Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026

Зал хором подхватил: «Мой ненаглядный... я твоя!». Одним из самых громких моментов вечера стало появление Татьяны Булановой. Награду в номинации «Музыка» певице вручили актриса ТНТ Лукерья Ильяшенко и директор направления «Уходовая косметика» группы компаний «Промомед» Мария Провоторова. В этом году премию поддержала премиальная линия средств для омоложения Telomerol.

Не менее ярким был и выход краша и грин-флага всего Петербурга Тихона Жизневского. Лауреата в номинации «Театр» поздравил Лео Канделаки — музыкант, телеведущий («Кто куда» и «Утро на ТНТ») и актер сериалов «Беспринципные» и «НейроВася».