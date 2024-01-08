Натали Портман, Марго Робби, Джулианна Мур: лучшие (и худшие) выходы Golden Globe 2024

Главными red flags вечера стали Селена Гомес в чрезмерном платье Armani и звезда «Солтберна» Барри Кеоган в Louis Vuitton, приправленном часами Omega Seamaster Terra и брошью-козликом Tiffany & Co., — творческий дуэт актера и стилистки Иларией Урбинати вызывает все больше вопросов с каждым селебрити-выходом. Заодно красную фэшн-карточку Golden Globes заработал Пьерпаоло Пичолли — силами Флоренс Пью и Лили Гладстон, которой триумфальный образ Молли Бёркхарт из «Убийц цветочной луны» куда больше к лицу.

Тем временем Дуа Липа потерпела поражение в мермейдкорной схватке с Дженнифер Энистон и посеменила с красной дорожки — ходить иначе в платье-виолончели Schiaparelli невозможно. В схожих стесненных условиях оказались Давайн Джой Рэндольф в Rodarte и Куинта Брансон в Balmain, а Пом Клементьефф при помощи Dolce & Gabbana поженила офискор с будуаркором, но на официантский манер. Розамунд Пайк раздавала спорный посткружевной кутюр Dior, а Lanvin в исполнении Джиллиан Дион и Сары Рафферти и вовсе казался лишним на празднике фэшн-выходов (вопреки прогнозам Бут Мор из WWD).