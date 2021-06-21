18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
  • ТОП 50 2021

Все гости премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Часть II

Мы не позволим сотням инстаграмбл-кадрам церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» пропасть в архиве!  «Собака.ru» публикует фото всех гостей премии, прошедшей 10 июня в Елагином дворце.

Смотрите первую и вторую части официальной красной дорожки, фото всех лауреатов этого года, а также все неизданные кадры.

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:


ДЛТ

старейший универмаг Петербурга и главный department store города

ювелирную компанию Mercury

французский дом Maison Francis Kurkdjian

Ауди Центр Петроградский, официальный дилер Audi

МКБ Private banking (ПАО «Московский кредитный банк»)

Bezhko Lighting — дизайнерские световые решения для жилых и общественных пространств

Фото: Никита Шубный, Софья Петина

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты