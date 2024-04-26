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Репортажи

Как коллекционировать совриск рассказали Сергей Лимонов, Марина Гисич, Виталий Пушницкий и Кирилл Авелев

Дискуссия от «Собака.ru» и ярмарки искусства 1703 прошла при поддержке фонда современного искусства Limonov Art Foundation в пространстве «Завод Разин». Дискуссия дала нам смыслы, а локация — визуальный восторг. Все благодаря выставке работ современных художников из коллекции Сергея Лимонова. Нас окружали объекты (живопись и скульптура) таких мощных художников и скульпторов, как Нестор Энгельке, Влад Кульков, Александр Цикаришвили, Леонид Цхэ, Иван Горшков, Егор Федоричев, Петр Дьяков, Анна Желудь, Илья Гришаев, Вадим Михайлов.

В этот вечер состоялось еще одно важное событие: презентация первого (!) 144-полосного арт-дропа «Коллекционировать искусство». Редакция «Собака.ru» не старалась объять необъятное, не составляла рейтингов и энциклопедий, а поговорила с акторами ­совриска в России, то есть с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования — немудрено, что гости зачитывались изданием во время мероприятия.

Виталий Пушницкий, Сергей Лимонов, Кирилл Авелев
Сергей Лимонов, Кирилл Авелев, Марина Гисич, Виталий Пушницкий
Марина Гисич, Кирилл Авелев, Сергей Лимонов
Виталий Пушницкий, Марина Гисич, Сергей Лимонов, Кирилл Авелев
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая
Ксения Гощицкая, Алиса Преснецова, Инесса Гаевская
Ксения Гощицкая, Инесса Гаевская, Алиса Преснецова
Сергей Лимонов
Сергей Лимонов
Кирилл Авелев
Кирилл Авелев
Марина Гисич, Виталий Пушницкий
Виталий Пушницкий, Марина Гисич
Виталий Пушницкий, Марина Гисич, Ксения Гощицкая. Кирилл Авелев
Ксения Гощицкая, Кирилл Авелев, Сергей Лимонов, Виталий Пушницкий, Марина Гисич, Кирилл Авелев
Варвара Баранова, Алёна Платонова, Ангелина Карпухина
Алиса Преснецова, Вероника Арутюнян, Ангелина Карпухина, Алёна Платонова, Варвара Баранова

В масштабной и без преувеличения глубокой дискуссии приняли участие эксперты арт-индустрии, которые знают об этом все: галерист Марина Гисич, художник Виталий Пушницкий, коллекционер Сергей Лимонов и Кирилл Авелев, обладающий одной из самых больших коллекций графики в России. Модератором выступила креативный директор «Собака.ru» Ксения Гощицкая. Основная дискуссия на тему коллекционирования (статью с тезисами «Собака.ru» опубликует позже) трансформировалась в дискуссии камерные — между собравшимися. Так что популяризация искусства удалась!

Сергей Лимонов. Джессика
Сергей Лимонов, Джессика
Алиса Преснецова
Алиса Преснецова
Марина Гисич
Марина Гисич
Виталий Пушницкий
Виталий Пушницкий
Инесса Гаевская
Инесса Гаевская
Кирилл Авелев
Кирилл Авелев
Анастасия Дианова, Вадим Навоенко
Анастасия Дианова, Вадим Навоенко
Вероника Арутюнян
Вероника Арутюнян
Михаил Стацюк
Михаил Стацюк
Екатерина Сираканян
Екатерина Сираканян
Варвара Баранова
Варвара Баранова
Янис Чамалиди. Ольга Алимова, Алексей Ильдяков
Янис Чамалиди, Ольга Алимова, Алексей Ильдяков
Анатолий Белкин
Анатолий Белкин
Екатерина Попова
Екатерина Попова
Александр Боровский
Александр Боровский
Евгения Сероусова
Евгения Сероусова
Кристина Березовская
Кристина Березовская
Анастасия Климова
Анастасия Климова
Ксения Малич
Ксения Малич
Андрей Кошкин
Андрей Кошкин
Элина Сологуб

