Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: звездные пары на церемонии вручения премии «Золотой глобус» 2024

Дженнифер Лопес пришла на церемонию не просто так: певица решила поддержать Бена Аффлека, чья лента «Air: Большой прыжок» была представлена в номинации «Лучший фильм (мюзикл или комедия)». Кроме того, на ковровой дорожке исполнительница хита «Jenny from the Block» прокомментировала совместные снимки с актером, на которых он появляется с очень грустным лицом, а поэтому эти кадры становятся вирусными в Сети: «Бен чувствует себя хорошо. Вам не нужно беспокоиться о Бене, позвольте мне просто сказать вам — он счастлив. Он здесь — он номинирован. Я вообще не понимаю, чего люди так напрягаются», — поставила точку в обсуждении состояния Аффлека Дженнифер.