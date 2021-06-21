Все гости премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Часть I

Мы представляем полный фотоотчет с премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»! Неизданные (но удачные!) кадры, о которых вы так просили: лето, Елагин дворец и петербуржцы, делающие наш город великим.

Смотрите первую и вторую части красной дорожки, фото всех лауреатов этого года, а также все неизданные кадры.