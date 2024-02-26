Риз Уизерспун, Энн Хэтэуэй, Селена Гомес, Дженнифер Энистон: гости и победители SAG Awards

Самым запоминающимся моментом церемонии стал реюнион актеров сразу из нескольких звездных шоу. Сначала на сцену вышли Эмили Блант, Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, сыгравшие 18 лет назад главные роли в фильме «Дьявол носит Prada» — звездное трио вручало награду Джереми Аллену Уайту в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном сериале».

Кроме того, воссоединился актерский состав «Американской семейки»: каст шоу, закончившегося в 2020 году, во главе с Софией Вергарой заявил, смеясь, что требует перезагрузки своего сериала.