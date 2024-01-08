Марго Робби, Тимоти Шаламе, Дженнифер Энистон, Дуа Липа: победители и гости церемонии вручения премии «Золотой глобус» 2024

В Калифорнии состоялась церемония вручения престижной кинопремии «Золотой глобус». Главное светское событие января собрало в отеле The Beverly Hilton голливудских звезд первой величины.
Одними из первых на красную ковровую дорожку «Золотого глобуса» вышли триумфаторы прошлого года – главные действующие лица двух самых обсуждаемых фильмов 2023: «Барби» и «Оппенгеймера». Марго Робби появилась в платье розового оттенка, который успел ей так полюбиться за время промо-тура картины о знаменитой кукле, Райан Гослинг проследовал в зал, попытавшись миновать фотографов, Киллиан Мёрфи остался практически незамеченным в своем строгом костюме, а Флоренс Пью выбрала для торжественной церемонии образ в стиле «рок-н-ролл».
По ковровой дорожке, перед тем, как поскорее занять свое место в зале рядом с Кайли Дженнер, успел пройтись и Тимоти Шаламе. Он претендовал на награду в номинации «Лучший актер (мюзикл или комедия)» за роль фильме «Вонка», но вот уже третий раз «Глобус» достается другому. Но профессиональная неудача не расстроила Тимоти – весь вечер фотографы ловили его влюбленный взгляд, который он бросал на представительницу клана Кардашьян-Дженнер.
Как всегда обходителен и галантен был Леонардо ДиКаприо: на церемонии он появился вместе со своей коллегой по фильму Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» Лили Гладстоун. Звезда фильма «Волк с Уолл-Стрит» старался поддерживать актрису, которая вышла на дорожку в объемном платье с опасно-длинным шлейфом.
Отличилась Дженнифер Лоуренс — когда на нее были направлены все камеры, заявила, что если ей с фильмом «Без обид» не удастся взять статуэтку в номинации «Лучшая актриса», то она уйдёт с церемонии. Несмотря на то, что награда досталась Эмме Стоун, звезда «Голодных игр» осталась в зале.
Также гостями вечера стали: Дженнифер Энистон, Джиллиан Андерсон, Тейлор Свифт, Эмма Стоун, Дуа Липа, Билли Айлиш, Риз Уизерспун, Натали Портман, Дженнифер Лопес и многие другие звезды.
Победители премии «Золотой глобус» 2024:
Лучший актер (драма): Киллиан Мёрфи, «Оппенгеймер»
Лучшая актриса (мюзикл или комедия): Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»
Лучший режиссер: Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»
Лучший международный фильм: «Анатомия падения»
Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица»
Лучший сценарий: «Анатомия падения»
Лучший актер второго плана: Роберт Дауни-мл., «Оппенгеймер»
Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»
Лучший оригинальный саундтрек: «Оппенгеймер», Людвиг Горанссон
Лучшая песня: «What Was I Made For» Билли Айлиш, «Барби»
Лучшее кинематографическое/прокатное достижение (более 100 млн сборов): «Барби»
Лучший актер в драматическом сериале: Киран Калкин, «Наследники»
Лучший актер в мюзикле или комедии: Джереми Аллен Уайт, «Медведь»
Лучшая актриса в мюзикле или комедии: Айо Эдебири, «Медведь»
Лучшая актриса в мини-сериале/антологии/телефильме: Али Вонг, «Грызня»
Лучший актер в мини-сериале/антологии/телефильме: Стивен Ян, «Грызня»
Лучшая актриса второго плана: Элизабет Дебики, «Корона»
Лучший актер второго плана: Мэттью Макфэдиен, «Наследники»
Комментарии (0)