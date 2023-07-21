🎀 Барби в Петербурге! Самые розовые фотографии города — в объективе редакции «Собака.ru»

«I'm a Barbie girl, in the Barbie world» — лейтмотив последнего месяца, который мир провел в ожидании выхода на большие экраны (уже в мировом прокате!) нового фильма Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом в образах Барби и Кена. Все окрасилось в розовый — и даже Петербург: со своими розовыми столиками на летних террасах, розовыми закатами, розовыми стенами и розовыми «Жигулями», припаркованными возле них. Редакция «Собака.ru» глядит в оба и держит руку над спусковым затвором фотокамер, ведь St. Petersburg — Barbie world!
Подготовку мира к премьере начали задолго до выхода первого трейлера (и даже появления первых кадров со съемочной площадки!). В январе 2022 года Balmain выпустил совместную капсулу с брендом Barbie, в марте Valentino представил коллекцию, доминантой которой стал цвет фуксии, и к началу лета розовый начал триумфальное шествие по миру — розовый поп-ап бутик Jacquemus в Париже, розовое Choo Cafe в лондонском универмаге Harrods, розовые Crocs и даже розовый Xbox. Теперь от «Барби» буквально не скрыться: стиль «барбикор» прочно укоренился в гардеробах людей по всему миру, в Малибу построен настоящий дом Барби, который можно арендовать на Airbnb, а в Бостоне обещают устроить круиз на кукольной яхте.
Петербург — несмотря на то, что новый фильм Греты Гервиг в России официально не вышел, — тоже подготовился к премьере. В кофейне Attention Cake появились розовые блюда и десерты, команда ресторанов Joli и Juan разрабатывает проект благоустройства внутреннего двора розового особняка Мясникова на улице Восстания, а небо над городом то и дело окрашивается в розовые оттенки. Уже кажется, что так было всегда. В 2019 году в БДТ открылась выставка к юбилею Алисы Фрейндлих, где на розовом фоне контрастировали черно-белые архивные снимки, в «Мишке» еще на Фонтанке сияла неоновая розовая вывеска, обжарщики Verle снабдили петербуржцев розовыми стаканчиками для кофе, а горящие в ночи розовым фитолампы спасают цветы горожан от частой нехватки солнечного света.
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