Натали Портман, Марго Робби, Джулианна Мур: лучшие (и худшие) выходы Golden Globe 2024

Звезды «Оппенгеймера» и «Наследников» пересчитывают заветные глобусы в кармане (и это начало сезона кинонаград!), а модные конгломераты подводят итоги дебютного фэшн-противостояния сезона на красной дорожке отеля The Beverly Hilton.
Натали Портман в Dior
Марго Робби в Armani
Тейлор Свифт в Gucci
Джулианна Мур в Bottega Veneta
Эль Фаннинг в Pierre Balmain
Джиллиан Андерсон в Gabriela Hearst
Дженнифер Энистон в Dolce & Gabbana
Хантер Шафер в Prada
Тимоти Шаламе в Celine
Наташа Лион в Shiaparelli
Кэри Маллиган в Schiaparelli
Кери Расселл в Jil Sander
Ленни Кравиц в Alexander McQueen
Хэйли Стейнфилд в Prada
Хелен Миррен в Dolce & Gabbana
Киллиан Мерфи в Saint Laurent
Пока Джиллиан Андерсон порхала в платье Gabriela Hearst, украшенном вышивками вульв (оммаж образу секс-просветительницы Джин Мильберн из «Полового воспитания»), а Хантер Шафер — в медузно-воздушном кастомном наряде Prada, Марго Робби вместе с Armani повторила блестяще-пайеточный образ The Superstar Barbie из 1977 года. Вдобавок к архивам обратился Дэниел Розберри, сочинивший для Кэри Маллиган кастом Schiaparelli на манер самой Эльзы из 1949 года, а также актриса Эль Фаннинг, вышедшая на красную дорожку Golden Globes в винтажном платье авторства Пьера Бальмена. Тимоти Шаламе запомнился не только своим сиятельным костюмом Celine, но и первым совместным выходом с Кайли Дженнер (в винтажном кутюре Hanae Mori).
Главными red flags вечера стали Селена Гомес в чрезмерном платье Armani и звезда «Солтберна» Барри Кеоган в Louis Vuitton, приправленном часами Omega Seamaster Terra и брошью-козликом Tiffany & Co., — творческий дуэт актера и стилистки Иларией Урбинати вызывает все больше вопросов с каждым селебрити-выходом. Заодно красную фэшн-карточку Golden Globes заработал Пьерпаоло Пичолли — силами Флоренс Пью и Лили Гладстон, которой триумфальный образ Молли Бёркхарт из «Убийц цветочной луны» куда больше к лицу.
Тем временем Дуа Липа потерпела поражение в мермейдкорной схватке с Дженнифер Энистон и посеменила с красной дорожки — ходить иначе в платье-виолончели Schiaparelli невозможно. В схожих стесненных условиях оказались Давайн Джой Рэндольф в Rodarte и Куинта Брансон в Balmain, а Пом Клементьефф при помощи Dolce & Gabbana поженила офискор с будуаркором, но на официантский манер. Розамунд Пайк раздавала спорный посткружевной кутюр Dior, а Lanvin в исполнении Джиллиан Дион и Сары Рафферти и вовсе казался лишним на празднике фэшн-выходов (вопреки прогнозам Бут Мор из WWD).
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