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Елизавета Боярская, Владимир Варнава, Сергей Семак и другие на бенефисе Юрия Смекалова в Мариинском театре

Мариинский театр в честь 25-летия карьеры солиста балетной труппы Юрия Смекалова показал спектакль «Спартак» Арама Хачатуряна. Поздравить артиста с бенефисом пришли близкие друзья и коллеги. 

Юрий Смекалов, Владимир Варнава, Елизавета Боярская. Дарья Румянцева
Андрей Сухинин
Владимир Варнава, Елизавета Боярская, Юрий Смекалов, Дарья Румянцева
Юрий Смекалов, Татьяна Миронова, Вадим Навоенко
Андрей Сухинин
Юрий Смекалов, Вадим Навоенко, Татьяна Миронова
Елизавета Боярская. Дарья Румянцева
Андрей Сухинин
Елизавета Боярская, Дарья Румянцева
Надежда Батоева, Константин Зверев
Андрей Сухинин
Константин Зверев, Надежда Батоева
Сергей Семак
Андрей Сухинин
Сергей Семак
Анастасия Климова, Анатолий Тимощук
Андрей Сухинин
Анатолий Тимощук, Анастасия Климова
Рената Шакирова. Алексей Тимофеев
Андрей Сухинин
Рената Шакирова, Алексей Тимофеев

Поздравить Юрия с юбилеем сценической жизни пришли Сергей Семак, Анатолий Тимощук с Анастасией Климовой, Елизавета Боярская, танцовщик и хореограф Владимир Варнава, прима Мариинского театра и cover-girl Собака.ru Надежда Батоева, ресторатор Алена Мельникова, шоураннер «Звезд в Африке» Татьяна Миронова с топ-менеджером Вадимом Навоенко и многие другие представители петербургского истеблишмента. 

Юрий Смекалов. Злата Смекалова, Влада Басманова, Стефан Смекалов
Андрей Сухинин
Юрий Смекалов, Злата Смекалова, Влада Басманова, Стефан Смекалов
Алена Мельникова, Алина Герман, Сергей Скороходов
Андрей Сухинин
Алена Мельникова, Сергей Скороходов, Алина Герман
Юрий Демидович, Валерия Калинина
Андрей Сухинин

Юрий Демидович, Валерия Калинина

Тимур Аскеров
Андрей Сухинин
Тимур Аскеров
Артем Кисаков, Дарья Румянцева
Андрей Сухинин

Артем Кисаков, Дарья Румянцева

Олег Габышев
Андрей Сухинин
Олег Габышев

После спектакля Юрий Смекалов сделал важное заявление: артист рассказал, что перестанет выходить на сцену Мариинского театра в регулярном репертуаре. По его словам, он не собирается прекращать артистическую карьеру вовсе, но при этом оставляет пространство для новых проектов.

 

Юрий Смекалов

Со сцены Мариинского театра

«Самое главное, что есть в нашей жизни, это исполнение наших мечт. И я благодарен Валерию Абисаловичу Гергиеву и Юрию Валерьевичу Фатееву, а также всему театру и, конечно, нашим прекрасным артистам, за то, что позволили осуществить, скажем так, мою мечту, поставить некую точку, но это, скорее, многоточие, потому что в данном случае точек мы не ставим в театре. Мы просто не умеем, мы не можем жить без театра, Поэтому это, наверное многоточие, но вы помогли мне это сделать. Дорогие артисты, спасибо вам за это огромное!»

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Люди:
Татьяна Миронова, Анастасия Климова, Вадим Навоенко Алена Мельникова, Надежда Батоева, Елизавета Боярская, Сергей Семак, Анатолий Тимощук, Алина Герман, Владимир Варнава, Тимур Аскеров, Рената Шакирова, Юрий Смекалов, Олег Габышев, Константин Зверев, Сергей Скороходов

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