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Репортажи

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Лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026

Несмотря на обещанные грозу, град и проливной дождь, XXI церемония «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 прошла под ясным небом. В этом году Собака.ru собрала лауреатов, героев и друзей премии в Михайловском замке Русского музея, а для церемонии открыли и северный фасад, который обычно недоступен для гостей. По традиции вечер вели главный редактор Собака.ru Яна Милорадовская и главный редактор сайта Sobaka.ru Михаил Стацюк.

В течение вечера на сцену поднимались лауреаты, герои прошлых лет и друзья премии. Одними из первых отмеченных лауреатов стали участники танцевальной труппы MusicAeternaDance, их худруку Анне Гусевой статуэтку вручил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Яна Милорадовская, Покрас Лампас
Яна Милорадовская, Покрас Лампас
Гигантское полотно «Любовь.Человек.Культура» Покраса Лампаса спускается с Северного фасада Михайловского замка. Это гранд финале нашей премии

Гигантское полотно «Любовь.Человек.Культура» Покраса Лампаса спускается с Северного фасада Михайловского замка. Это гранд финале нашей премии

Алла Манилова
Алла Манилова
Михаил Стацюк, Яна Милорадовская, Борис Пиотровский. Анастасия Пешкова
Яна Милорадовская, Михаил Стацюк, Борис Пиотровский, Анна Гусева, Анастасия Пешкова
Борис Пиотровский
Борис Пиотровский
Анна Гусева
Анна Гусева
Борис Пиотровский, Анна Гусева. Савва Коротыч, Алексей Слуцкий, Дарья Тагильцева, Айсылу Мирхафизхан, Елена Свиридова, Евгений Калачев, Максим Клочнев, Елена Лисная, Айгуля Бузаева
Анна Гусева, Борис Пиотровский, Савва Коротыч, Алексей Слуцкий, Дарья Тагильцева, Айсылу Мирхафизхан, Елена Свиридова, Евгений Калачев, Максим Клочнев, Елена Лисная, Айгуля Бузаева, Дарья Третьякова Анастасия Пешкова
Любовь Аркус, Лев Лурье
Лев Лурье, Любовь Аркус
Покрас Лампас
Константин Сыромолотов, Татьяна Тылевич
Константин Сыромолотов, Татьяна Тылевич
Рената Шакирова, Александр Коновалов
Александр Коновалов, Рената Шакирова
Алексей Феликсов
Алексей Феликсов

Зал хором подхватил: «Мой ненаглядный... я твоя!». Одним из самых громких моментов вечера стало появление Татьяны Булановой. Награду в номинации «Музыка» певице вручили актриса ТНТ Лукерья Ильяшенко и директор направления «Уходовая косметика» группы компаний «Промомед» Мария Провоторова. В этом году премию поддержала премиальная линия средств для омоложения Telomerol.

Не менее ярким был и выход краша и грин-флага всего Петербурга Тихона Жизневского. Лауреата в номинации «Театр» поздравил Лео Канделаки — музыкант, телеведущий («Кто куда» и «Утро на ТНТ») и актер сериалов «Беспринципные» и «НейроВася».

Татьяна Буланова
Татьяна Буланова
Татьяна Буланова. Лукерья Ильяшенко, Мария Провоторова
Татьяна Буланова, Лукерья Ильяшенко, Мария Провоторова
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский
Тихон Жизневский. Лео Канделаки
Тихон Жизневский, Лео Канделаки
Сергей Лимонов, Джессика
Сергей Лимонов, Джессика
Джессика
Джессика
Денис Химиляйне
Денис Химиляйне
Юлия Сенина. Анна Трапкова
Юлия Сенина, Анна Трапкова

Одним из самых громких выходов вечера стало вручение награды Андрею Смелянскому (aka Toxi$) — к нему на сцену вышла артистка театра и кино (и лауреатка «ТОП50» — 2025!) Карина Разумовская и пропела легендарный вирусный фрагмент из трека «Возьми телефон, детка». 

