Самые запоминающиеся моменты премии «Оскар»–2024

Самым ожидаемым и громким моментом церемонии стало появление на сцене Райана Гослинга с песней «I’m Just Ken». И хоть свою заветную статуэтку актер и не получил (полный список победителей ищите здесь), его перформанс просто взорвал Сеть. Кстати, пользователи заметили поразительное сходство номера Гослинга и сцены с участием Мэрилин Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» — и то, и то получилось максимально розовым.

Стоит отметить, что в подготовке выступления Райану активно помогала его супруга Ева Мендес, которая на церемонии не появилась, а предпочла остаться за кулисами. После исполнения хита из фильма «Барби» актриса написала в своей запрещенной сети: «Ты довел Кена до самого «Оскара». А теперь возвращайся домой, нам нужно уложить детей спать».