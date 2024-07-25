Она — Петербург, он — Москва: как прошла свадьба Александры Глазковой и Сергея Тутова

Экс-вице-президент инновационного BIOCAD (производитель вакцины «Спутник V»!), а ныне советник группы ОХК «Уралхим» Александра Глазкова стала Тутовой — бизнесвумен сказала «Да!» нефтехимику, директору по разработкам и исследованиям в СИБУРе Сергею. Торжество прошло в гостинице «Астория», подробностями свадебной церемонии с «Собака.ru» поделилась сама Александра.
О торжестве
Для торжества мы выбрали первый летний месяц, а саму церемонию решили провести в гостинице «Астория». Место и дата были выбраны неслучайно: белые ночи, шарм родного мне города. Праздник состоял из нескольких частей: в зале «Зимний сад» «Астории» состоялась торжественная регистрация, затем прошел ужин в соседнем «Бальном зале», а после всех гостей ожидали танцы на террасе гостиницы So, с которой открываются самые петербургские (читайте — красивейшие) виды. Для меня, как и для Сергея, этот брак не первый: у нас у обоих есть дети, именно поэтому было так важно сделать праздник, который бы объединил две наши истории в одну, отметить, так сказать, день создания семьи.
Все было максимально классическим: выход невесты с отцом под песню «Александра», обмен клятвами, кидание букета и подвязки, нарядный торт, крики «Горько!», кража невесты, первый танец под адаптированную песню Валерия Сюткина «Москва-Нева» и, конечно, трогательные поздравления друзей. А еще были... настоящие цыгане! За музыкальное сопровождение вечеринки отвечала кавер-группа из Перми «El capitan!», которую мы заприметили еще на совместном обучении в этом городе. Одним словом, это было здорово!
Кавер-группа «El capitan!»
О гостях
Наша история любви началась в 2022 году на совместном обучении, мы попали в кадровый резерв в сфере науки и образования. В сентябре 2023 года Сергей сделал мне предложение. Так как свидетелей романа очень много — все одногруппники из кадровых резервов — то, конечно, часть из них (самые близкие) присутствовали на торжестве. Для многих гостей из других городов, в том числе и из Москвы, приехать в Петербург на выходные это отдельный праздник, да еще и повод такой приятный.
Евгения и Кирилл Доморощенковы
Павел Александров и Анна Мессерер
Ольга Богданова
Геннадий и Наталья Вавилины
Елена Вильчицкая
О нарядах
За наш внешний вид отвечал Леонид Алексеев. Каждому было выбрано по два образа, что соответствовало двум этапам свадьбы. Оба костюма Сергея были от House of Leo, как и мое второе платье, а основное от Vera Wang. Отмечу, что и для дочки Веры образ подготовил Леонид, который вдохновился образом картины Брюллова «Всадница».
О медовом месяце
Для свадебного путешествия был выбран Китай, остров Хайнань. Там мы остановились в шикарном отеле Capella Tufu Bay, который способствовал уединению и гармонизации чувств после бурных свадебных эмоций.
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