Как коллекционировать совриск рассказали Сергей Лимонов, Марина Гисич, Виталий Пушницкий и Кирилл Авелев

Дискуссия от «Собака.ru» и ярмарки искусства 1703 прошла при поддержке фонда современного искусства Limonov Art Foundation в пространстве «Завод Разин». Дискуссия дала нам смыслы, а локация — визуальный восторг. Все благодаря выставке работ современных художников из коллекции Сергея Лимонова. Нас окружали объекты (живопись и скульптура) таких мощных художников и скульпторов, как Нестор Энгельке, Влад Кульков, Александр Цикаришвили, Леонид Цхэ, Иван Горшков, Егор Федоричев, Петр Дьяков, Анна Желудь, Илья Гришаев, Вадим Михайлов.
В этот вечер состоялось еще одно важное событие: презентация первого (!) 144-полосного арт-дропа «Коллекционировать искусство». Редакция «Собака.ru» не старалась объять необъятное, не составляла рейтингов и энциклопедий, а поговорила с акторами совриска в России, то есть с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования — немудрено, что гости зачитывались изданием во время мероприятия.
В масштабной и без преувеличения глубокой дискуссии приняли участие эксперты арт-индустрии, которые знают об этом все: галерист Марина Гисич, художник Виталий Пушницкий, коллекционер Сергей Лимонов и Кирилл Авелев, обладающий одной из самых больших коллекций графики в России. Модератором выступила креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая. Основная дискуссия на тему коллекционирования (статью с тезисами «Собака.ru» опубликует позже) трансформировалась в дискуссии камерные — между собравшимися. Так что популяризация искусства удалась!
Элина Сологуб
Елена Юшина
Алиса Преснецова
директор Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703
Любое событие создают люди и нам с командой очень приятно, что совместный вечер ярмарки 1703 и издания «Собака.ru» посетило столько удивительных профессионалов культуры, искусства, бизнеса и других областей. Думаю, именно в такой неформальной обстановке рождаются самые интересные и смелые проекты и коллаборации. Атмосфера мероприятия была пронизана творчеством еще и благодаря пространству, и коллекции Limonov Art Foundation. Ярмарка 1703 продолжает создавать подобные точки для диалога, на вечере мы презентовали и Клуб коллекционеров. Приглашаем всех собирать искусство с 1703 и ждем на ярмарке!
Юлия Суслова, Елена Жеребкова
Юлия Машнич
Анастасия Курехина
Елена Данелян, Анна Бездудняя
Артур Ахмедов, Анна Бездудняя
Ирина Матияк, Ольга Маталыцкая
Линда-Виктория Антипина, Вероника Проворная
Вера Ватаману
Олеся Овчинникова
Анна Якубова, Дмитрий Егоров
Светлана Фенцик
Анна Мелехина
Мария Трунтаева, Полина Белова
Эрик Согомонян, Марат Богдалов
Анатолий и Мария Капуста
Екатерина Шерстенникова
Анастасия Смирнова
Н. Энгельке. Деревянный портрет папы Иннокентия X; Деревянная Инфанта Маргарита Тереза Н
А. Цикаришвили. Коллекционер
И. Горшков. Карнавал нейронных сетей
Л. Цхэ. Портрет, 15 июня
П. Дьяков. Шуба
Е. Федоричев
И. Гришаев. Д-Д
А. Желудь
В. Михайлов. Ночью в Диснейленде
Н. Энгельке. Деревянный рай. Серия_Архитектурное бюро Вудман и Партнеры или Рай, который построил Я
«Собака.ru» и Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 благодарят за поддержку партнеров:
Первый российский автомобильный бренд класса люкс AURUS
Петербургского девелопера RBI
Ювелирный бренд ALROSA Diamonds
Конфетную фабрику Культура
Школу Masters
Компанию Joia
Фонд поддержки современного искусства Limonov Art Foundation
Пространство «Завод Разин»
Чтобы узнать все, о чем говорили эксперты, скоро читайте расшифровку беседы на тему «Концепция коллекционирования» на нашем сайте. А в мае мы проведем еще одну совместную дискуссию с ярмаркой искусства 1703. Ждите подробностей!
Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая
Комментарии (0)