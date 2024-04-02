Бейонсе, Мерил Стрип, Шер, Джастин Тимберлейк и другие звезды на премии iHeartRadio Music Awards 2024

В Лос-Анджелесе, в театре Dolby, который еще совсем недавно стал свидетелем вручения главных кинонаград США, прошла премия iHeartRadio Music Awards.
Явка действительно впечатляет: на премии появилась Бейонсе, которая в последнее время выходит на сцену только либо за очень внушительные деньги, либо на своих концертах, Мерил Стрип, вручившая Шер приз в номинации «Икона года». Порадовал фанатов появлением и Джастин Тимберлейк, который совсем недавно выпустил свой новый альбом. Кэти Перри появилась на ковровой дорожке в «голом платье», которое удачно подчеркнуло подтянутую фигуру певицы.
Еще одним визитером премии стала звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Тори Спеллинг — в последнее время актрису преследует неудачи: недавно она развелась с супругом, осталась без средств к существованию и была вынуждена переехать жить вместе с детьми в трейлер. Самым очаровательным гостем стал американский блогер-миллионик Swaggy Wolfdog — четвероногий не только пришел на церемонию, но и раздал стиля, примерив солнцезащитные очки Loewe.
Главным триумфатором церемонии стала Тейлор Свифт. Певица (не смогла присутствовать на вручении) выиграла статуэтки в пяти категориях, в том числе «Артист года» и «Поп-артист года».
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