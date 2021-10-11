Лиза Боярская, Максим Матвеев, Ирина Оганова и другие на премьере цифрового проекта «Любовные письма» pop-up театра Семена Александровского

Гости, среди которых оказались Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Ирина Оганова, Карина Разумовская, Анна Озеркова и другие, были одеты, согласно дресс-коду: с акцентом на фирменные цвета проекта — красный и синий. Пианист Марина Худых исполнила Баратели и Постлюдии Валентина Сильвестрова, а после — посетителей ждала вечеринка от художника Веры Мартынов.