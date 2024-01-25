Кайли Дженнер, Роузи Хантингтон-Уайтли, Джей Ло и другие звездные гости кутюрного показа Valentino

Главной звездой вечера стала Кайли Дженнер, которая пришла на показ вместе со старшей дочерью Сторми. Мама и дочь выбрали парные total-black образы: черные атласные платья с перьями, которые звезды (да, в семье Кардашьян-Дженнер становятся звездами с самого раннего детства) дополнили солнцезащитными очками и аксессуарами — Кайли надела массивные серьги, а Сторми взяла небольшую сумочку. Интересно, что этот приезд в Париж у участницы списка Forbes получился весьма насыщенным — за несколько часов до показа Valentino звезда реалити побывала на шоу Simone Rocha x Jean Paul Gaultier, на котором появилась в корсетном мини-платье. Многие комментаторы отметили, что после начала отношений с Тимоти Шаламе Дженнер немного изменила свой стиль, сделав выбор в пользу более сдержанных нарядов.