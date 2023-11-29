Утро начинается не с горячей ванны, а с просмотра роликов под «джага-джага» Кати Лель — с шубами, меховыми шапками и всем фэшн-набором восточно-европейских стран (не ажиотаж, а заметная модная тенденция!).
Нарочито роскошный мех — завсегдатай подиума: в осенне-зимнем сезоне с ним экспериментировал Демна, Джонатан Андерсон и Дэниел Ли, провозгласивший начало клетчато-пушистой эры Burberry. Плюс с ним не расстаются фэшн-тяжеловесы вроде Донателлы Версаче и Фиби Файло (бренд Phoebe Philo стартовал с объемных шуб, лео-подкрадуль и микро-шорт в заклепках), а также Жюльен Доссена в кутюрных гостях у Jean Paul Gaultier.
Nereja
Egonlab FW'23
Olga Lyanzberg
Phoebe Philo
Magda Butrym
Planta Rosa
Christian Cowan SS'24
Vaquera SS'24
Однако по-настоящему вирусным меховой шик в духе Slavic Bimbo Queen стал благодаря соцсетям — в частности, за счет стихийной лавины видео под трек «Мой мармеладный» Кати Лель. В итоге северные шапки-ушанки друг за другом примерили Эмили Ратаковски и Лени Клум, а «джага-джага» ворвалась в тройку лидеров чарта Спотифая (триумф похлеще, чем у «Running Up That Hill» Кейт Буш в «Очень странных делах»).
Хотя тенденция вызывает вопросы (от этичности использования натурального меха до уместности патриархально-консервативного подтекста в моде), фэшн-индустрию не остановить: варшавский бренд Magda Butrym во всю фантазирует на тему образа Slavic Apre-Ski Queen с расписными платками и самоцветами, Ибрагим Гатциев переодевает в меха Марию Лотту (модель-сенсацию и лицо главных модных кампаний российских брендов!), а Лена Максимова из muus пускается в фольклорно-тантрический трип по якутской тундре.
В эко-устойчивом порыве выбираем лео-шубу от You (с плеча примы-балерины Марии Абашовой) либо ведьминскую накидку с рейлов post post scriptum. Заодно не забывает про апсайкл-достижения Nereja и изучаем винтажные кладовые Linia Market. И все же фэшн-дьявол Slavic Bimbo Girl в деталях — от каракулевых пирожков Cocoshnick и платочных коньков-горбунков Kokosha до громоздкого блеска кристаллов Swarovski и фундаментального мейкапа (в продуктовый как на праздник!).
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