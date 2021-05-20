Ужин «Собака.ru» с героями проекта «Новые имена в медицине Петербурга»

Участники первого медлистинга собрались в новом ресторане Арама Мнацаканова Mama Tuta. И ужин (одобрен гастроэнтерологом и кандидатом наук Татьяной Ильчишиной) ожидаемо мимикрировал под неформальную медицинскую конференцию. Акушер-гинеколог НИИ Отта и специалист по сложным беременностям Роман Капустин обсуждал с основательницей W-Clinic Дарьей Бурмакиной опасный Instagram-тренд на домашние роды и как с этим бороться, специалист по гормонам Николай Лихоносов делился наблюдениями о фейковых эндокринологических диагнозах, а урологи Дарья Чернышева и Алексеей Емельяненко — о том, как в лечении заболеваний мочеполовой системы могут помочь антидепрессанты.