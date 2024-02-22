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Свадьбы

Свадьба блогера Марии Червоткиной и бизнесмена Романа Чичканова: торжество в Москве, но с петербургским акцентом

В столичном особняке Спиридонова, излюбленном месте светских встреч, петербургский блогер Мария Червоткина сказала «Да!» управляющему партнеру Vitte Capital и основателю сети медиспа-отелей MAYRVEDA Роману Чичканову. Как это было, рассказала «Собака.ru» сама Мария. 

Мария Червоткина. Роман Чичканов
Архив героев
Мария Червоткина, Роман Чичканов
Мария Червоткина. Роман Чичканов
Архив героев
Мария Червоткина, Роман Чичканов
Мария Червоткина. Роман Чичканов
Архив героев
Мария Червоткина, Роман Чичканов

О подготовке

Я вас удивлю: это была не свадьба! Да-да, свадьба только осенью. Это была церемония бракосочетания, которая просто получилась чуть более масштабной. А вышла она такой по одной простой причине: если сейчас записываться через Госуслуги в ЗАГС или даже особняк, то вам отведут 15-20 минут гос.времени на всё про всё. А это значит, что вы успеете только узнать об отправлении корабля «Любовь» в путь под названием «Жизнь» и расписаться в документах. Никаких фотографий, слез счастья и поздравлений. Нам хотелось чего-то большего — и мы договорились с ЗАГСом на выездную регистрацию в особняке Спиридонова. 

Его выбрали из списка доступных в Москве. Произошло это довольно обыденно: сидели в ресторане и гуглили места. Признаюсь, Роман склонялся к другим вариантам, но так как меня сразу зацепил именно Спиридонова — понравились чистые белые стены, красивые деревянные потолки — решили изучить этот вариант. Помню, когда приехали в первый раз, там шел ремонт: белых стен не было видно, деревянные потолки тоже не просматривались. Но спустя несколько недель, когда заглянули вновь, все уже более-менее доделали, и особняк произвел впечатление: всё стало свежо, красиво и аккуратно. И мы решились.

Поначалу мы долго были в разъездах: сначала жили в Эмиратах, затем застряли на работе у Ромы в MediSpa-отеле MAYRVEDA Kislovodsk. А организовывать что-то на расстоянии сложно. Поэтому, когда приехали в Москву, все завертелось очень стремительно: буквально за полторы недели утвердили дату, нашли (спасибо нашему другу Сергею Буниятову) музыкантов, разобрались с кейтерингом, декорациями и многим другим.

Мария Червоткина и Роман Чичканов с семьей
Архив героев

Мария Червоткина и Роман Чичканов с семьей 

Мария Червоткина c мамой, Роман Чичканов
Архив героев

Мария Червоткина c мамой, Роман Чичканов 

Мария Червоткина с семьей
Архив героев

Мария Червоткина с семьей 

О наряде невесты 

Поиск наряда — отдельная тема. За неделю до регистрации началась паника: ни в ЦУМе, ни в каких-то других торговых центрах мне не удалось найти тот самый образ. Но зато, оббегая все точки продаж свадебных нарядов столицы, я сделала интересное открытие: в России очень любят черный цвет. Особенно зимой: белого катастрофически мало. Учитывая, что это не было полноценной свадьбой — платья в пол мне не хотелось. Короче, сложная задача (смеется). На помощь пришла лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» Татьяна Кочнова, чьи наряды уже выгуливали Лиза Боярская и Настя Ивлеева. С ней мне очень повезло: если обычно требуется где-то две недели для пошива платья по размерам клиента, то в TATYANA KOCHNOVA ATELIER комплект из жакета с цветами и юбки успели сделать за шесть (!!!) дней. Образ прилетел ко мне из Петербурга за полдня до церемонии! 

С поиском туфель тоже намучилась: сложность в том, что костюм был молочный. А (в отличие от нарядов) свадебная обувь, по большей мере, белая. Помню, буквально за день до регистрации (когда, разумеется, я уже успела отчаяться) Рома скидывает ссылку на ЦУМ OUTLET. Открываю — а там мюли Bottega Veneta в нужном цвете. Кроме того, я люблю этот силуэт — у меня есть такие же ботильоны в чёрном оттенке. 

Алексей Миронов
Архив героев
Алексей Миронов
Денис Шевченко. Модель Маша У, Кан
Архив героев
Денис Шевченко, Модель Маша У, Кан
Ксения Соловьева
Архив героев
Ксения Соловьева
Полина Аскери
Архив героев

Полина Аскери

Алина Лаврентьева-Пак, Лиза Аминова, Диана Коркунова
Архив героев

Алина Лаврентьева-Пак, Лиза Аминова, Диана Коркунова

Катя Пятицкая и Эдуард Еремчук
Архив героев

Катя Пятицкая и Эдуард Еремчук 

Модель Маша У и Кан
Архив героев

Модель Маша У и Кан

О регистрации 

На регистрацию из Челябинска приехали все мои родственники кроме бабушки — она уже не может летать. Кроме того, мы позвали друзей. На церемонию смогли приехать: Денис Шевченко, основатель сети GATE31, Алексей Миронов, совладелец Department 57 и бренда Perque, галерист Полина Аскери, бывший главный редактор Vogue Ксения Соловьева, арти-директор бренда OLOLOL Алина Лаврентьева-Пак, блогер Диана Коркунова и другие. Несмотря на то, что удалось собрать не всех — многих приятелей раскидало по миру — была очень классная атмосфера, все искренне были за нас рады. 

На роспись мы шли под саундтрек из фильма «Однажды в Америке». Это любимая композиция Ромы, да и мне она тоже нравится: кажется, трек хорошо описывает начало чего-то большого и светлого. После церемонии устроили закрытый семейный ужин в одном из московских ресторанов, где все классно потанцевали, попели и просто вкусно поели. Сейчас переведем дух и начнем готовиться к полноценной свадьбе.

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Люди:
Алексей Миронов, Мария Червоткина, Денис Шевченко Ксения Соловьева

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