мы заприметили еще на совместном обучении в этом городе. Одним словом, это было здорово!

Александра Глазкова (Тутова)
Архив героев
Александра Глазкова (Тутова)
Александра Глазкова (Тутова). с дочкой Верой
Архив героев
Александра Глазкова (Тутова), с дочкой Верой
Александра Глазкова (Тутова). Сергей Тутов
Архив героев
Александра Глазкова (Тутова), Сергей Тутов
Архив героев
Архив героев
Кавер-группа «El capitan!»
Архив героев

Кавер-группа «El capitan!»

Архив героев

О гостях 

Наша история любви началась в 2022 году на совместном обучении, мы попали в кадровый резерв в сфере науки и образования. В сентябре 2023 года Сергей сделал мне предложение. Так как свидетелей романа очень много — все одногруппники из кадровых резервов — то, конечно, часть из них (самые близкие) присутствовали на торжестве. Для многих гостей из других городов, в том числе и из Москвы, приехать в Петербург на выходные это отдельный праздник, да еще и повод такой приятный.

Микаэль Аскеров, Юрий Милославский, Оксана Лаврентьева. Ислам Аскеров, Екатерина Беляева, Сергей Тутов
Архив героев
Александр Цыпкин, Оксана Лаврентьева, Юрий Милославский, Микаэль Аскеров, Анна Аскерова, Александра Глазкова (Тутова), Ислам Аскеров, Екатерина Беляева, Сергей Тутов
Леонид Алексеев
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Леонид Алексеев
Наталья Бехтерева. Владимир Бехтерев
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Наталья Бехтерева, Владимир Бехтерев 
Анна Аскерова, Микаэль Аскеров
Архив героев
Микаэль Аскеров, Анна Аскерова
Евгения и Кирилл Доморощенковы
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Евгения и Кирилл Доморощенковы

Наталья Каптур. Павел Никифоров
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Наталья Каптур, Павел Никифоров
Михаил Галль
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Михаил Галль
Павел Александров и Анна Мессерер
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Павел Александров и Анна Мессерер

Ольга Богданова
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Ольга Богданова

Оксана Молодикова
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Оксана Молодикова
Геннадий и Наталья Вавилины
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Геннадий и Наталья Вавилины

Елена Вильчицкая
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Елена Вильчицкая

О нарядах

За наш внешний вид отвечал Леонид Алексеев. Каждому было выбрано по два образа, что соответствовало двум этапам свадьбы. Оба костюма Сергея были от House of Leo, как и мое второе платье, а основное от Vera Wang. Отмечу, что и для дочки Веры образ подготовил Леонид, который вдохновился образом картины Брюллова «Всадница».  

Александра Глазкова (Тутова)
Архив героев
Александра Глазкова (Тутова)
Сергей Тутов
Архив героев

Сергей Тутов

Сергей Тутов
Архив героев

Сергей Тутов

Александра Глазкова (Тутова). Сергей Тутов
Архив героев
Александра Глазкова (Тутова), Сергей Тутов

О медовом месяце

Для свадебного путешествия был выбран Китай, остров Хайнань. Там мы остановились в шикарном отеле Capella Tufu Bay, который способствовал уединению и гармонизации чувств после бурных свадебных эмоций. 

Александра Глазкова (Тутова). Сергей Тутов
Архив героев
Александра Глазкова (Тутова), Сергей Тутов
Александра Глазкова (Тутова). Сергей Тутов
Архив героев
Александра Глазкова (Тутова), Сергей Тутов
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Люди:
Александра Глазкова (Тутова), Наталья Бехтерева, Леонид Алексеев Оксана Лаврентьева, Наталья Каптур, Александр Цыпкин, Юрий Милославский, Михаил Галль, Анна Аскерова, Микаэль Аскеров

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