Элина Сологуб

Антон Рудзат. Алексей Пенюк
Антон Рудзат, Алексей Пенюк
Елена Юшина

Елена Юшина

 

Алиса Преснецова

директор Санкт-Петербургской ярмарки искусства 1703

Любое событие создают люди и нам с командой очень приятно, что совместный вечер ярмарки 1703 и издания «Собака.ru» посетило столько удивительных профессионалов культуры, искусства, бизнеса и других областей. Думаю, именно в такой неформальной обстановке рождаются самые интересные и смелые проекты и коллаборации. Атмосфера мероприятия была пронизана творчеством еще и благодаря пространству, и коллекции Limonov Art Foundation. Ярмарка 1703 продолжает создавать подобные точки для диалога, на вечере мы презентовали и Клуб коллекционеров. Приглашаем всех собирать искусство с 1703 и ждем на ярмарке!

Аля Есипович-Рогинская, Александр Боровский. Анастасия Смирнова, Юрий Аввакумов, Алёна Кирцова, Давид Прозоров
Александр Боровский, Аля Есипович-Рогинская, Анастасия Смирнова, Юрий Аввакумов, Алёна Кирцова, Давид Прозоров
Кристина Сасонко
Кристина Сасонко
Анна Нова, Сергей Лимонов
Анна Нова, Сергей Лимонов
Анна Заведий, Алексей Онацко
Алексей Онацко, Анна Заведий
Елизавета Менис
Елизавета Менис
Лия Чечик
Лия Чечик
Лиза Савина
Лиза Савина
Ангелина Карпухина
Ангелина Карпухина
Игорь Суханов
Игорь Суханов
Юлия Суслова, Елена Жеребкова

Юлия Суслова, Елена Жеребкова

Анна Сысоева
Анна Сысоева
Михаил Стацюк, Вадим Навоенко
Михаил Стацюк, Вадим Навоенко
Сергей Бугаев-Африка
Сергей Бугаев-Африка
Юлия Немчина
Юлия Немчина
Анастасия Контарович. Татьяна Любимова, Гаянэ Рафаэлова
Анастасия Контарович, Татьяна Любимова, Гаянэ Рафаэлова
Анастасия Пикалова
Анастасия Пикалова
Юлия Машнич

Юлия Машнич

Алёна Платонова
Алёна Платонова
Мария Элькина
Мария Элькина
Александр Тоболь, Марина Краснова
Марина Краснова, Александр Тоболь
Олег Перфилов, Алена Мельникова
Алена Мельникова, Олег Перфилов
Франческо Аттолини. Денис Чекмарев
Франческо Аттолини, Денис Чекмарев
Анастасия Курехина

Анастасия Курехина

Инесса Гаевская. Нана Гвичия, Анастасия Жукова
Инесса Гаевская, Нана Гвичия, Анастасия Жукова
Реваз Жвания. Зарина Ахметзянова
Реваз Жвания, Зарина Ахметзянова
Юлия Вяткина. Ксения Филиппова
Юлия Вяткина, Ксения Филиппова
Юлия Вяткина, Марина Гисич, Анна Нова. Ксения Филиппова
Марина Гисич, Анна Нова, Юлия Вяткина, Ксения Филиппова
Елена Данелян, Анна Бездудняя

Елена Данелян, Анна Бездудняя

Артур Ахмедов, Анна Бездудняя

Артур Ахмедов, Анна Бездудняя

Ирина Матияк, Ольга Маталыцкая

Ирина Матияк, Ольга Маталыцкая 

Линда-Виктория Антипина, Вероника Проворная

Линда-Виктория Антипина, Вероника Проворная

Вера Ватаману

Вера Ватаману

Олеся Овчинникова

Олеся Овчинникова

Анна Якубова, Дмитрий Егоров

Анна Якубова, Дмитрий Егоров

Елизавета Гречухина
Елизавета Гречухина
Светлана Фенцик

Светлана Фенцик

Екатерина Арсеньева
Екатерина Арсеньева
Александр Дашевский
Александр Дашевский
Анна Мелехина

