Лиза Боярская, Максим Матвеев, Ирина Оганова и другие на премьере цифрового проекта «Любовные письма» pop-up театра Семена Александровского

8 октября независимый петербургский Pop-up театр Семёна Александровского отметил шестилетие премьерой цифрового перформативного проекта в городской среде «Любовные письма». Вечеринка в честь запуска проекта состоялась в историческом Особняке купца Мясникова, где 100 лет назад ставил домашние спектакли Всеволод Мейерхольд и танцевала Матильда Кшесинская.
Анна Егоян
Гости, среди которых оказались Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Ирина Оганова, Карина Разумовская, Анна Озеркова и другие, были одеты, согласно дресс-коду: с акцентом на фирменные цвета проекта — красный и синий. Пианист Марина Худых исполнила Баратели и Постлюдии Валентина Сильвестрова, а после — посетителей ждала вечеринка от художника Веры Мартынов.
В оформлении особняка были использованы настоящие осенние листья. Центральные композиции — ветви ясеня: как оммаж к стихотворению «Я спросил у ясеня», известного в песенном переложении по фильму Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с Легким паром».
Денис Катаев
Оксана Орачева
Елена Юферева, Анастасия Ким
Фото: Михаил Вильчук
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