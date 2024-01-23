Ким Кардашьян, Алексей Жидковский, Джей Ло и Настя Миронова: кто из звезд примерил наряд Slavic Bimbo Queen?

Хотя тенденция вызывает вопросы (от этичности использования натурального меха до уместности патриархально-консервативного подтекста в моде) индустрию не остановить: меховые ушанки и макси-меха уже во всю носят Джей Ло, Дуа Липа, Рианна, Бьянка Цензори, а также клан Кардашьян-Дженнер (главные трендсеттеры США!). В slavic-стиле (читай: рашнкор) вышли Хлое, Кортни, Кендалл, а Ким собрала настоящее фэшн-бинго, надев все, везде и сразу: на Новый год самая обсуждаемая семья Америки отправилась на горнолыжный курорт в Аспене (там же отдыхают глава Amazon Джефф Безос и наследница Walmart Энн Уолтон Кронке).