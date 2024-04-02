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Бейонсе, Мерил Стрип, Шер, Джастин Тимберлейк и другие звезды на премии iHeartRadio Music Awards 2024

В Лос-Анджелесе, в театре Dolby, который еще совсем недавно стал свидетелем вручения главных кинонаград США, прошла премия iHeartRadio Music Awards. 

Бейонсе
Getty

Бейонсе 

Шер
Getty

Шер

Мерил Стрип
Getty

Мерил Стрип

Джастин Тимберлейк
Getty

Джастин Тимберлейк

 

Кэти Перри
Getty

Кэти Перри

Джаред Лето
Getty

Джаред Лето

Явка действительно впечатляет: на премии появилась Бейонсе, которая в последнее время выходит на сцену только либо за очень внушительные деньги, либо на своих концертах, Мерил Стрип, вручившая Шер приз в номинации «Икона года». Порадовал фанатов появлением и Джастин Тимберлейк, который совсем недавно выпустил свой новый альбом. Кэти Перри появилась на ковровой дорожке в «голом платье», которое удачно подчеркнуло подтянутую фигуру певицы. 

Аврил Лавин
Getty

Аврил Лавин

Билли Джо Армстронг (Green Day)
Getty

Билли Джо Армстронг (Green Day)

Тори Спеллинг
Getty

Тори Спеллинг

 

Swaggy Wolfdog
Getty

Swaggy Wolfdog

Еще одним визитером премии стала звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг — в последнее время актрису преследует неудачи: недавно она развелась с супругом, осталась без средств к существованию и была вынуждена переехать жить вместе с детьми в трейлер. Самым очаровательным гостем стал американский блогер-миллионик Swaggy Wolfdog — четвероногий не только пришел на церемонию, но и раздал стиля, примерив солнцезащитные очки Loewe. 

Главным триумфатором церемонии стала Тейлор Свифт. Певица (не смогла присутствовать на вручении) выиграла статуэтки в пяти категориях, в том числе «Артист года» и «Поп-артист года».

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