Кайли Дженнер, Роузи Хантингтон-Уайтли, Джей Ло и другие звездные гости кутюрного показа Valentino

В Париже, на Вандомской площади, Пьерпаоло Пиччиоли презентовал кутюрную коллекцию весна-лето 2024. Первыми новинки Valentino увидели звезды А-листа.
Главной звездой вечера стала Кайли Дженнер, которая пришла на показ вместе со старшей дочерью Сторми. Мама и дочь выбрали парные total-black образы: черные атласные платья с перьями, которые звезды (да, в семье Кардашьян-Дженнер становятся звездами с самого раннего детства) дополнили солнцезащитными очками и аксессуарами — Кайли надела массивные серьги, а Сторми взяла небольшую сумочку. Интересно, что этот приезд в Париж у участницы списка Forbes получился весьма насыщенным — за несколько часов до показа Valentino звезда реалити побывала на шоу Simone Rocha x Jean Paul Gaultier, на котором появилась в корсетном мини-платье. Многие комментаторы отметили, что после начала отношений с Тимоти Шаламе Дженнер немного изменила свой стиль, сделав выбор в пользу более сдержанных нарядов.
На Вандомской площади была замечена и Дженнифер Лопес в черном облегающем платье, украшенном вышивкой. У Jenny from the Block эти парижские каникулы, как у и Кайли, проходят весьма насыщенно — звезда до шоу Valentino успела побывать на показах Schiaparelli и Elie Saab.
Также гостями показа стали супермодели Тина Кунаки и Роузи Хантингтон-Уайтли, звезда «Оппенгеймера» и давняя подруга модного дома Флоренс Пью, глава клана Кардашьян-Дженнер Крис с бойфрендом Кори Гэмблом, актриса Самара Уивинг, fashion-блогер Каро Даур и другие звезды.
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