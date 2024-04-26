Как коллекционировать совриск рассказали Сергей Лимонов, Марина Гисич, Виталий Пушницкий и Кирилл Авелев

Дискуссия от «Собака.ru» и ярмарки искусства 1703 прошла при поддержке фонда современного искусства Limonov Art Foundation в пространстве «Завод Разин». Дискуссия дала нам смыслы, а локация — визуальный восторг. Все благодаря выставке работ современных художников из коллекции Сергея Лимонова. Нас окружали объекты (живопись и скульптура) таких мощных художников и скульпторов, как Нестор Энгельке, Влад Кульков, Александр Цикаришвили, Леонид Цхэ, Иван Горшков, Егор Федоричев, Петр Дьяков, Анна Желудь, Илья Гришаев, Вадим Михайлов.

В этот вечер состоялось еще одно важное событие: презентация первого (!) 144-полосного арт-дропа «Коллекционировать искусство». Редакция «Собака.ru» не старалась объять необъятное, не составляла рейтингов и энциклопедий, а поговорила с акторами ­совриска в России, то есть с теми, кто не только покупает или продает, но и прививает культуру коллекционирования — немудрено, что гости зачитывались изданием во время мероприятия.