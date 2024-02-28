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Марго Робби, Бри Ларсон, Эмили Блант, Америка Феррера и другие звезды на премии Гильдии продюсеров США

В лос-анджелесском концертном зале Ray Dolby Ballroom в эти выходные собралось немало звезд: там Гильдия продюсеров США вручала свою кинопремию. 

Марго Робби в Balmain
Getty

Марго Робби в Balmain

Эмили Блант в Oscar de la Renta
Getty

Эмили Блант в Oscar de la Renta

Бри Ларсон в Shrimpton Couture
Getty

Бри Ларсон в Shrimpton Couture

Брэдли Купер
Getty

Брэдли Купер 

Роберт Дауни-младший
Getty

Роберт Дауни-младший

По ковровой дорожке прошли звезды, которые уже неоднократно появлялись на светских мероприятиях в этому году ( и на «Золотом глобусе», и на BAFTA, и на SAG Awards): на церемонию пришла Марго Робби в черно-белом винтажном наряде, Эмили Блант, выбравшая для выхода небесно-голубое платье, Бри Ларсон, надевшая алый ансамбль, Роберт Дауни-младший в строгом, но не черном, а изумрудном костюме и другие знаменитости. 

Киллиан Мерфи
Getty

Киллиан Мерфи

Америка Феррера
Getty

Америка Феррера

Уиллем Дефо
Getty

Уиллем Дефо

Getty
Сандра О
Getty

Сандра О

Триумфаторами премии (опять) стали создатели фильма «Оппенгеймер»: главная награда — премия Дэррила Занука за лучшее продюсирование игрового полнометражного кино — досталась Кристоферу Нолану, Эмме Томас, Чаку Ровену и остальной команде картины. Стоит отметить, что премия Гильдии продюсеров США считается одной из самых почетных после «Оскара» наград. Кроме того, кинокритики отметили проекты «Медведь» с Джереми Алленом Уайтом в главной роли, «Грызня», «Наследники», документальный фильм «Американская симфония», а также мультфильм «Человек-паук: Паутина вселенных». 

Сара Мишель Геллар
Getty

Сара Мишель Геллар

Мелисса Маккарти
Getty

Мелисса Маккарти

Кеннет Брана
Getty

Кеннет Брана

Наташа Лионн
Getty

Наташа Лионн

 

Даниэль Брукс
Getty

Даниэль Брукс

 

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