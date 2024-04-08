Елизавета Боярская, Владимир Варнава, Сергей Семак и другие на бенефисе Юрия Смекалова в Мариинском театре

Мариинский театр в честь 25-летия карьеры солиста балетной труппы Юрия Смекалова показал спектакль «Спартак» Арама Хачатуряна. Поздравить артиста с бенефисом пришли близкие друзья и коллеги.
Поздравить Юрия с юбилеем сценической жизни пришли Сергей Семак, Анатолий Тимощук с Анастасией Климовой, Елизавета Боярская, танцовщик и хореограф Владимир Варнава, прима Мариинского театра и cover-girl Собака.ru Надежда Батоева, ресторатор Алена Мельникова, шоураннер «Звезд в Африке» Татьяна Миронова с топ-менеджером Вадимом Навоенко и многие другие представители петербургского истеблишмента.
Юрий Демидович, Валерия Калинина
Артем Кисаков, Дарья Румянцева
После спектакля Юрий Смекалов сделал важное заявление: артист рассказал, что перестанет выходить на сцену Мариинского театра в регулярном репертуаре. По его словам, он не собирается прекращать артистическую карьеру вовсе, но при этом оставляет пространство для новых проектов.
Юрий Смекалов
Со сцены Мариинского театра
«Самое главное, что есть в нашей жизни, это исполнение наших мечт. И я благодарен Валерию Абисаловичу Гергиеву и Юрию Валерьевичу Фатееву, а также всему театру и, конечно, нашим прекрасным артистам, за то, что позволили осуществить, скажем так, мою мечту, поставить некую точку, но это, скорее, многоточие, потому что в данном случае точек мы не ставим в театре. Мы просто не умеем, мы не можем жить без театра, Поэтому это, наверное многоточие, но вы помогли мне это сделать. Дорогие артисты, спасибо вам за это огромное!»
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