Toxi$, Карина Разумовская
Карина Разумовская, Toxi$
Михаил Стацюк, Карина Разумовская, Toxi$
Михаил Стацюк, Карина Разумовская, Toxi$
Аркадий Теплицкий, Ксения Гощицкая
Аркадий Теплицкий, Ксения Гощицкая
Ирина Оганова, Анна Теплицкая
Ирина Оганова, Анна Теплицкая
Кристина Березовская, Владимир Березовский
Кристина Березовская, Владимир Березовский
Александр Шестаков
Александр Шестаков
Вадим Михайлов
Вадим Михайлов
Ксения Гощицкая, Владимир Григ
Владимир Григ, Ксения Гощицкая
Александр Сергеев, Светлана Савельева
Александр Сергеев, Светлана Савельева
Михаил Стацюк, Мария Элькина
Мария Элькина, Михаил Стацюк
Friendly Thug 52 Ngg
Friendly Thug 52 Ngg

Шведский премиум-бренд по производству бытовой и профессиональной техники ASKO в третий раз подряд поддерживает премию и отмечает лауреатов специальными подарками. В этот раз маркетинг-директор компании Дмитрий Барканов вручил статуэтку художнику Покрасу Лампасу.

Вика Салават
Вика Салават
Полина Шевцова, Роман Зимогорский, Юлия Машнич
Полина Шевцова, Роман Зимогорский, Юлия Машнич
Кирилл Раневский
Кирилл Раневский
Кирилл Раневский
Кирилл Раневский
Виктория Сергеева, Лидия Метельская
Лидия Метельская, Виктория Сергеева
Юлия Машнич, Константин Рязанцев
Константин Рязанцев, Юлия Машнич
Александр Малич, Михаил Иванов
Александр Малич, Михаил Иванов
Михаил Иванов. Арина Новикова, Дмитрий Николюк, Арсений Гаврицков, Ника Максимова, Павел Альбрехт
Михаил Иванов, Арина Новикова, Дмитрий Николюк, Арсений Гаврицков, Ника Максимова, Павел Альбрехт
Арсений Гаврицков, Павел Альбрехт

Арсений Гаврицков, Павел Альбрехт

Лидия Метельская
Лидия Метельская
Григорий Чабан
Григорий Чабан
Вика Салават
Вика Салават
Юрий Насонов
Юрий Насонов
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Антон Мамыкин. Иван Яковенко
Антон Мамыкин, Иван Яковенко
Сергей Кальварский мл., Андрей Натоцинский
Андрей Натоцинский, Сергей Кальварский мл.
Татьяна Андреева, Александр Сергеев
Татьяна Андреева, Александр Сергеев
Анна Тышецкая. Юрий Кабанов, Анастасия Колмогорова, Ксения Яровенко, Митя Харшак, Дана Бенюмова, Евгений Зеленев, Павел Кузьмин
Анна Тышецкая, Юрий Кабанов, Анастасия Колмогорова, Ксения Яровенко, Митя Харшак, Дана Бенюмова, Евгений Зеленев, Павел Кузьмин
Анна Тышецкая
Анна Тышецкая
Павел Путинцев
Павел Путинцев
Екатерина Алексеева

Екатерина Алексеева

В номинации «Шоу и спорт» победителями стали вог-дом House of Bonchinche. Статуэтку участники коллектива лучили на сцене от актера сериалов ТНТ и ТВ-3 Олега Гааса (тот самый Дубровский!).

Саша Амплитуда. Екатерина Армеева, Богдан Кочуров, Кирилл Брюховецкий, Дарья Черноус - House of Bonchinche и Олег Гаас
Саша Амплитуда, Екатерина Армеева, Богдан Кочуров, Кирилл Брюховецкий, Дарья Черноус - House of Bonchinche и Олег Гаас
Олег Гаас

Олег Гаас

Саша Амплитуда. Екатерина Армеева, Богдан Кочуров, Кирилл Брюховецкий, Дарья Черноус - House of Bonchinche
Саша Амплитуда, Екатерина Армеева, Богдан Кочуров, Кирилл Брюховецкий, Дарья Черноус - House of Bonchinche
Карина Разумовская
Карина Разумовская
Олег и Елена Гуменник

