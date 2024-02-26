Риз Уизерспун, Энн Хэтэуэй, Селена Гомес, Дженнифер Энистон: гости и победители SAG Awards

SAG Awards — финальная репетиция «Оскара». Считается, что победители этой премии, скорее всего, и станут обладателями заветной золотой статуэтки, а поэтому внимание со стороны звезд к вручению наград от Гильдии киноактёров США повышенное — на серую ковровую дорожку церемонии вышли буквально все представители А-листа Голливуда.
Самым запоминающимся моментом церемонии стал реюнион актеров сразу из нескольких звездных шоу. Сначала на сцену вышли Эмили Блант, Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, сыгравшие 18 лет назад главные роли в фильме «Дьявол носит Prada» — звездное трио вручало награду Джереми Аллену Уайту в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном сериале».
Кроме того, воссоединился актерский состав «Американской семейки»: каст шоу, закончившегося в 2020 году, во главе с Софией Вергарой заявил, смеясь, что требует перезагрузки своего сериала.
Главным триумфатором церемонии (традиционно для этого года) стал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Несмотря на то, что в прокате достичь высот сборов «Барби» картине про великого ученого не удалось, уже какую церемонию подряд лента собирает чуть ли ни все награды, оставляя конкурентов далеко поазди. В сериальном же сегмента критики отметили шоу «Медведь» от платформы Hulu.
Победители SAG Awards
Лучший актерский состав в игровом фильме: «Оппенгеймер»
Лучшая женская роль: Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
Лучшая мужская роль: Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)
Лучшая женская роль второго плана: Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
Лучшая мужская роль второго плана: Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»)
Лучший каскадерский состав: «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»
Лучший актерский состав в драматическом сериале: «Наследники»
Лучшая женская роль в драматическом сериале: Элизабет Дебики («Корона»)
Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Педро Паскаль («Одни из нас»)
Лучший актерский состав в комедийном сериале: «Медведь»
Лучшая женская роль в комедийном сериале: Айо Эдебири («Медведь»)
Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме: Али Вонг («Грызня»)
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме: Стивен Ян («Грызня»)
Лучший каскадерский состав: «Одни из нас»
Почетная премия за карьерные достижения: Барбра Стрейзанд
На ковровой дорожке премии господствовало Versace: наряды от этого модного дома выбрала и давняя подруга бренда Энн Хэтэуэй, и Селена Гомес, и Бри Ларсон. Марго Робби выбрала винтажное бархатное платье от Schiaparelli с огромным бантом любимого цвета куклы Mattel. А Билли Айлиш появилась в привычном для нее образе школьницы от Vivienne Westwood.
Еще одним забавным моментом церемонии стало вручение награды Педро Паскалю: перед тем, как подняться на сцену, актер немного выпил — в чем он признался сам, держа в руках награду — а поэтому его благодарственная речь получилась весьма эмоциональной и изобилующей непечатными восторженными репликами.
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