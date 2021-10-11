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Лиза Боярская, Максим Матвеев, Ирина Оганова и другие на премьере цифрового проекта «Любовные письма» pop-up театра Семена Александровского

8 октября независимый петербургский Pop-up театр Семёна Александровского отметил шестилетие премьерой цифрового перформативного проекта в городской среде «Любовные письма». Вечеринка в честь запуска проекта состоялась в историческом Особняке купца Мясникова, где 100 лет назад ставил домашние спектакли Всеволод Мейерхольд и танцевала Матильда Кшесинская.

Семен Александровский, Анастасия Ким
Елизавета Боярская, Максим Матвеев
Вера Мартынов, Марина Худых
Ирина Оганова
Мария Грудина
Анна Озеркова
Александр Малич
Евгения Сероусова
Софья Вартанян

Анна Егоян

Николай Семаков, Анастасия Дианова

Гости, среди которых оказались Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Ирина Оганова, Карина Разумовская, Анна Озеркова и другие, были одеты, согласно дресс-коду: с акцентом на фирменные цвета проекта — красный и синий. Пианист Марина Худых исполнила Баратели и Постлюдии Валентина Сильвестрова, а после — посетителей ждала вечеринка от художника Веры Мартынов.

Екатерина Пучкова, Алексей Ким
Наталья Ермашова
Максим Рымарь, Ирина Акименкова
Вера Мартынов
Артем Балаев
Карина Разумовская
Кристина Сасонко , Григорий Сасонко
Кира Тайманова
Виталий Котов
Анатолий Бузинский

В оформлении особняка были использованы настоящие осенние листья. Центральные композиции — ветви ясеня: как оммаж к стихотворению «Я спросил у ясеня», известного в песенном переложении по фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с Легким паром».

Янис Чамалиди

Денис Катаев

Мария Грудина
Алексей Ким, Николай Яблонский, Александра Бадигина

Оксана Орачева

Илья Живой, Софья Вартанян

Елена Юферева, Анастасия Ким

Фото: Михаил Вильчук

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