Михаил и Борис Пиотровские, Александр Сокуров и Анатолий Белкин: как прошел вернисаж выставки-исследования династии Бенуа

Торжественную часть дополнило выступление пианиста-лауреата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Илья Папояна (специально для выставки музыкант готовит тематический плейлист) с произведениями Сергея Рахманинова. Композитор был связан с династией: он пожертвовал 12 000 франков на храм-памятник в Мурмелоне, который расписывал Альберт Бенуа.

Для гостей провели экскурсию по иммерсивному пространству выставки. Архитектор Сергей Падалко превратил «Манеж» в метафору вселенной Бенуа: от «Версальской» лестницы и прозрачного лабиринта с эскизами на втором этаже до «крипты» с египетским саркофагом и светлой анфилады «Азбуки Бенуа» на первом.

Подробнее о том, почему династию Бенуа приравнивают к уникальным брендам Петербурга мы писали в материале по случаю открытия выставки. Увидеть «Все Бенуа — всё Бенуа» можно до 19 апреля 2026 года.

Фото: Дмитрий Егоров, Ирина Колпачникова.