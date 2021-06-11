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Все лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2021

«Собака.ru» в 16-й раз провела церемонию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»! В Елагином дворце наградили лауреатов в 9 номинациях этого года: «Мода и Дизайн», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Медиалидеры», «Театр». В 2019-м мы отменили голосование. Навсегда! Теперь каждый из пятидесяти выдающихся петербуржцев – победитель.

Первыми статуэтки, сделанные инклюзивной мастерской «Простые вещи», получили дизайнеры, создатели концепт-сторов и креативных студий — лауреаты номинации «Мода». Наградить свою подругу Машу Белик инкогнито из Москвы приехала Софья Эрнст. Визит до последнего держался строжайшем секрете от лауреатки: Софья появилась на сцене в костюмы зебры!

Награды в номинации «Наука и жизнь» вручили программист Иван Бакаидов и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский: главной феминистке Госдумы Оксане Пушкиной, главе проекта «Новая Голландия» Роксане Шатуновской, президенту «Перспектив» Марии Островской, активистке Маше Грековой, главврачу Центра СПИД Татьяне Виноградовой, завотделением Боткинской больнице Владимиру Капацыне и физиологу Святославу Медведеву.

Инста-дуэт Марии Миногарова и Алексея Жидковского, а также актриса Варвара Шмыкова поздравляли лауреатов «Театра», певица Катя Иванчикова — «Музыки», а актриса Юлия Ауг и премьер Михайловского театра Иван Васильев наградили номинацию «Кино».

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:


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