Анна Мелехина

Мария Трунтаева, Полина Белова

Мария Трунтаева, Полина Белова

Елена Плахтий
Елена Плахтий
Елизавета Замарина
Елизавета Замарина
Эрик Согомонян, Марат Богдалов

Эрик Согомонян, Марат Богдалов

Наталья Плеханова
Наталья Плеханова
Анатолий и Мария Капуста

Анатолий и Мария Капуста

Екатерина Шерстенникова

Екатерина Шерстенникова

Ксения Гощицкая, Виталий Пушницкий
Виталий Пушницкий, Ксения Гощицкая
Марина Гисич. Ян Гинзбург
Марина Гисич, Ян Гинзбург
Анастасия Смирнова

Анастасия Смирнова

Н. Энгельке. Деревянный портрет папы Иннокентия X; Деревянная Инфанта Маргарита Тереза Н

Н. Энгельке. Деревянный портрет папы Иннокентия X; Деревянная Инфанта Маргарита Тереза Н

А. Цикаришвили. Коллекционер

А. Цикаришвили. Коллекционер

И. Горшков. Карнавал нейронных сетей

И. Горшков. Карнавал нейронных сетей

Л. Цхэ. Портрет, 15 июня

Л. Цхэ. Портрет, 15 июня

П. Дьяков. Шуба

П. Дьяков. Шуба

Е. Федоричев

Е. Федоричев

И. Гришаев. Д-Д

И. Гришаев. Д-Д

А. Желудь

А. Желудь

В. Михайлов. Ночью в Диснейленде

В. Михайлов. Ночью в Диснейленде

Н. Энгельке. Деревянный рай. Серия_Архитектурное бюро Вудман и Партнеры или Рай, который построил Я

Н. Энгельке. Деревянный рай. Серия_Архитектурное бюро Вудман и Партнеры или Рай, который построил Я

«Собака.ru» и Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 благодарят за поддержку партнеров:

Первый российский автомобильный бренд класса люкс AURUS

Петербургского девелопера RBI

Ювелирный бренд ALROSA Diamonds

Конфетную фабрику Культура

Школу Masters

Компанию Joia

Фонд поддержки современного искусства Limonov Art Foundation

Пространство «Завод Разин»

Чтобы узнать все, о чем говорили эксперты, скоро читайте расшифровку беседы на тему «Концепция коллекционирования» на нашем сайте. А в мае мы проведем еще одну совместную дискуссию с ярмаркой искусства 1703. Ждите подробностей!

Фото: Анастасия Большакова, Елизавета Медунецкая

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Теги:
Ярмарка искусства 1703, Коллекционировать искусство
Люди:
Анна Сысоева, Реваз Жвания, Андрей Кошкин Кирилл Авелев, Сергей Бугаев-Африка, Кристина Березовская, Варвара Баранова, Алёна Платонова, Ангелина Карпухина, Вероника Арутюнян, Алиса Преснецова, Екатерина Попова, Анастасия Климова, Вадим Навоенко, Евгения Сероусова, Антон Рудзат, Алена Мельникова, Александр Боровский, Юлия Немчина, Лия Чечик, Екатерина Арсеньева, Александр Тоболь, Елизавета Гречухина, Елизавета Замарина, Марина Краснова, Михаил Стацюк, Олег Перфилов, Анастасия Пикалова, Ксения Гощицкая, Анна Нова, Анатолий Белкин, Аля Есипович-Рогинская, Александр Дашевский, Анна Заведий, Игорь Суханов, Кристина Сасонко , Юлия Вяткина, Елена Плахтий, Сергей Лимонов, Франческо Аттолини, Екатерина Сираканян, Мария Элькина, Алексей Онацко, Анастасия Дианова, Янис Чамалиди, Наталья Плеханова, Инесса Гаевская, Лиза Савина, Елизавета Менис, Ксения Малич, Виталий Пушницкий, Марина Гисич, Анастасия Контарович

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