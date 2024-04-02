Бейонсе, Мерил Стрип, Шер, Джастин Тимберлейк и другие звезды на премии iHeartRadio Music Awards 2024

Еще одним визитером премии стала звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг — в последнее время актрису преследует неудачи: недавно она развелась с супругом, осталась без средств к существованию и была вынуждена переехать жить вместе с детьми в трейлер. Самым очаровательным гостем стал американский блогер-миллионик Swaggy Wolfdog — четвероногий не только пришел на церемонию, но и раздал стиля, примерив солнцезащитные очки Loewe.

Главным триумфатором церемонии стала Тейлор Свифт. Певица (не смогла присутствовать на вручении) выиграла статуэтки в пяти категориях, в том числе «Артист года» и «Поп-артист года».