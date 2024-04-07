40-летие Dolce & Gabbana, бенефис Юрия Смекалова и другие главные события прошедшей недели

Запутались в обилии ковровых дорожек? Редакция «Собака.ru» собрала дайджест главных эвентов прошедшей недели.
Началась неделя с iHeartRadio Music Awards 2024. Голливудские звезды, немного придя в себя после вручения «Оскаров», вновь собрались в театре Dolby, чтобы узнать, кто стал обладателем престижной музыкальной премии. Главным триумфатором ожидаемо стала Тейлор Свифт, выигравшая статуэтки в пяти номинациях.
Одним из самых громких событий прошлой недели стал бенефис солиста балетной труппы Мариинского театра Юрия Смекалова. Поздравить артиста с 25-летием карьеры и посмотреть балет «Спартак» Арама Хачатуряна пришли звездные друзья артиста.
Финальным аккордом эвентов прошедшей недели стало открытие экспозиции Dal Cuore alle Mani: Dolce & Gabbana, посвященное 40-летнему юбилею бренда Dolce & Gabbana. Чествовать модный дом в Милан приехали и Наоми Кэмпбелл, и Деми Мур, и Шер, и Роузи Хантингтон-Уайтли, и многие другие звезды.
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