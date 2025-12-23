Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Александр Траугот, Елизавета Боярская, Татьяна Черниговская и Лев Лурье: как прошло открытие Музея ОБЭРИУ в квартире Введенского

Первое в России мемориальное пространство, посвященное «Объединению реального искусства», открылось 12 декабря на Съезжинской улице, 37. Весь день крохотная квартира Введенского (а вместе с ней подъезд, лестница и двор) превратились в площадку для тотального перформанса — в лучших традициях литературных хулиганов прошлого века.

Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Юлия Сенина, Борис Пиотровский
Борис Пиотровский, Юлия Сенина
Елизавета Боярская
Елизавета Боярская
Андрей Гнатюк

Андрей Гнатюк

Юлия Сенина, Александр Траугот. Элизабет де Треал
Александр Траугот, Юлия Сенина, Элизабет де Треал
Лев Лурье
Лев Лурье
Татьяна Черниговская
Татьяна Черниговская
Алексей Гориболь
Алексей Гориболь
Владимир Березовский
Владимир Березовский
Андрей Могучий
Андрей Могучий
Владимир Мартынов

Владимир Мартынов

Юлия Машнич
Юлия Машнич
Михаил Иванов
Михаил Иванов

Музей занял уникальное место — квартиру №14, где жила семья и сам поэт Александр Введенский. Много лет она стояла неотремонтированной коммуналкой, что спасло историческую планировку, лепнину, печи и подлинный паркет. Во время реставрации под слоями штукатурки нашли старинные обои, а на стене в комнате Введенского — карандашные отметки роста. Всю эту аутентику сохранили, а пластиковые окна заменили на исторические деревянные.

Проект создали предприниматель Андрей Гнатюк и куратор Юлия Сенина как живое пространство памяти всего круга ОБЭРИУ. Здесь будут проводить выставки, перформансы и концерты. И открытие, как и подобает делу обэриутов, началось с абсурда.

Александра Гарт, Юлия Сенина
Александра Гарт, Юлия Сенина
Олеся Туркина
Олеся Туркина
Корнелия Ичин

Корнелия Ичин

Александр Новиков
Александр Новиков
Наталья Плеханова
Наталья Плеханова
Екатерина Андреева. Жан-Филипп Жаккар
Екатерина Андреева, Жан-Филипп Жаккар
Валерий Сажин

Валерий Сажин

Анатолий Белкин
Анатолий Белкин
Борис Павлович
Борис Павлович
Настя Паутова
Настя Паутова
Михаил Иванов, Антон Секисов
Михаил Иванов, Антон Секисов

Маршрут стартовал во дворе дома №37, где гостей встречали актеры в образах персонажей из текстов обэриутов. В «Комнаты ОБЭРИУ» посетители попадали, поднявшись по символической «черной лестнице» (отсылка к спектаклю Бориса Павловича «Исследование ужаса»). 

Tripmastaz
Tripmastaz
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Александра Новоселова, Анна Балагурова
Александра Новоселова, Анна Балагурова
Жан-Филипп Жаккар

Жан-Филипп Жаккар

Борис Павлович
Борис Павлович
Яна Милорадовская
Яна Милорадовская
Артисты театра «Лицедеи»

Артисты театра «Лицедеи»

Ксения Малич
Ксения Малич

Внутри царила атмосфера творческого хаоса: в одном пространстве шли встречи с экспертами Корнелией Ичин, Жаном-Филиппом Жаккаром, Михаилом Мейлахом, Татьяной Никольской, Валерием Сажиным, Валерием Шубинским.

Марина Лошак

Марина Лошак

Лев Лурье
Лев Лурье
Константин Учитель

Константин Учитель

Владимир Волков
Владимир Волков
Валерий Шубинский
Валерий Шубинский
Борис Павлович. Александр Браулов и Нася Коптева
Борис Павлович, Александр Браулов и Нася Коптева
Митя Харшак
Митя Харшак
Полина Рашкина (Бондарева)
Полина Рашкина (Бондарева)
Константин Ахадовский и Сергей Кальварский

Константин Ахадовский и Сергей Кальварский

Эдуард Мурадян, Ксения Малич
Эдуард Мурадян, Ксения Малич

В других комнатах — театральные вставки от Елизаветы Боярской, Петра Налича, Тараса Бибича, Евгения Ткачука и артистов театра «Лицедеи». Параллельно тотальному действу в ванной плавали золотые рыбки — фирменный обэриутский алогизм. 

Елизавета Боярская, Борис Павлович
Елизавета Боярская, Борис Павлович
София Григорьева

София Григорьева

Ксения Прихотько
Ксения Прихотько
Анастасия Дианова
Анастасия Дианова
Андрей Гнатюк, Михаил Сеславинский

Андрей Гнатюк, Михаил Сеславинский

Кристина Галько
Кристина Галько
Михаил Мейлах

Михаил Мейлах

Владимир Волков. Слава Шутов
Владимир Волков, Слава Шутов
Руслан Дмитриев

Руслан Дмитриев

Кульминацией каждого временного слота становилась музыкальная программа с участием Леонида Федорова, Владимира Волкова, Вячеслава Гайворонского, Алексея Гориболя и Сергея Година, Владимира Мартынова, Дмитрия Озерского, Сергея Старостина.

Михаил Иванов
Михаил Иванов
Настя Паутова
Настя Паутова
Катя Пантелеева

Катя Пантелеева

Сергей Фофанов

Сергей Фофанов

Анастасия Дианова
Анастасия Дианова

А после основной части гостей пригласили присоединиться к массовым гуляниям во дворе. Здесь «открывали» временные памятники поэтам ОБЭРИУ — Хармсу, Введенскому, Олейникову, Друскину. Их создали специально для события современные авторы: Ольга и Александр Флоренские, Андрей Налич, объединение PARAZIT, Александр Шишкин-Хокусай, Николай Ватагин и Александра Гарт.

Александр Траугот
Александр Траугот
Максим Мамлыга

Максим Мамлыга

Юлия Анчугова и Ксения Карева

Юлия Анчугова и Ксения Карева

Нариман Калашников

Нариман Калашников

Владимир Березовский. Андрей Гнатюк
Владимир Березовский, Андрей Гнатюк
Феликс Якубсон

Феликс Якубсон

Евгений Герасименко

Евгений Герасименко

До середины марта 2026 года в музее открыта первая выставка «Комнаты ОБЭРИУ» с объектами из частных коллекций. Среди хайлайтов: знаменитый портфель Якова Друскина, в котором в блокадные дни хранился архив Даниила Хармса, раритетные рукописи и документы из коллекции издательства «Вита Нова», оригинальная мебель семьи Введенских. 

 

Фото: Сергей Мисенко, Варвара Орлова

Евгений Ткачук, Елизавета Боярская, Анна Балагурова Валерий Шубинский, Ксения Прихотько, Анастасия Дианова, Борис Пиотровский, Лев Лурье, Юлия Сенина, Михаил Иванов, Владимир Березовский, Полина Рашкина (Бондарева), Юлия Машнич, Антон Секисов, Екатерина Андреева, Кристина Галько, Михаил Стацюк, Александр Траугот, Александра Гарт, Настя Паутова, Андрей Могучий, Анатолий Белкин, Алексей Гориболь, Александр Новиков, Татьяна Черниговская, Эдуард Мурадян, Митя Харшак, Борис Павлович, Tripmastaz, Наталья Плеханова, Ксения Малич, Владимир Волков, Яна Милорадовская, Олеся Туркина, Александра Новоселова

