В эко-устойчивом порыве выбираем лео-шубу от You (с плеча примы-балерины Марии Абашовой) либо ведьминскую накидку с рейлов post post scriptum. Заодно не забывает про апсайкл-достижения Nereja и изучаем винтажные кладовые Linia Market. И все же фэшн-дьявол Slavic Bimbo Girl в деталях — от каракулевых пирожков Cocoshnick и платочных коньков-горбунков Kokosha до громоздкого блеска кристаллов Swarovski и фундаментального мейкапа (в продуктовый как на праздник!).