18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
  • Новые имена в медицине

Ужин «Собака.ru» с героями проекта «Новые имена в медицине Петербурга»

«Собака.ru» запустила проект городской важности — «Новые имена в медицине Петербурга»! Теперь редактор рубрики «Здоровье» Катерина Резникова находится в бесконечном поиске молодых врачей-визионеров и публикует базу проверенных специалистов на страницах майского номера журнала.

Участники первого медлистинга собрались в новом ресторане Арама Мнацаканова Mama Tuta. И ужин (одобрен гастроэнтерологом и кандидатом наук Татьяной Ильчишиной) ожидаемо мимикрировал под неформальную медицинскую конференцию. Акушер-гинеколог НИИ Отта и специалист по сложным беременностям Роман Капустин обсуждал с основательницей W-Clinic Дарьей Бурмакиной опасный Instagram-тренд на домашние роды и как с этим бороться, специалист по гормонам Николай Лихоносов делился наблюдениями о фейковых эндокринологических диагнозах, а урологи Дарья Чернышева и Алексеей Емельяненко — о том, как в лечении заболеваний мочеполовой системы могут помочь антидепрессанты.

  • Мария Миленина

  • Наталья Малиновская

  • Ксения Гощицкая

  • Роман Капустин

  • Елизавета Замарина

  • Даниэла Пургина

  • Ксения Соловьева

  • Андрей Харитонов

  • Денис Лебедев

  • Петр Паластин

  • Мария Прашнова

  • Леонтий Касаткин

  • Арсений Молотков

Фото: Лиза Медунецкая

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты