Ким Кардашьян, Алексей Жидковский, Джей Ло и Настя Миронова: кто из звезд примерил наряд Slavic Bimbo Queen?

Нарочито роскошный тренд slavic core (с ушанками, макси-шубами, каракулевыми пирожками и расписными платками!) — неизбежный хит этой зимы (спасибо треку Кати Лель «Мой мармеладный», взлетевшему до топа чарта Spotify).
Хотя тенденция вызывает вопросы (от этичности использования натурального меха до уместности патриархально-консервативного подтекста в моде) индустрию не остановить: меховые ушанки и макси-меха уже во всю носят Джей Ло, Дуа Липа, Рианна, Бьянка Цензори, а также клан Кардашьян-Дженнер (главные трендсеттеры США!). В slavic-стиле (читай: рашнкор) вышли Хлое, Кортни, Кендалл, а Ким собрала настоящее фэшн-бинго, надев все, везде и сразу: на Новый год самая обсуждаемая семья Америки отправилась на горнолыжный курорт в Аспене (там же отдыхают глава Amazon Джефф Безос и наследница Walmart Энн Уолтон Кронке).
Виктория Шелягова
Екатерина Варнава
Тина Канделаки
Дарья Клюкина
Александра Буримова
Инстасамка
Российские селебрити тоже во всю кутаются в морозостойкие меха: от фэшн-фуди Алексея Жидковского до фитнес-иконы Насти Мироновой, стилизовавшей макси-шубу с кружевным платьем Pervert, спортивными джоггерами (привет, Джонатан Андерсон) и акцентным чепчиком. Плюс наряд в духе Slavic Bimbo Queen примерили восходящая фэшн-дива Ида Галич, московская гранд-дама (с петербургскими корнями!) Виктория Шелягова, а также Екатерина Варнава и Дарья Клюкина.
Текст ОЛЬГА КОСТА, ПОЛИНА ШЕВЦОВА
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