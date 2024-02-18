Принц Уильям, Эмма Стоун, Кейт Бланшетт, Наоми Кэмпбелл: гости и победители церемонии вручения премии BAFTA

Одной из главных звезд вечера стала Марго Робби, которая в этот раз решила отказаться от total-pink образа Барби и предпочла силуэтное черно-розовое макси платье Armani Prive с отделкой из пайеток. На вечере к актрисе присоединился ее партнер по съемочной площадке самого кассового фильма прошлого года и редкий гость подобных мероприятий Райан Гослинг.

Британское светское событие не смогло обойтись без трех коренных жительниц Лондона: на ковровой дорожке появилась Наоми Кэмпбелл в готическом платье, Дуа Липа в алом наряде со шлейфом от Maison Valentino и Розамунд Пайк в нежно-голубом воздушном образе.