Все лауреаты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2021

«Собака.ru» в 16-й раз провела церемонию «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»! В Елагином дворце наградили лауреатов в 9 номинациях этого года: «Мода и Дизайн», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Медиалидеры», «Театр». В 2019-м мы отменили голосование. Навсегда! Теперь каждый из пятидесяти выдающихся петербуржцев – победитель.