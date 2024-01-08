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Натали Портман, Марго Робби, Джулианна Мур: лучшие (и худшие) выходы Golden Globe 2024

Звезды «Оппенгеймера» и «Наследников» пересчитывают заветные глобусы в кармане (и это начало сезона кинонаград!), а модные конгломераты подводят итоги дебютного фэшн-противостояния сезона на красной дорожке отеля The Beverly Hilton.

Натали Портман в Dior
Getty Images

Натали Портман в Dior

Марго Робби в Armani
Getty Images

Марго Робби в Armani

Тейлор Свифт в Gucci
Getty Images

Тейлор Свифт в Gucci

Джулианна Мур в Bottega Veneta
Getty Images

Джулианна Мур в Bottega Veneta

Эль Фаннинг в Pierre Balmain
Getty Images

Эль Фаннинг в Pierre Balmain

Джиллиан Андерсон в Gabriela Hearst
Getty Images

Джиллиан Андерсон в Gabriela Hearst

Дженнифер Энистон в Dolce & Gabbana
Getty Images

Дженнифер Энистон в Dolce & Gabbana

Хантер Шафер в Prada
Getty Images

Хантер Шафер в Prada

Тимоти Шаламе в Celine
Getty Images

Тимоти Шаламе в Celine

Наташа Лион в Shiaparelli
Getty Images

Наташа Лион в Shiaparelli

Кэри Маллиган в Schiaparelli
Getty Images

Кэри Маллиган в Schiaparelli

Кери Расселл в Jil Sander
Getty Images

Кери Расселл в Jil Sander

Ленни Кравиц в Alexander McQueen
Getty Images

Ленни Кравиц в Alexander McQueen

Хэйли Стейнфилд в Prada
Getty Images

Хэйли Стейнфилд в Prada

Хелен Миррен в Dolce & Gabbana
Getty Images

Хелен Миррен в Dolce & Gabbana

Киллиан Мерфи в Saint Laurent
Getty Images

Киллиан Мерфи в Saint Laurent

Пока Джиллиан Андерсон порхала в платье Gabriela Hearst, украшенном вышивками вульв (оммаж образу секс-просветительницы Джин Мильберн из «Полового воспитания»), а Хантер Шафер — в медузно-воздушном кастомном наряде Prada, Марго Робби вместе с Armani повторила блестяще-пайеточный образ The Superstar Barbie из 1977 года. Вдобавок к архивам обратился Дэниел Розберри, сочинивший для Кэри Маллиган кастом Schiaparelli на манер самой Эльзы из 1949 года, а также актриса Эль Фаннинг, вышедшая на красную дорожку Golden Globes в винтажном платье авторства Пьера Бальмена. Тимоти Шаламе запомнился не только своим сиятельным костюмом Celine, но и первым совместным выходом с Кайли Дженнер (в винтажном кутюре Hanae Mori). 

Селена Гомес в Armani
Getty Images

Селена Гомес в Armani

Барри Кеоган в Louis Vuitton
Getty Images

Барри Кеоган в Louis Vuitton

Лили Гладстон в Valentino
Getty Images

Лили Гладстон в Valentino

Флоренс Пью в Valentino
Getty Images

Флоренс Пью в Valentino

Эмма Стоун в Louis Vuitton
Getty Images

Эмма Стоун в Louis Vuitton

Пом Клементьефф в Dolce & Gabbana
Getty Images

Пом Клементьефф в Dolce & Gabbana

Розамунд Пайк в Dior
Getty Images

Розамунд Пайк в Dior

Давайн Джой Рэндольф в Rodarte
Getty Images

Давайн Джой Рэндольф в Rodarte

Дуа Липа в Schiaparelli
Getty Images

Дуа Липа в Schiaparelli

Куинта Брансон в Balmain
Getty Images

Куинта Брансон в Balmain

Джиллиан Дион в Lanvin
Getty Images

Джиллиан Дион в Lanvin

Главными red flags вечера стали Селена Гомес в чрезмерном платье Armani и звезда «Солтберна» Барри Кеоган в Louis Vuitton, приправленном часами Omega Seamaster Terra и брошью-козликом Tiffany & Co., — творческий дуэт актера и стилистки Иларией Урбинати вызывает все больше вопросов с каждым селебрити-выходом. Заодно красную фэшн-карточку Golden Globes заработал Пьерпаоло Пичолли — силами Флоренс Пью и Лили Гладстон, которой триумфальный образ Молли Бёркхарт из «Убийц цветочной луны» куда больше к лицу.

Тем временем Дуа Липа потерпела поражение в мермейдкорной схватке с Дженнифер Энистон и посеменила с красной дорожки — ходить иначе в платье-виолончели Schiaparelli невозможно. В схожих стесненных условиях оказались Давайн Джой Рэндольф в Rodarte и Куинта Брансон в Balmain, а Пом Клементьефф при помощи Dolce & Gabbana поженила офискор с будуаркором, но на официантский манер. Розамунд Пайк раздавала спорный посткружевной кутюр Dior, а Lanvin в исполнении Джиллиан Дион и Сары Рафферти и вовсе казался лишним на празднике фэшн-выходов (вопреки прогнозам Бут Мор из WWD). 

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