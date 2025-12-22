Михаил и Борис Пиотровские, Александр Сокуров и Анатолий Белкин: как прошел вернисаж выставки-исследования династии Бенуа

В ЦВЗ «Манеж» стартовал главный арт-блокбастер сезона — выставка «Все Бенуа — всё Бенуа» о легендарной творческой династии, вписавшей в историю России около 40 своих представителей. 12 декабря на закрытом превью первым оценил грандиозный проект весь петербургский арт-бомонд — кураторы, коллекционеры, меценаты и культуртрегеры. Собака.ru побывала на событии, а теперь раскрывает детали.
В центре проекта — Александр Бенуа и его знаменитые родственники: художники Леонтий, Николай и Альберт Бенуа, Евгений Лансере, Зинаида Серебрякова, а также потомок Бенуа — актер Питер Устинов. Визуальный ряд дополнили работы современников: Ильи Репина, Ивана Айвазовского, Константина Сомова и других.
Евгений Дединкин
Анастасия Пронина
Кураторы Павел Каплевич, Елизавета Павлычева и Евгений Дединкин представили более 600 экспонатов (живопись, графика, скульптура, костюм, документальные материалы, личные вещи и предметы быта) из 60 музеев и частных собраний, включая Эрмитаж, Русский музей и Третьяковскую галерею. Идея выставки вызревала пять лет, а толчком послужила работа Каплевича над проектом «Первая позиция» в 2023 году.
Со вступительным словом выступил и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Оказалось, что именно по его инициативе в экспозицию включили уникальный экспонат — шелковый халат Петра I.
Ольга Романова
Дарьяна Полле
Ольга Зайцева
Кира Мартыненко
Александр Гачков
Павел Романов и Дарья Пирог
Альбина Бобрикова
Торжественную часть дополнило выступление пианиста-лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илья Папояна (специально для выставки музыкант готовит тематический плейлист) с произведениями Сергея Рахманинова. Композитор был связан с династией: он пожертвовал 12 000 франков на храм-памятник в Мурмелоне, который расписывал Альберт Бенуа.
Для гостей провели экскурсию по иммерсивному пространству выставки. Архитектор Сергей Падалко превратил «Манеж» в метафору вселенной Бенуа: от «Версальской» лестницы и прозрачного лабиринта с эскизами на втором этаже до «крипты» с египетским саркофагом и светлой анфилады «Азбуки Бенуа» на первом.
Подробнее о том, почему династию Бенуа приравнивают к уникальным брендам Петербурга мы писали в материале по случаю открытия выставки. Увидеть «Все Бенуа — всё Бенуа» можно до 19 апреля 2026 года.
Фото: Дмитрий Егоров, Ирина Колпачникова.
