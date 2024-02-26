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Риз Уизерспун, Энн Хэтэуэй, Селена Гомес, Дженнифер Энистон: гости и победители SAG Awards

SAG Awards — финальная репетиция «Оскара». Считается, что победители этой премии, скорее всего, и станут обладателями заветной золотой статуэтки, а поэтому внимание со стороны звезд к вручению наград от Гильдии киноактёров США повышенное — на серую ковровую дорожку церемонии вышли буквально все представители А-листа Голливуда. 

Эмили Блант в Louis Vuitton, Мэрил Стрип в Prada, Энн Хэтэуэй в Versace
Getty

Эмили Блант в Louis Vuitton, Мэрил Стрип в Prada, Энн Хэтэуэй в Versace

Каст «Американской семейки»
Getty

Каст «Американской семейки»

Самым запоминающимся моментом церемонии стал реюнион актеров сразу из нескольких звездных шоу. Сначала на сцену вышли Эмили Блант, Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, сыгравшие 18 лет назад главные роли в фильме «Дьявол носит Prada» — звездное трио вручало награду Джереми Аллену Уайту в номинации «Лучшая мужская роль в комедийном сериале».

Кроме того, воссоединился актерский состав «Американской семейки»: каст шоу, закончившегося в 2020 году, во главе с Софией Вергарой заявил, смеясь, что требует перезагрузки своего сериала. 

Дженнифер Энистон в Celine
Getty

Дженнифер Энистон в Celine

Селена Гомес в Versace
Getty

Селена Гомес в Versace

Риз Уизерспун в Elie Saab
Getty

Риз Уизерспун в Elie Saab

Марго Робби в Schiaparelli
Getty

Марго Робби в Schiaparelli

Пенелопа Круc в Chanel
Getty

Пенелопа Круc в Chanel

Эмма Стоун в Louis Vuitton
Getty

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Главным триумфатором церемонии (традиционно для этого года) стал фильм Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Несмотря на то, что в прокате достичь высот сборов «Барби» картине про великого ученого не удалось, уже какую церемонию подряд лента собирает чуть ли ни все награды, оставляя конкурентов далеко поазди. В сериальном же сегмента критики отметили шоу «Медведь» от платформы Hulu.

Каст «Оппенгеймера»
Getty

Каст «Оппенгеймера»

Каст «Медведя»
Getty

Каст «Медведя»

Победители SAG Awards

Лучший актерский состав в игровом фильме: «Оппенгеймер»

Лучшая женская роль: Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)

Лучшая мужская роль: Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»)

Лучшая женская роль второго плана: Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Лучшая мужская роль второго плана: Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»)

Лучший каскадерский состав: «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая»

Лучший актерский состав в драматическом сериале: «Наследники»

Лучшая женская роль в драматическом сериале: Элизабет Дебики («Корона»)

Лучшая мужская роль в драматическом сериале: Педро Паскаль («Одни из нас»)

Лучший актерский состав в комедийном сериале: «Медведь»

Лучшая женская роль в комедийном сериале: Айо Эдебири («Медведь»)

Лучшая мужская роль в комедийном сериале: Джереми Аллен Уайт («Медведь»)

Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме: Али Вонг («Грызня»)

Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме: Стивен Ян («Грызня»)

Лучший каскадерский состав: «Одни из нас»

Почетная премия за карьерные достижения: Барбра Стрейзанд

Билли Айлиш в Vivienne Westwood
Getty

Билли Айлиш в Vivienne Westwood

Киллиан Мерфи
Getty

Киллиан Мерфи

Джереми Аллен Уайт
Getty

Джереми Аллен Уайт

Джессика Честейн в Armani
Getty

Джессика Честейн в Armani

Наоми Уоттс в Dior
Getty

Наоми Уоттс в Dior

Бри Ларсон в Versace
Getty

Бри Ларсон в Versace

На ковровой дорожке премии господствовало Versace: наряды от этого модного дома выбрала и давняя подруга бренда Энн Хэтэуэй, и Селена Гомес, и Бри Ларсон. Марго Робби выбрала винтажное бархатное платье от Schiaparelli с огромным бантом любимого цвета куклы Mattel. А Билли Айлиш появилась в привычном для нее образе школьницы от Vivienne Westwood. 

Брэдли Купер
Getty

Брэдли Купер

Кэри Маллиган
Getty

Кэри Маллиган

Педро Паскаль
Getty

Педро Паскаль

Еще одним забавным моментом церемонии стало вручение награды Педро Паскалю: перед тем, как подняться на сцену, актер немного выпил — в чем он признался сам, держа в руках награду — а поэтому его благодарственная речь получилась весьма эмоциональной и изобилующей непечатными восторженными репликами. 

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