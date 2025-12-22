Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Михаил и Борис Пиотровские, Александр Сокуров и Анатолий Белкин: как прошел вернисаж выставки-исследования династии Бенуа

В ЦВЗ «Манеж» стартовал главный арт-блокбастер сезона — выставка «Все Бенуа — всё Бенуа» о легендарной творческой династии, вписавшей в историю России около 40 своих представителей. 12 декабря на закрытом превью первым оценил грандиозный проект весь петербургский арт-бомонд — кураторы, коллекционеры, меценаты и культуртрегеры. Собака.ru побывала на событии, а теперь раскрывает детали.

Яна Милорадовская
Михаил Пиотровский
Александр Сокуров
Анна Ялова
Павел Каплевич, Александр Сокуров
Анатолий Белкин. Ирина Плахотникова
Виталий Пушницкий. Ксения Пушницкая
Борис Пиотровский
Илья Папоян
Александр Малич
В центре проекта — Александр Бенуа и его знаменитые родственники: художники Леонтий, Николай и Альберт Бенуа, Евгений Лансере, Зинаида Серебрякова, а также потомок Бенуа — актер Питер Устинов. Визуальный ряд дополнили работы современников: Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Константина Сомова и других.

Евгений Дединкин

Кристина Сасонко
Ксения Прихотько
Юрий Молодковец
Александр Малич, Митя Харшак
Любовь Леонтьева. Родион Миронович, Игорь Осовский
Наталья Плеханова
Антон Нечипоренко
Николай Николенко
Анастасия Пронина

Кураторы Павел Каплевич, Елизавета Павлычева и Евгений Дединкин представили более 600 экспонатов (живопись, графика, скульптура, костюм, документальные материалы, личные вещи и предметы быта) из 60 музеев и частных собраний, включая Эрмитаж, Русский музей и Третьяковскую галерею. Идея выставки вызревала пять лет, а толчком послужила работа Каплевича над проектом «Первая позиция» в 2023 году.

Со вступительным словом выступил и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Оказалось, что именно по его инициативе в экспозицию включили уникальный экспонат — шелковый халат Петра I.

Михаил Пиотровский
Вера Рейхет
Дарина Казанцева. Дарья Захарова, Анна Якубова
Ольга Романова

Дарьяна Полле

Наталья Карасева. Елизавета Зиновьева
Ольга Коста
Ольга Зайцева

Марина Шульц, Михаил Пиотровский
Кира Мартыненко

Александр Гачков

Павел Романов и Дарья Пирог

Альбина Бобрикова

Торжественную часть дополнило выступление пианиста-лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илья Папояна (специально для выставки музыкант готовит тематический плейлист) с произведениями Сергея Рахманинова. Композитор был связан с династией: он пожертвовал 12 000 франков на храм-памятник в Мурмелоне, который расписывал Альберт Бенуа.

Для гостей провели экскурсию по иммерсивному пространству выставки. Архитектор Сергей Падалко превратил «Манеж» в метафору вселенной Бенуа: от «Версальской» лестницы и прозрачного лабиринта с эскизами на втором этаже до «крипты» с египетским саркофагом и светлой анфилады «Азбуки Бенуа» на первом.

Подробнее о том, почему династию Бенуа приравнивают к уникальным брендам Петербурга мы писали в материале по случаю открытия выставки. Увидеть «Все Бенуа — всё Бенуа» можно до 19 апреля 2026 года. 

Фото: Дмитрий Егоров, Ирина Колпачникова.

