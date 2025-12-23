Александр Траугот, Елизавета Боярская, Татьяна Черниговская и Лев Лурье: как прошло открытие Музея ОБЭРИУ в квартире Введенского

Музей занял уникальное место — квартиру №14, где жила семья и сам поэт Александр Введенский. Много лет она стояла неотремонтированной коммуналкой, что спасло историческую планировку, лепнину, печи и подлинный паркет. Во время реставрации под слоями штукатурки нашли старинные обои, а на стене в комнате Введенского — карандашные отметки роста. Всю эту аутентику сохранили, а пластиковые окна заменили на исторические деревянные.

Проект создали предприниматель Андрей Гнатюк и куратор Юлия Сенина как живое пространство памяти всего круга ОБЭРИУ. Здесь будут проводить выставки, перформансы и концерты. И открытие, как и подобает делу обэриутов, началось с абсурда.