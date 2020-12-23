Диана Вишнева, Юлия Матвиенко и Владимир Варнава на закрытом показе выставки Сесила Битона в Эрмитаже

В Главном штабе Государственного Эрмитажа стартовала первая в России ретроспективная выставка знаменитого фотографа, сценографа, дизайнера по костюмам Сесила Битона, подготовленная Государственным Эрмитажем совместно с Архивом студии Сесила Битона в рамках проекта «Эрмитаж 20/21».
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Дмитрий Озерков, Диана Вишнева, Дарья Панайотти,
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Генеральный партнёр экспозиции ДЛТ собрал на закрытом показе прима-балерину Диану Вишневу, дизайнера Юлию Матвиенко, хореографа Владимира Варнаву и других гостей, чтобы показать трансформацию звёздной индустрии XX века и проследить развитие истории фотографии, ставшей мастерской по созданию ярких, притягательных личностей.
Своей основной задачей в портрете Битон называл «инсценирование апофеоза» — аранжировку эффектного появления персоны в светском обществе и на страницах глянцевой прессы. Слава, любовь света для Битона — одновременно и награда за заслуги, будь то природная красота или сила характера, обаяние экстраординарной личности или рассудительность на высоком посту, — и доблесть сама по себе. «Пустышки», однодневки, те, к кому слава приходила случайно и ненадолго, не попадали в объектив мастера. Экспозиция насчитывает более ста работ, выполненных Битоном в разные годы.
Выставка будет проходит с 9 декабря по 14 марта 2021 года
Фото: пресс-служба ДЛТ
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