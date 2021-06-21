Все гости премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Часть II

Мы не позволим сотням инстаграмбл-кадрам церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» пропасть в архиве! «Собака.ru» публикует фото всех гостей премии, прошедшей 10 июня в Елагином дворце.

Смотрите первую и вторую части официальной красной дорожки, фото всех лауреатов этого года, а также все неизданные кадры.