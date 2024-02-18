Принц Уильям, Эмма Стоун, Кейт Бланшетт, Наоми Кэмпбелл: гости и победители церемонии вручения премии BAFTA

В Лондоне прошел «британский Оскар» ради которого в столицу прилетели практически все главные голивудские актеры. Но главной звездой вечера стал принц Уильям, который появился на ковровой дорожке без Кейт Миддлтон.
Принц Уильям, который с 2010 года возглавляет Британскую академию кино и телевизионных искусств, прошелся по красной дорожке в одиночестве: его супруга принцесса Уэльская восстанавливается после перенесенной несколько недель назад операции. Этот выход стал первым за 10 лет сольным появлением наследника престола на кинофестивале. Но это еще не все изменения в его жизни — сейчас, когда Карл III проходит курс лечения онкологии, Уильям взял на себя некоторые публичные обязанности короля.
Одной из главных звезд вечера стала Марго Робби, которая в этот раз решила отказаться от total-pink образа Барби и предпочла силуэтное черно-розовое макси платье Armani Prive с отделкой из пайеток. На вечере к актрисе присоединился ее партнер по съемочной площадке самого кассового фильма прошлого года и редкий гость подобных мероприятий Райан Гослинг.
Британское светское событие не смогло обойтись без трех коренных жительниц Лондона: на ковровой дорожке появилась Наоми Кэмпбелл в готическом платье, Дуа Липа в алом наряде со шлейфом от Maison Valentino и Розамунд Пайк в нежно-голубом воздушном образе.
Флоренс Пью, которая совсем недавно презентовала в Лондоне вторую часть фильма «Дюна», выбрала для выхода черно-белый наряд от Harris Reed. Ее коллега по фильму «Оппенгеймер» (в Лондоне опять случился триумф картины) Эмили Блант надела полупрозрачное расшитое стразами платье Elie Saab. Эмма Стоун, представляющая ленту «Бедные-несчастные» и унесшая с собой приз в номинации «Лучшая актриса», отдала предпочтение образу от Louis Vuitton, с которым она дружит и сотрудничает много лет.
Британскую премию посетили завсегдатаи светских вечеров этого года — Брэдли Купер и Киллиан Мёрфи, к ним присоединился и Рами Малек. Неожиданным гостем стал Дэвид Бекхэм: экс-нападающий сборной Англии заглянул на премию не только чтобы поздороваться со своим давним приятелем принцем Уильямом и объявить победителя, но и привести в восторг звезду сериала «Нормальные люди» Пола Мескаля — актер не смог сдержать эмоции (и выражения), увидев среди знаменитостей легенду футбола.
Но внимание было приковано не только к обладателю одного из самых сильных ударов в мировом футболе: на ковровой дорожке заметили актера Каллума Тернера, который совсем недавно начал отношения с Дуа Липой, но на церемонии влюбленные держались порознь.
Победители BAFTA 2024
Лучший фильм: «Оппенгеймер»
Лучший режиссер: Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»
Лучший актер: Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»
Лучшая актриса: Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»
Лучший актер второго плана: Роберт Дауни младший, «Оппенгеймер»
Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»
Лучший оригинальный сценарий: «Анатомия падения»
Лучший адаптированный сценарий: «Американское чтиво»
Лучший неанглоязычный фильм: «Зона интересов»
Лучший британский фильм: «Зона интересов»
Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица»
Лучший кастинг: «Оставленные»
Лучшие визуальные эффекты: «Бедные-несчастные»
Лучший монтаж: «Оппенгеймер»
Лучшая работа оператора: «Оппенгеймер»
Лучший саундтрек: Людвиг Йоранссон, «Оппенгеймер»
Лучшие костюмы: «Бедные-несчастные»
Лучший грим и прически: «Бедные-несчастные».
Кроме того, на церемонию пришла звезда болливудского кино Дипика Падуконе, принцесса Динана из четвертого сезона сериала «Корона» Эмма Коррин, гуру секса Эмма Маки, главная парижанка Лили Коллинз и другие звезды.
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