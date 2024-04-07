40-летие Dolce & Gabbana, бенефис Юрия Смекалова и другие главные события прошедшей недели

Началась неделя с iHeartRadio Music Awards 2024. Голливудские звезды, немного придя в себя после вручения «Оскаров», вновь собрались в театре Dolby, чтобы узнать, кто стал обладателем престижной музыкальной премии. Главным триумфатором ожидаемо стала Тейлор Свифт, выигравшая статуэтки в пяти номинациях.