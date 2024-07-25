Она — Петербург, он — Москва: как прошла свадьба Александры Глазковой и Сергея Тутова

О торжестве

Для торжества мы выбрали первый летний месяц, а саму церемонию решили провести в гостинице «Астория». Место и дата были выбраны неслучайно: белые ночи, шарм родного мне города. Праздник состоял из нескольких частей: в зале «Зимний сад» «Астории» состоялась торжественная регистрация, затем прошел ужин в соседнем «Бальном зале», а после всех гостей ожидали танцы на террасе гостиницы So, с которой открываются самые петербургские (читайте — красивейшие) виды. Для меня, как и для Сергея, этот брак не первый: у нас у обоих есть дети, именно поэтому было так важно сделать праздник, который бы объединил две наши истории в одну, отметить, так сказать, день создания семьи.

Все было максимально классическим: выход невесты с отцом под песню «Александра», обмен клятвами, кидание букета и подвязки, нарядный торт, крики «Горько!», кража невесты, первый танец под адаптированную песню Валерия Сюткина «Москва-Нева» и, конечно, трогательные поздравления друзей. А еще были... настоящие цыгане! За музыкальное сопровождение вечеринки отвечала кавер-группа из Перми «El capitan!», которую мы заприметили еще на совместном обучении в этом городе. Одним словом, это было здорово!