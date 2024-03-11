Самые запоминающиеся моменты премии «Оскар»–2024

Голый Джон Сина, воссоединение Арнольда Шварцнеггера и Дени Де Вито, танец десятков Кенов, «лопнувшее» платье Эммы Стоун и аплодисменты Месси (нет, не футболиста, а собаки!): вот, что вы будете видеть ближайшую неделю после Оскара в соцсетях.
Райан Гослинг и его «Кенерджи»
Самым ожидаемым и громким моментом церемонии стало появление на сцене Райана Гослинга с песней «I’m Just Ken». И хоть свою заветную статуэтку актер и не получил (полный список победителей ищите здесь), его перформанс просто взорвал Сеть. Кстати, пользователи заметили поразительное сходство номера Гослинга и сцены с участием Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» — и то, и то получилось максимально розовым.
Стоит отметить, что в подготовке выступления Райану активно помогала его супруга Ева Мендес, которая на церемонии не появилась, а предпочла остаться за кулисами. После исполнения хита из фильма «Барби» актриса написала в своей запрещенной сети: «Ты довел Кена до самого «Оскара». А теперь возвращайся домой, нам нужно уложить детей спать».
Месси вышел на ковровую дорожку. И речь не про футболиста
Еще одной звездой вечера стала собака по кличке Месси, которая сыграла в «Анатомии падения». За несколько дней до премии в Сети появилась информация, что четвероногого не хотят пускать в театр «Долби»: мол, некоторые утверждают, что присутствие животного может дать ленте преимущество (хотя члены Академии голосуют за номинантов задолго до церемонии). Но все-таки Месси удалось попасть в зал, где он не только наблюдал за происходящим на сцене, но и активно «аплодировал» Роберту Дауни-младшему. Интересно, что эту сцену организаторы шоу отсняли заранее, а на монтаже вставили аплодисменты собаки в трансляцию.
Голый мужчина все-таки был
Организаторы церемонии решили сделать оммаж на случившиеся в 1974 году — тогда на сцену выбежал обнаженный мужчина с усами — и отправили Джона Сина объявлять победителя в категории «Лучший дизайн костюмов» голым. Или почти: на кадрах с бэкстейджа видно, что на актера одели специальное незаметное белье телесного цвета.
«Близнецы» снова вместе
Воссоединение вечера — Арнольд Шварцнеггер и Дени Де Вито, сыгравшие близнецов в комедии «Близнецы», вместе вышли на сцену, чтобы объявить победителей в номинациях «Визуальные эффекты» и «Лучший монтаж». Кроме того, Де Вито подметил, что их с Арнольдом объединяет не только совместный фильм, но и желание убить Бэтмена»: железный Арни пытался сделать это в ленте «Бэтмен и Робин», а его брат-близнец в «Бэтмене возвращается».
Слишком тесное платье для зажигательных танцев
Поднявшись за золотой статуэткой Эмма Стоун попросила собравшихся не смотреть на заднюю часть ее платья — по словам актрисы, она так активно подпевала и подтанцовывала Райану Гослингу, что наряд ментолового оттенка от Louis Vuitton не выдержал напора: молния сломалась, а на корсете образовалась внушительная дыра.
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