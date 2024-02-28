Марго Робби, Бри Ларсон, Эмили Блант, Америка Феррера и другие звезды на премии Гильдии продюсеров США

В лос-анджелесском концертном зале Ray Dolby Ballroom в эти выходные собралось немало звезд: там Гильдия продюсеров США вручала свою кинопремию.
По ковровой дорожке прошли звезды, которые уже неоднократно появлялись на светских мероприятиях в этому году ( и на «Золотом глобусе», и на BAFTA, и на SAG Awards): на церемонию пришла Марго Робби в черно-белом винтажном наряде, Эмили Блант, выбравшая для выхода небесно-голубое платье, Бри Ларсон, надевшая алый ансамбль, Роберт Дауни-младший в строгом, но не черном, а изумрудном костюме и другие знаменитости.
Триумфаторами премии (опять) стали создатели фильма «Оппенгеймер»: главная награда — премия Дэррила Занука за лучшее продюсирование игрового полнометражного кино — досталась Кристоферу Нолану, Эмме Томас, Чаку Ровену и остальной команде картины. Стоит отметить, что премия Гильдии продюсеров США считается одной из самых почетных после «Оскара» наград. Кроме того, кинокритики отметили проекты «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом в главной роли, «Грызня», «Наследники», документальный фильм «Американская симфония», а также мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных».
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