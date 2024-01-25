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Кайли Дженнер, Роузи Хантингтон-Уайтли, Джей Ло и другие звездные гости кутюрного показа Valentino

В Париже, на Вандомской площади, Пьерпаоло Пиччиоли презентовал кутюрную коллекцию весна-лето 2024. Первыми новинки Valentino увидели звезды А-листа. 

Кайли Дженнер и Сторми на показе Valentino
Getty

Кайли Дженнер и Сторми на показе Valentino

Кайли Дженнер и Флоренс Пью на показе Valentino
Getty

Кайли Дженнер и Флоренс Пью на показе Valentino

Джей Ло и Кайли Дженнер на показе Valentino
Getty

Джей Ло и Кайли Дженнер на показе Valentino

Кайли Дженнер на показе Simone Rocha x Jean Paul Gaultier
Getty

Кайли Дженнер на показе Simone Rocha x Jean Paul Gaultier

Главной звездой вечера стала Кайли Дженнер, которая пришла на показ вместе со старшей дочерью Сторми. Мама и дочь выбрали парные total-black образы: черные атласные платья с перьями, которые звезды (да, в семье Кардашьян-Дженнер становятся звездами с самого раннего детства) дополнили солнцезащитными очками и аксессуарами — Кайли надела массивные серьги, а Сторми взяла небольшую сумочку. Интересно, что этот приезд в Париж у участницы списка Forbes получился весьма насыщенным — за несколько часов до показа Valentino звезда реалити побывала на шоу Simone Rocha x Jean Paul Gaultier, на котором появилась в корсетном мини-платье. Многие комментаторы отметили, что после начала отношений с Тимоти Шаламе Дженнер немного изменила свой стиль, сделав выбор в пользу более сдержанных нарядов.  

Джей Ло на показе Valentino
Getty/Архив героев

Джей Ло на показе Valentino

Джей Ло на показе Elie Saab
Getty/Архив героев

Джей Ло на показе Elie Saab

Джей Ло на показе Schiaparelli
Getty/Архив героев

Джей Ло на показе Schiaparelli

На Вандомской площади была замечена и Дженнифер Лопес в черном облегающем платье, украшенном вышивкой. У Jenny from the Block эти парижские каникулы, как у и Кайли, проходят весьма насыщенно — звезда до шоу Valentino успела побывать на показах Schiaparelli и Elie Saab. 

Роузи Хантингтон-Уайтли
Getty/Vincenzo Grillo

Роузи Хантингтон-Уайтли

 

Тина Кунаки
Getty/Vincenzo Grillo

Тина Кунаки

Флоренс Пью
Getty/Vincenzo Grillo

Флоренс Пью

 

Крис Дженнер и Кори Гэмбл
Getty/Vincenzo Grillo

Крис Дженнер и Кори Гэмбл

Самара Уивинг
Getty/Vincenzo Grillo

Самара Уивинг

Каро Даур
Getty/Vincenzo Grillo

Каро Даур

Также гостями показа стали супермодели Тина Кунаки и Роузи Хантингтон-Уайтли, звезда «Оппенгеймера» и давняя подруга модного дома Флоренс Пью, глава клана Кардашьян-Дженнер Крис с бойфрендом Кори Гэмблом, актриса Самара Уивинг, fashion-блогер Каро Даур и другие звезды. 

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