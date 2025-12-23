Александр Траугот, Елизавета Боярская, Татьяна Черниговская и Лев Лурье: как прошло открытие Музея ОБЭРИУ в квартире Введенского

Первое в России мемориальное пространство, посвященное «Объединению реального искусства», открылось 12 декабря на Съезжинской улице, 37. Весь день крохотная квартира Введенского (а вместе с ней подъезд, лестница и двор) превратились в площадку для тотального перформанса — в лучших традициях литературных хулиганов прошлого века.
Андрей Гнатюк
Владимир Мартынов
Музей занял уникальное место — квартиру №14, где жила семья и сам поэт Александр Введенский. Много лет она стояла неотремонтированной коммуналкой, что спасло историческую планировку, лепнину, печи и подлинный паркет. Во время реставрации под слоями штукатурки нашли старинные обои, а на стене в комнате Введенского — карандашные отметки роста. Всю эту аутентику сохранили, а пластиковые окна заменили на исторические деревянные.
Проект создали предприниматель Андрей Гнатюк и куратор Юлия Сенина как живое пространство памяти всего круга ОБЭРИУ. Здесь будут проводить выставки, перформансы и концерты. И открытие, как и подобает делу обэриутов, началось с абсурда.
Корнелия Ичин
Валерий Сажин
Маршрут стартовал во дворе дома №37, где гостей встречали актеры в образах персонажей из текстов обэриутов. В «Комнаты ОБЭРИУ» посетители попадали, поднявшись по символической «черной лестнице» (отсылка к спектаклю Бориса Павловича «Исследование ужаса»).
Жан-Филипп Жаккар
Артисты театра «Лицедеи»
Внутри царила атмосфера творческого хаоса: в одном пространстве шли встречи с экспертами Корнелией Ичин, Жаном-Филиппом Жаккаром, Михаилом Мейлахом, Татьяной Никольской, Валерием Сажиным, Валерием Шубинским.
Марина Лошак
Константин Учитель
Константин Ахадовский и Сергей Кальварский
В других комнатах — театральные вставки от Елизаветы Боярской, Петра Налича, Тараса Бибича, Евгения Ткачука и артистов театра «Лицедеи». Параллельно тотальному действу в ванной плавали золотые рыбки — фирменный обэриутский алогизм.
София Григорьева
Андрей Гнатюк, Михаил Сеславинский
Михаил Мейлах
Руслан Дмитриев
Кульминацией каждого временного слота становилась музыкальная программа с участием Леонида Федорова, Владимира Волкова, Вячеслава Гайворонского, Алексея Гориболя и Сергея Година, Владимира Мартынова, Дмитрия Озерского, Сергея Старостина.
А после основной части гостей пригласили присоединиться к массовым гуляниям во дворе. Здесь «открывали» временные памятники поэтам ОБЭРИУ — Хармсу, Введенскому, Олейникову, Друскину. Их создали специально для события современные авторы: Ольга и Александр Флоренские, Андрей Налич, объединение PARAZIT, Александр Шишкин-Хокусай, Николай Ватагин и Александра Гарт.
Максим Мамлыга
Юлия Анчугова и Ксения Карева
Нариман Калашников
Феликс Якубсон
Евгений Герасименко
До середины марта 2026 года в музее открыта первая выставка «Комнаты ОБЭРИУ» с объектами из частных коллекций. Среди хайлайтов: знаменитый портфель Якова Друскина, в котором в блокадные дни хранился архив Даниила Хармса, раритетные рукописи и документы из коллекции издательства «Вита Нова», оригинальная мебель семьи Введенских.
Фото: Сергей Мисенко, Варвара Орлова
