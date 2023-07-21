🎀 Барби в Петербурге! Самые розовые фотографии города — в объективе редакции «Собака.ru»

Петербург — несмотря на то, что новый фильм Греты Гервиг в России официально не вышел, — тоже подготовился к премьере. В кофейне Attention Cake появились розовые блюда и десерты, команда ресторанов Joli и Juan разрабатывает проект благоустройства внутреннего двора розового особняка Мясникова на улице Восстания, а небо над городом то и дело окрашивается в розовые оттенки. Уже кажется, что так было всегда. В 2019 году в БДТ открылась выставка к юбилею Алисы Фрейндлих, где на розовом фоне контрастировали черно-белые архивные снимки, в «Мишке» еще на Фонтанке сияла неоновая розовая вывеска, обжарщики Verle снабдили петербуржцев розовыми стаканчиками для кофе, а горящие в ночи розовым фитолампы спасают цветы горожан от частой нехватки солнечного света.