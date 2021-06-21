Все гости премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Часть II

Мы не позволим сотням инстаграмбл-кадрам церемонии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» пропасть в архиве! «Собака.ru» публикует фото всех гостей премии, прошедшей 10 июня в Елагином дворце.
Смотрите первую и вторую части официальной красной дорожки, фото всех лауреатов этого года, а также все неизданные кадры.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
французский дом Maison Francis Kurkdjian
Ауди Центр Петроградский, официальный дилер Audi
МКБ Private banking (ПАО «Московский кредитный банк»)
Bezhko Lighting — дизайнерские световые решения для жилых и общественных пространств
Фото: Никита Шубный, Софья Петина
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