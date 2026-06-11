Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026

Несмотря на обещанные грозу, град и проливной дождь, XXI церемония «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 прошла под ясным небом. В этом году Собака.ru собрала лауреатов, героев и друзей премии в Михайловском замке Русского музея, а для церемонии открыли и северный фасад, который обычно недоступен для гостей. По традиции вечер вели главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская и главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк.
В течение вечера на сцену поднимались лауреаты, герои прошлых лет и друзья премии. Одними из первых отмеченных лауреатов стали участники танцевальной труппы MusicAeternaDance, их худруку Анне Гусевой статуэтку вручил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.
Гигантское полотно «Любовь.Человек.Культура» Покраса Лампаса спускается с Северного фасада Михайловского замка. Это гранд финале нашей премии
Зал хором подхватил: «Мой ненаглядный... я твоя!». Одним из самых громких моментов вечера стало появление Татьяны Булановой. Награду в номинации «Музыка» певице вручили актриса ТНТ Лукерья Ильяшенко и директор направления «Уходовая косметика» группы компаний «Промомед» Мария Провоторова. В этом году премию поддержала премиальная линия средств для омоложения Telomerol.
Не менее ярким был и выход краша и грин-флага всего Петербурга Тихона Жизневского. Лауреата в номинации «Театр» поздравил Лео Канделаки — музыкант, телеведущий («Кто куда» и «Утро на ТНТ») и актер сериалов «Беспринципные» и «НейроВася».
Одним из самых громких выходов вечера стало вручение награды Андрею Смелянскому (aka Toxi$) — к нему на сцену вышла артистка театра и кино (и лауреатка «ТОП50» — 2025!) Карина Разумовская и пропела легендарный вирусный фрагмент из трека «Возьми телефон, детка».
Шведский премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники ASKO в третий раз подряд поддерживает премию и отмечает лауреатов специальными подарками. В этот раз маркетинг-директор компании Дмитрий Барканов вручил статуэтку художнику Покрасу Лампасу.
Арсений Гаврицков, Павел Альбрехт
Екатерина Алексеева
В номинации «Шоу и спорт» победителями стали вог-дом House of Bonchinche. Статуэтку участники коллектива лучили на сцене от актера сериалов ТНТ и ТВ-3 Олега Гааса (тот самый Дубровский!).
Олег Гаас
Олег и Елена Гуменник
Между вручениями статуэток гости выстраивались в очередь к зоне ECCO Гольф. Здесь можно было сменить вечерний дресс-код на роль начинающего гольфиста: взять клюшку, отработать удар и попытаться отправить мяч точно в цель. Судя по азарту участников, для многих это оказалось не менее увлекательным, чем происходящее на сцене.
Алена Зобова
Лео Канделаки, Олег Гаас
У зоны девелоперской компании «Брусника» красная дорожка на время сбавляла светскую суету. Здесь сделали тихую улицу — место, где можно было отойти от шума, остановиться на мгновение и просто выдохнуть перед следующим выходом на сцену.
Константин Сыромолотов, исполнительного директора филиала компании «Брусника» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, вручил статуэтку Татьяне Тылевич — генеральному директору Императорского фарфорового завода.
К концу вечера двор Михайловского замка еще долго не пустел: гости поздравляли лауреатов, обсуждали церемонию и задерживались в светской зоне премии.
Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров, Лиза Медунецкая, Сергей Мисенко, Ася Минеева, Артем Котелевец, Екатерина Сенина, Владислав Шишкин, Дмитрий Сайтимов, Илья Ридный, Анастасия Соломка, Дмитрий Многолет
Собака.ru благодарит за поддержку
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026
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