Диана Вишнева, Юлия Матвиенко и Владимир Варнава на закрытом показе выставки Сесила Битона в Эрмитаже

Своей основной задачей в портрете Битон называл «инсценирование апофеоза» — аранжировку эффектного появления персоны в светском обществе и на страницах глянцевой прессы. Слава, любовь света для Битона — одновременно и награда за заслуги, будь то природная красота или сила характера, обаяние экстраординарной личности или рассудительность на высоком посту, — и доблесть сама по себе. «Пустышки», однодневки, те, к кому слава приходила случайно и ненадолго, не попадали в объектив мастера. Экспозиция насчитывает более ста работ, выполненных Битоном в разные годы.