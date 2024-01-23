18+
  • Светская хроника
  • Герои
Герои

Ким Кардашьян, Алексей Жидковский, Джей Ло и Настя Миронова: кто из звезд примерил наряд Slavic Bimbo Queen?

Нарочито роскошный тренд slavic core (с ушанками, макси-шубами, каракулевыми пирожками и расписными платками!) — неизбежный хит этой зимы (спасибо треку Кати Лель «Мой мармеладный», взлетевшему до топа чарта Spotify).

Ким Кардашьян
Архив героев

Ким Кардашьян

Рианна
Архив героев

Рианна

Дуа Липа
Архив героев

Дуа Липа

Кендалл Дженнер
Архив героев

Кендалл Дженнер

 

Семейство Кардашьян-Дженнер
Архив героев

Семейство Кардашьян-Дженнер

Хлое Кардашьян
Архив героев

Хлое Кардашьян 

Дженнифер Лопес
Архив героев

Дженнифер Лопес

Бьянка Цензори
Архив героев

Бьянка Цензори

Бьянка Цензори
Архив героев

Бьянка Цензори

Хотя тенденция вызывает вопросы (от этичности использования натурального меха до уместности патриархально-консервативного подтекста в моде) индустрию не остановить: меховые ушанки и макси-меха уже во всю носят Джей Ло, Дуа Липа, Рианна, Бьянка Цензори, а также клан Кардашьян-Дженнер (главные трендсеттеры США!). В slavic-стиле (читай: рашнкор) вышли Хлое, Кортни, Кендалл, а Ким собрала настоящее фэшн-бинго, надев все, везде и сразу: на Новый год самая обсуждаемая семья Америки отправилась на горнолыжный курорт в Аспене (там же отдыхают глава Amazon Джефф Безос и наследница Walmart Энн Уолтон Кронке).

Ида Галич
Архив героев
Ида Галич
Алексей Жидковский
Архив героев
Алексей Жидковский
Анастасия Миронова
Архив героев
Анастасия Миронова
Виктория Шелягова
Архив героев

Виктория Шелягова 

Елизавета Гусевская
Архив героев
Елизавета Гусевская
Екатерина Варнава
Архив героев

Екатерина Варнава

Тина Канделаки
Архив героев

Тина Канделаки

Дарья Клюкина
Архив героев

Дарья Клюкина

Александра Буримова
Архив героев

Александра Буримова

Светлана Ходченкова
Архив героев
Светлана Ходченкова
Инстасамка
Архив героев

Инстасамка

Российские селебрити тоже во всю кутаются в морозостойкие меха: от фэшн-фуди Алексея Жидковского до фитнес-иконы Насти Мироновой, стилизовавшей макси-шубу с кружевным платьем Pervert, спортивными джоггерами (привет, Джонатан Андерсон) и акцентным чепчиком. Плюс наряд в духе Slavic Bimbo Queen примерили восходящая фэшн-дива Ида Галич, московская гранд-дама (с петербургскими корнями!) Виктория Шелягова, а также Екатерина Варнава и Дарья Клюкина. 

Текст ОЛЬГА КОСТА, ПОЛИНА ШЕВЦОВА

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Ида Галич, Светлана Ходченкова, Елизавета Гусевская Алексей Жидковский, Анастасия Миронова

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Самокат
Подписные издания
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: