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Принц Уильям, Эмма Стоун, Кейт Бланшетт, Наоми Кэмпбелл: гости и победители церемонии вручения премии BAFTA

В Лондоне прошел «британский Оскар» ради которого в столицу прилетели практически все главные голивудские актеры. Но главной звездой вечера стал принц Уильям, который появился на ковровой дорожке без Кейт Миддлтон. 

Принц Уильям
Getty

Принц Уильям

Принц Уильям и Кейт Бланшетт
Getty

Принц Уильям и Кейт Бланшетт

 

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм
Getty

Принц Уильям и Дэвид Бекхэм

Принц Уильям, который с 2010 года возглавляет Британскую академию кино и телевизионных искусств, прошелся по красной дорожке в одиночестве: его супруга принцесса Уэльская восстанавливается после перенесенной несколько недель назад операции. Этот выход стал первым за 10 лет сольным появлением наследника престола на кинофестивале. Но это еще не все изменения в его жизни — сейчас, когда Карл III проходит курс лечения онкологии, Уильям взял на себя некоторые публичные обязанности короля.

Марго Робби
Getty

Марго Робби

Наоми Кэмпбелл
Getty

Наоми Кэмпбелл

Дуа Липа в Maison Valentino
Getty

Дуа Липа в Maison Valentino

Розамунд Пайк
Getty

Розамунд Пайк

Одной из главных звезд вечера стала Марго Робби, которая в этот раз решила отказаться от total-pink образа Барби и предпочла силуэтное черно-розовое макси платье Armani Prive с отделкой из пайеток. На вечере к актрисе присоединился ее партнер по съемочной площадке самого кассового фильма прошлого года и редкий гость подобных мероприятий Райан Гослинг. 

Британское светское событие не смогло обойтись без трех коренных жительниц Лондона: на ковровой дорожке появилась Наоми Кэмпбелл в готическом платье, Дуа Липа в алом наряде со шлейфом от Maison Valentino и Розамунд Пайк в нежно-голубом воздушном образе.

Флоренс Пью в Harris Reed
Getty

Флоренс Пью в Harris Reed

Эмили Блант в Elie Saab
Getty

Эмили Блант в Elie Saab

Кейт Бланшетт
Getty

Кейт Бланшетт

Эмма Стоун в Louis Vuitton
Getty

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Флоренс Пью, которая совсем недавно презентовала в Лондоне вторую часть фильма «Дюна», выбрала для выхода черно-белый наряд от Harris Reed. Ее коллега по фильму «Оппенгеймер» (в Лондоне опять случился триумф картины) Эмили Блант надела полупрозрачное расшитое стразами платье Elie Saab. Эмма Стоун, представляющая ленту «Бедные-несчастные» и унесшая с собой приз в номинации «Лучшая актриса», отдала предпочтение образу от Louis Vuitton, с которым она дружит и сотрудничает много лет. 

Брэдли Купер
Getty

Брэдли Купер

Киллиан Мёрфи
Getty

Киллиан Мёрфи

Рами Малек
Getty

Рами Малек 

Дэвид Бекхэм
Getty

Дэвид Бекхэм

Каллум Тернер
Getty

Каллум Тернер

Пол Мескал
Getty

Пол Мескал

 

Британскую премию посетили завсегдатаи светских вечеров этого года — Брэдли Купер и Киллиан Мёрфи, к ним присоединился и Рами Малек. Неожиданным гостем стал Дэвид Бекхэм: экс-нападающий сборной Англии заглянул на премию не только чтобы поздороваться со своим давним приятелем принцем Уильямом и объявить победителя, но и привести в восторг звезду сериала «Нормальные люди» Пола Мескаля — актер не смог сдержать эмоции (и выражения), увидев среди знаменитостей легенду футбола. 

Но внимание было приковано не только к обладателю одного из самых сильных ударов в мировом футболе: на ковровой дорожке заметили актера Каллума Тернера, который совсем недавно начал отношения с Дуа Липой, но на церемонии влюбленные держались порознь. 

Победители BAFTA 2024

Лучший фильм: «Оппенгеймер»

Лучший режиссер: Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»

Лучший актер: Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»

Лучшая актриса: Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»

Лучший актер второго плана: Роберт Дауни младший, «Оппенгеймер»

Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»

Лучший оригинальный сценарий: «Анатомия падения»

Лучший адаптированный сценарий: «Американское чтиво»

Лучший неанглоязычный фильм: «Зона интересов»

Лучший британский фильм: «Зона интересов»

Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица»

Лучший кастинг: «Оставленные»

Лучшие визуальные эффекты: «Бедные-несчастные»

Лучший монтаж: «Оппенгеймер»

Лучшая работа оператора: «Оппенгеймер»

Лучший саундтрек: Людвиг Йоранссон, «Оппенгеймер»

Лучшие костюмы: «Бедные-несчастные»

Лучший грим и прически: «Бедные-несчастные».

Дипика Падуконе
Getty

Дипика Падуконе

Эмма Коррин
Getty

Эмма Коррин

Эмма Маки
Getty

Эмма Маки

Getty

Кроме того, на церемонию пришла звезда болливудского кино Дипика Падуконе, принцесса Динана из четвертого сезона сериала «Корона» Эмма Коррин, гуру секса Эмма Маки, главная парижанка Лили Коллинз и другие звезды. 

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