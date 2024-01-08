Марго Робби, Тимоти Шаламе, Дженнифер Энистон, Дуа Липа: победители и гости церемонии вручения премии «Золотой глобус» 2024

Одними из первых на красную ковровую дорожку «Золотого глобуса» вышли триумфаторы прошлого года – главные действующие лица двух самых обсуждаемых фильмов 2023: «Барби» и «Оппенгеймера». Марго Робби появилась в платье розового оттенка, который успел ей так полюбиться за время промо-тура картины о знаменитой кукле, Райан Гослинг проследовал в зал, попытавшись миновать фотографов, Киллиан Мёрфи остался практически незамеченным в своем строгом костюме, а Флоренс Пью выбрала для торжественной церемонии образ в стиле «рок-н-ролл».

По ковровой дорожке, перед тем, как поскорее занять свое место в зале рядом с Кайли Дженнер, успел пройтись и Тимоти Шаламе. Он претендовал на награду в номинации «Лучший актер (мюзикл или комедия)» за роль фильме «Вонка», но вот уже третий раз «Глобус» достается другому. Но профессиональная неудача не расстроила Тимоти – весь вечер фотографы ловили его влюбленный взгляд, который он бросал на представительницу клана Кардашьян-Дженнер.