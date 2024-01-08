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Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: звездные пары на церемонии вручения премии «Золотой глобус» 2024

Влюбленные Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, счастливые Бен Аффлек и Дженнифер Лопес — какие звездные пары пришли на 81-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус». 

Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе

CBS
CBS

Самая обсуждаемая пара 2023 года на ковровой дорожке вместе не появилась, хотя многие представители западной прессы ожидали, что именно «Золотой глобус» станет первым совместным официальным выходом звезд. Тимоти, который был номинирован на премию за роль в фильме «Вонка», прошёлся перед фотографами, а вот Кайли предпочла отправиться сразу на свое место. Но при этом кумиры поколения Z свои чувства не скрывали: за столиком пара обменивалась влюблёнными взглядами и страстными поцелуями.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

CBS

Дженнифер Лопес пришла на церемонию не просто так: певица решила поддержать Бена Аффлека, чья лента «Air: Большой прыжок» была представлена в номинации «Лучший фильм (мюзикл или комедия)». Кроме того, на ковровой дорожке исполнительница хита «Jenny from the Block» прокомментировала совместные снимки с актером, на которых он появляется с очень грустным лицом, а поэтому эти кадры становятся вирусными в Сети: «Бен чувствует себя хорошо. Вам не нужно беспокоиться о Бене, позвольте мне просто сказать вам — он счастлив. Он здесь — он номинирован. Я вообще не понимаю, чего люди так напрягаются», — поставила точку в обсуждении состояния Аффлека Дженнифер.

Марго Робби и Том Акерли

Getty

Марго Робби, которая в прошлом году, благодаря фильму «Барби», стала, кажется, самой обсуждаемой актрисой, нечасто появляется на ковровых дорожках с супругом, продюсером Томом Акерли. Но ради 81-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» звезды сделали исключение — именно в этом году Марго была одной из главных претенденток на статуэтку в номинации «Лучшая актриса (мюзикл или комедия)» за роль в фильме о знаменитой кукле.

Грета Гервиг и Ноа Баумбак

 

Getty

Режиссер-сенсация прошлого года появилась на ковровой дорожке премии в компании своего супруга Ноа Баумбака. Интересно, что 40-летняя Грета оформила отношения с 54-летним коллегой и давним партнёром буквально за несколько дней до церемонии вручения — деятели искусства обменялись клятвами верности в конце декабря в мэрии Нью-Йорка.

Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин

Getty

В этом году Роберт Дауни-младший стал обладателем премии в третий раз — актер получил «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль в фильме «Оппенгеймер». Поддержать супруга пришла продюсер Сьюзан Левин, с которой «Железный человек» состоит в браке уже 18 лет. 

 

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