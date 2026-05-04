Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Владимир Варнава, Ксения Гощицкая, Александр Малич, Кристина Галько: на Новой сцене Александринки показали «Пушкин. Опыты: “Скупой рыцарь”»

«Фантасмагория присутствия», «коллективное высказывание», «партиципаторный перформанс» или «лабораторное исследование»? Что же это за междисциплинарный проект по первой «Маленькой трагедии» Пушкина придумали режиссер и актриса (ученица Льва Додина) Дарья Румянцева и философ Александр Злотников совместно со звездным кастом — Дель! Варнава! Челидзе! Ткачук! — на Новой сцене Александринского? И почему на показы в июле билеты уже почти разлетелись? Ответы на эти вопросы первыми узнали герои и, конечно, редакция Собака.ru.

Владимир Варнава
Владимир Варнава
Анастасия Антоненкова, Александр Малич
Анастасия Антоненкова, Александр Малич
Ксения Гощицкая. Дмитрий Левин, Ксения Гощицкая

Дмитрий Левин, Ксения Гощицкая

Виктор Минков
Виктор Минков
Кристина Галько
Кристина Галько
Джулиано Ди Капуа
Джулиано Ди Капуа
Анастасия Смирнова
Анастасия Смирнова
Тарас Бибич

Тарас Бибич

Премьера «Пушкин. Опыты: Скупой рыцарь» началась еще до официального старта: за полчаса до показа в Медиацентре прошла творческая встреча с автором идеи Александром Злотниковым и драматургом Константином Федоровым — о самой пьесе и о том, как собирали спектакль. Тем временем в минималистичном фойе развернулись камерные этюды: одни артисты бились на воображаемых шпагах, другие музицировали, третьи общались с гостями.

Александр Злотников и Константин Федоров

Александр Злотников и Константин Федоров

Главный эффект премьеры — полное ощущение присутствия внутри живого эксперимента: с первых минут артисты появлялись среди гостей. Любимый момент зрителей: к финалу четвертая стена окончательно падает, и актеры общаются друг с другом как реальные люди, кулисы опускаются, открывая окна во двор театра, — и действие выходит за пределы сцены.

Илья Дель
Илья Дель
Александр Челидзе

Александр Челидзе

Олег Жуковский

Олег Жуковский

Сергей Агафонов

Сергей Агафонов

Айсылу Мирхафизхан

Айсылу Мирхафизхан

Артем Кисаков

Артем Кисаков

Проект на стыке театра, танца, живой музыки и импровизации длился два часа без антракта и в реальном времени собирал не только пушкинский текст, но и саму форму современного театра — без классической сценографии и заданного финала, с выведенной на первый план темой отношений отцов и детей.

Анна Балагурова
Анна Балагурова
Артем Злобин
Артем Злобин
Анастасия Столбнева. Александр Суменков и Анастасия Столбнева

Александр Суменков и Анастасия Столбнева

Евгений Анисимов

Евгений Анисимов

София Парфенова
София Парфенова
Анастасия Решетникова

Анастасия Решетникова

Маст-си этого сезона, первую часть долгоиграющего эксперимента, увидели дирижер Теодор Курентзис и худрук MA Dance Анна Гусева (которые, правда, предпочли остаться инкогнито для светской хроники), хореограф Владимир Варнава, креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая, директор Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Минков, актеры Джулиано ди Капуа, Тарас Бибич, Евгений Анисимов и режиссер Артем Злобин.

Следующие показы на сцене Александринского театра — 23 и 24 июля.

Фото: Ася Минеева, Роман Соколов

Как Илья Дель, Владимир Варнава и другие перепридумали «Маленькие трагедии»? И почему про их спектакль скоро будут говорить все?

Люди:
Кристина Галько, Анастасия Антоненкова, София Парфенова Александр Малич, Илья Дель, Анна Балагурова, Виктор Минков, Артем Злобин, Ксения Гощицкая, Владимир Варнава, Анастасия Столбнева, Анастасия Смирнова, Джулиано Ди Капуа

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: