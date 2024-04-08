Елизавета Боярская, Владимир Варнава, Сергей Семак и другие на бенефисе Юрия Смекалова в Мариинском театре

Со сцены Мариинского театра

«Самое главное, что есть в нашей жизни, это исполнение наших мечт. И я благодарен Валерию Абисаловичу Гергиеву и Юрию Валерьевичу Фатееву, а также всему театру и, конечно, нашим прекрасным артистам, за то, что позволили осуществить, скажем так, мою мечту, поставить некую точку, но это, скорее, многоточие, потому что в данном случае точек мы не ставим в театре. Мы просто не умеем, мы не можем жить без театра, Поэтому это, наверное многоточие, но вы помогли мне это сделать. Дорогие артисты, спасибо вам за это огромное!»