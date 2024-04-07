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40-летие Dolce & Gabbana, бенефис Юрия Смекалова и другие главные события прошедшей недели

Запутались в обилии ковровых дорожек? Редакция «Собака.ru» собрала дайджест главных эвентов прошедшей недели. 

Бейонсе
Getty

Бейонсе

Джастин Тимберлейк
Getty

Джастин Тимберлейк

Началась неделя с iHeartRadio Music Awards 2024. Голливудские звезды, немного придя в себя после вручения «Оскаров», вновь собрались в театре Dolby, чтобы узнать, кто стал обладателем престижной музыкальной премии. Главным триумфатором ожидаемо стала Тейлор Свифт, выигравшая статуэтки в пяти номинациях. 

Марина Краснова, Александр Тоболь
Дмитрий Егоров
Марина Краснова, Александр Тоболь
Кристина Галько. Алиса Казакова
Дмитрий Егоров
Кристина Галько, Алиса Казакова 

На открытии выставки молодых мультимедийных художников в «Третьем месте», которая состоялась по-петербургски дождливым днем, собрались яркие представители городского истеблишмента и арт-сообщества. 

Владимир Варнава, Елизавета Боярская, Юрий Смекалов. Дарья Румянцева
Андрей Сухинин
Владимир Варнава, Елизавета Боярская, Юрий Смекалов, Дарья Румянцева
Юрий Смекалов, Татьяна Миронова, Вадим Навоенко
Андрей Сухинин
Вадим Навоенко, Юрий Смекалов, Татьяна Миронова

Одним из самых громких событий прошлой недели стал бенефис солиста балетной труппы Мариинского театра Юрия Смекалова. Поздравить артиста с 25-летием карьеры и посмотреть балет «Спартак» Арама Хачатуряна пришли звездные друзья артиста. 

Рози Хантингтон-Уайтли
Архив героев

Рози Хантингтон-Уайтли

Деми Мур
Архив героев

Деми Мур

Шер со спутником
Архив героев

Шер со спутником 

Хелен Миррен
Архив героев

Хелен Миррен

Оксана Бондаренко, Доменико Дольче, Надежда Оболенцева
Архив героев

Оксана Бондаренко, Доменико Дольче, Надежда Оболенцева

 

Финальным аккордом эвентов прошедшей недели стало открытие экспозиции Dal Cuore alle Mani: Dolce & Gabbana, посвященное 40-летнему юбилею бренда Dolce & Gabbana. Чествовать модный дом в Милан приехали и Наоми Кэмпбелл, и Деми Мур, и Шер, и Роузи Хантингтон-Уайтли, и многие другие звезды.

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Люди:
Кристина Галько, Татьяна Миронова, Вадим Навоенко Александр Тоболь, Марина Краснова, Елизавета Боярская, Владимир Варнава, Юрий Смекалов

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