Олег и Елена Гуменник

Борис Павлович, Дмитрий Крестьянкин. Анна Вишнякова, Анна Петрова, Евгений Анисимов, Екатерина Минина, Ольга Павлович, Никита Хорольский, Иван Вальберг, Константин Учитель,
Борис Павлович, Дмитрий Крестьянкин, Анна Вишнякова, Анна Петрова, Евгений Анисимов, Екатерина Минина, Ольга Павлович, Никита Хорольский, Иван Вальберг, Константин Учитель, 
Илья Куруч. шоумен так спешил на премию, что опоздал
Анастасия Соломка
Илья Куруч, шоумен так спешил на премию, что опоздал
Александр Романов Kontrkult, Маргарита Котельникова Kontrkult. Артур Роос
Маргарита Котельникова Kontrkult, Александр Романов Kontrkult, Артур Роос
Маргарита Котельникова Kontrkult, Александр Романов Kontrkult, Дарья Гладких. Елизавета Вельяминова, Артур Роос
Маргарита Котельникова Kontrkult, Александр Романов Kontrkult, Дарья Гладких, Елизавета Вельяминова, Артур Роос
Илья Соболев. Собака.ru благодарит отель "Метрополис" за помощь в организации съемки
Анастасия Соломка
Илья Соболев, Собака.ru благодарит отель "Метрополис" за помощь в организации съемки

Между вручениями статуэток гости выстраивались в очередь к зоне ECCO Гольф. Здесь можно было сменить вечерний дресс-код на роль начинающего гольфиста: взять клюшку, отработать удар и попытаться отправить мяч точно в цель. Судя по азарту участников, для многих это оказалось не менее увлекательным, чем происходящее на сцене.

Денис Химиляйне
Денис Химиляйне
Кирилл Раневский
Кирилл Раневский
Юлия Сенина
Юлия Сенина
Марк Лапин, Ксения Лапина
Марк Лапин, Ксения Лапина
Алена Зобова

Алена Зобова

Лео Канделаки, Олег Гаас

Лео Канделаки, Олег Гаас

Алексей Феликсов
Алексей Феликсов
Владимир Варнава
Владимир Варнава
Покрас Лампас
Покрас Лампас

У зоны девелоперской компании «Брусника» красная дорожка на время сбавляла светскую суету. Здесь сделали тихую улицу — место, где можно было отойти от шума, остановиться на мгновение и просто выдохнуть перед следующим выходом на сцену. 

Константин Сыромолотов, исполнительного директора филиала компании «Брусника» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, вручил статуэтку Татьяне Тылевич — генеральному директору Императорского фарфорового завода.

Анна Гусева. MusicAeternaDance
Анна Гусева, MusicAeternaDance
Борис Павлович. Ольга Павлович
Борис Павлович, Ольга Павлович

К концу вечера двор Михайловского замка еще долго не пустел: гости поздравляли лауреатов, обсуждали церемонию и задерживались в светской зоне премии. 

Борис Пиотровский, Мария Смирнова
Борис Пиотровский, Мария Смирнова

Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров, Лиза Медунецкая, Сергей Мисенко, Ася Минеева, Артем Котелевец, Екатерина Сенина, Владислав Шишкин, Дмитрий Сайтимов, Илья Ридный, Анастасия Соломка, Дмитрий Многолет

Собака.ru благодарит за поддержку
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026


Девелоперскую компанию Брусника

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Теги:
ТОП50 2026
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Татьяна Андреева, Friendly Thug 52 Ngg, Андрей Натоцинский Антон Мамыкин, Сергей Кальварский мл., Александр Романов Kontrkult, Маргарита Котельникова Kontrkult, Григорий Чабан, Павел Путинцев, Владимир Григ, Вадим Михайлов, Алексей Феликсов, Александр Коновалов, Александр Шестаков, Кирилл Раневский, Константин Сыромолотов, Юлия Сенина, Светлана Савельева, Рената Шакирова, Илья Соболев, Юрий Насонов, Александр Малич, Тихон Жизневский, Любовь Аркус, Роман Зимогорский, Саша Амплитуда, Елизавета Боярская, Мария Смирнова, Сергей Лимонов, Борис Пиотровский, Лев Лурье, Михаил Иванов, Джессика , Владимир Березовский, Дарья Гладких, Полина Шевцова, Юлия Машнич, Анна Теплицкая, Toxi$, Илья Куруч, Алла Манилова, Константин Рязанцев, Татьяна Тылевич, Анна Тышецкая, Кристина Березовская, Анна Гусева, Вика Салават, Ксения Лапина, Михаил Стацюк, Карина Разумовская, Марк Лапин, Дмитрий Крестьянкин, Ксения Гощицкая, Лидия Метельская, Ирина Оганова, Аркадий Теплицкий, Владимир Варнава, Мария Элькина, Александр Сергеев, Денис Химиляйне, Борис Павлович, Покрас Лампас, Татьяна Буланова, Яна Милорадовская, Виктория Сергеева

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