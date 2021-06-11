Все лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2021

«Собака.ru» в 16-й раз провела церемонию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»! В Елагином дворце наградили лауреатов в 9 номинациях этого года: «Мода и Дизайн», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Медиалидеры», «Театр». В 2019-м мы отменили голосование. Навсегда! Теперь каждый из пятидесяти выдающихся петербуржцев – победитель.
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Тихон Жизневский, Ксения Бугайчук
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Ирина Смелая (Tatarka)
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Варвара Шмыкова, Виктория Шутова
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Команда проекта «Новая Голландия»
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Первыми статуэтки, сделанные инклюзивной мастерской «Простые вещи», получили дизайнеры, создатели концепт-сторов и креативных студий — лауреаты номинации «Мода». Наградить свою подругу Машу Белик инкогнито из Москвы приехала Софья Эрнст. Визит до последнего держался строжайшем секрете от лауреатки: Софья появилась на сцене в костюмы зебры!
Награды в номинации «Наука и жизнь» вручили программист Иван Бакаидов и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский: главной феминистке Госдумы Оксане Пушкиной, главе проекта «Новая Голландия» Роксане Шатуновской, президенту «Перспектив» Марии Островской, активистке Маше Грековой, главврачу Центра СПИД Татьяне Виноградовой, завотделением Боткинской больнице Владимиру Капацыне и физиологу Святославу Медведеву.
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Оксана Пушкина, Иван Бакаидов
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Василий Степанов, Лев Лурье, Пётр Лезников, Арина Журавлев
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Мария Грекова, Ксения Морозова
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Евгений Калинкин
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Команда Present Perfect
Инста-дуэт Марии Миногарова и Алексея Жидковского, а также актриса Варвара Шмыкова поздравляли лауреатов «Театра», певица Катя Иванчикова — «Музыки», а актриса Юлия Ауг и премьер Михайловского театра Иван Васильев наградили номинацию «Кино».
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Мария Бразговская
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Команда Present Perfect
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Ольга Гинзбург
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Святослав Медведев
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Сергей Шульга, Кирилл Горыня, Кирилл Петров
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Кирилл Люкевич, Никита Касьяненко
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Елена Лашкова
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Команда театра Fulcro
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Ксения Гощицкая, Варвара Шмыкова, Николай Грудино, Павел Рыбкин
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Олег Жеребцов, Наталья Жеребцова, Елизавета Жеребцова
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Мария Островская
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Независимое пространство «Стыд»
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Варвара Шмыкова, Николай Грудино, Павел Рыбкин
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Команда ГЦСИ
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Анастасия Владычкина, Александр Воронин
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Дарья Панайотти
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«Собака.ru»
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«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:
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