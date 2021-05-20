Ужин «Собака.ru» с героями проекта «Новые имена в медицине Петербурга»

«Собака.ru» запустила проект городской важности — «Новые имена в медицине Петербурга»! Теперь редактор рубрики «Здоровье» Катерина Резникова находится в бесконечном поиске молодых врачей-визионеров и публикует базу проверенных специалистов на страницах майского номера журнала.
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Ольга Смирнова
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Николай Лихоносов, Виктор Макарьин
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Алексей Емельяненко
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Татьяна Ильчишина
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Катерина Резникова
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Николай Комов
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Дарья Чернышева
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Дарья Бурмакина
Участники первого медлистинга собрались в новом ресторане Арама Мнацаканова Mama Tuta. И ужин (одобрен гастроэнтерологом и кандидатом наук Татьяной Ильчишиной) ожидаемо мимикрировал под неформальную медицинскую конференцию. Акушер-гинеколог НИИ Отта и специалист по сложным беременностям Роман Капустин обсуждал с основательницей W-Clinic Дарьей Бурмакиной опасный Instagram-тренд на домашние роды и как с этим бороться, специалист по гормонам Николай Лихоносов делился наблюдениями о фейковых эндокринологических диагнозах, а урологи Дарья Чернышева и Алексеей Емельяненко — о том, как в лечении заболеваний мочеполовой системы могут помочь антидепрессанты.
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Мария Миленина
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Наталья Малиновская
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Роман Капустин
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Елизавета Замарина
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Даниэла Пургина
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Ксения Соловьева
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Андрей Харитонов
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Денис Лебедев
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Петр Паластин
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Мария Прашнова
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Арсений Молотков
Фото: Лиза Медунецкая
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