Владимир Варнава, Ксения Гощицкая, Александр Малич, Кристина Галько: на Новой сцене Александринки показали «Пушкин. Опыты: “Скупой рыцарь”»

«Фантасмагория присутствия», «коллективное высказывание», «партиципаторный перформанс» или «лабораторное исследование»? Что же это за междисциплинарный проект по первой «Маленькой трагедии» Пушкина придумали режиссер и актриса (ученица Льва Додина) Дарья Румянцева и философ Александр Злотников совместно со звездным кастом — Дель! Варнава! Челидзе! Ткачук! — на Новой сцене Александринского? И почему на показы в июле билеты уже почти разлетелись? Ответы на эти вопросы первыми узнали герои и, конечно, редакция Собака.ru.
Премьера «Пушкин. Опыты: Скупой рыцарь» началась еще до официального старта: за полчаса до показа в Медиацентре прошла творческая встреча с автором идеи Александром Злотниковым и драматургом Константином Федоровым — о самой пьесе и о том, как собирали спектакль. Тем временем в минималистичном фойе развернулись камерные этюды: одни артисты бились на воображаемых шпагах, другие музицировали, третьи общались с гостями.
Главный эффект премьеры — полное ощущение присутствия внутри живого эксперимента: с первых минут артисты появлялись среди гостей. Любимый момент зрителей: к финалу четвертая стена окончательно падает, и актеры общаются друг с другом как реальные люди, кулисы опускаются, открывая окна во двор театра, — и действие выходит за пределы сцены.
Проект на стыке театра, танца, живой музыки и импровизации длился два часа без антракта и в реальном времени собирал не только пушкинский текст, но и саму форму современного театра — без классической сценографии и заданного финала, с выведенной на первый план темой отношений отцов и детей.
Маст-си этого сезона, первую часть долгоиграющего эксперимента, увидели дирижер Теодор Курентзис и худрук MA Dance Анна Гусева (которые, правда, предпочли остаться инкогнито для светской хроники), хореограф Владимир Варнава, креативный директор Собака.ru Ксения Гощицкая, директор Театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Минков, актеры Джулиано ди Капуа, Тарас Бибич, Евгений Анисимов и режиссер Артем Злобин.
Следующие показы на сцене Александринского театра — 23 и 24 июля.
