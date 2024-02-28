Марго Робби, Бри Ларсон, Эмили Блант, Америка Феррера и другие звезды на премии Гильдии продюсеров США

По ковровой дорожке прошли звезды, которые уже неоднократно появлялись на светских мероприятиях в этому году ( и на «Золотом глобусе», и на BAFTA, и на SAG Awards): на церемонию пришла Марго Робби в черно-белом винтажном наряде, Эмили Блант, выбравшая для выхода небесно-голубое платье, Бри Ларсон, надевшая алый ансамбль, Роберт Дауни-младший в строгом, но не черном, а изумрудном костюме и другие знаменитости.