Все гости премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Часть I

Мы представляем полный фотоотчет с премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»! Неизданные (но удачные!) кадры, о которых вы так просили: лето, Елагин дворец и петербуржцы, делающие наш город великим.
Смотрите первую и вторую части красной дорожки, фото всех лауреатов этого года, а также все неизданные кадры.
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
старейший универмаг Петербурга и главный department store города
французский дом Maison Francis Kurkdjian
Ауди Центр Петроградский, официальный дилер Audi
МКБ Private banking (ПАО «Московский кредитный банк»)
Bezhko Lighting — дизайнерские световые решения для жилых и общественных пространств
Фото: Александр Попов, Михаил Вильчук
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