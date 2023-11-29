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Вещи

Как повторить наряд Slavic Bimbo Queen — самый модный образ из тиктока?

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Утро начинается не с горячей ванны, а с просмотра роликов под «джага-джага» Кати Лель — с шубами, меховыми шапками и всем фэшн-набором восточно-европейских стран (не ажиотаж, а заметная модная тенденция!).

Bally FW'23
Архивы пресс-служб

Bally FW'23

Balenciaga FW'23
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Balenciaga FW'23

Ferragamo FW'23
Архивы пресс-служб

Ferragamo FW'23

Jean Pail Gaultier Couture FW'23
Архивы пресс-служб

Jean Pail Gaultier Couture FW'23

Loewe FW'23
Архивы пресс-служб

Loewe FW'23

Burberry FW'23
Архивы пресс-служб

Burberry FW'23

Franzicka Nazarenus
Архивы пресс-служб

Franzicka Nazarenus

Versace FW'23
Архивы пресс-служб

Versace FW'23

Нарочито роскошный мех — завсегдатай подиума: в осенне-зимнем сезоне с ним экспериментировал Демна, Джонатан Андерсон и Дэниел Ли, провозгласивший начало клетчато-пушистой эры Burberry. Плюс с ним не расстаются фэшн-тяжеловесы вроде Донателлы Версаче и Фиби Файло (бренд Phoebe Philo стартовал с объемных шуб, лео-подкрадуль и микро-шорт в заклепках), а также Жюльен Доссена в кутюрных гостях у Jean Paul Gaultier. 

Nereja
Архивы пресс-служб

Nereja

Egonlab FW'23
Архивы пресс-служб

Egonlab FW'23

Olga Lyanzberg
Архивы пресс-служб

Olga Lyanzberg

Phoebe Philo
Архивы пресс-служб

Phoebe Philo

Magda Butrym
Архивы пресс-служб

Magda Butrym 

Planta Rosa
Архивы пресс-служб

Planta Rosa

Christian Cowan SS'24
Архивы пресс-служб

Christian Cowan SS'24

Vaquera SS'24
Архивы пресс-служб

Vaquera SS'24

Ида Галич
Архивы пресс-служб
Ида Галич

Однако по-настоящему вирусным меховой шик в духе Slavic Bimbo Queen стал благодаря соцсетям — в частности, за счет стихийной лавины видео под трек «Мой мармеладный» Кати Лель. В итоге северные шапки-ушанки друг за другом примерили Эмили Ратаковски и Лени Клум, а «джага-джага» ворвалась в тройку лидеров чарта Спотифая (триумф похлеще, чем у «Running Up That Hill» Кейт Буш в «Очень странных делах»). 

upfur, 250 000 руб.
Архивы пресс-служб

upfur, 250 000 руб.

Ushatava, 56 900 руб.
Архивы пресс-служб

Ushatava, 56 900 руб.

muus, 45 000 руб.
Архивы пресс-служб

muus, 45 000 руб.

matu, 44 900 руб.
Архивы пресс-служб

matu, 44 900 руб.

shi shi, 35 990 руб.
Архивы пресс-служб

shi shi, 35 990 руб.

Furly, 33 500 руб.
Архивы пресс-служб

Furly, 33 500 руб.

You, 31 900 руб.
Архивы пресс-служб

You, 31 900 руб.

post post scriptum, 29 880 руб.
Архивы пресс-служб

post post scriptum, 29 880 руб.

Linia Market, 24 000 руб.
Архивы пресс-служб

Linia Market, 24 000 руб.

Хотя тенденция вызывает вопросы (от этичности использования натурального меха до уместности патриархально-консервативного подтекста в моде), фэшн-индустрию не остановить: варшавский бренд Magda Butrym во всю фантазирует на тему образа Slavic Apre-Ski Queen с расписными платками и самоцветами, Ибрагим Гатциев переодевает в меха Марию Лотту (модель-сенсацию и лицо главных модных кампаний российских брендов!), а Лена Максимова из muus пускается в фольклорно-тантрический трип по якутской тундре. 

Loro Piana, ДЛТ, 206 500 руб.
Архивы пресс-служб

Loro Piana, ДЛТ, 206 500 руб.

Cocoshnick, 25 000 руб.
Архивы пресс-служб

Cocoshnick, 25 000 руб.

Kokosha, 19 800 руб.
Архивы пресс-служб

Kokosha, 19 800 руб.

Radical Chic, 16 900 руб.
Архивы пресс-служб

Radical Chic, 16 900 руб.

Swarovski, ДЛТ, 14 750 руб.
Архивы пресс-служб

Swarovski, ДЛТ, 14 750 руб.

Forte_forte, ДЛТ, 11 150 руб.
Архивы пресс-служб

Forte_forte, ДЛТ, 11 150 руб.

Only me, 4 900 руб.
Архивы пресс-служб

Only me, 4 900 руб.

В эко-устойчивом порыве выбираем лео-шубу от You (с плеча примы-балерины Марии Абашовой) либо ведьминскую накидку с рейлов post post scriptum. Заодно не забывает про апсайкл-достижения Nereja и изучаем винтажные кладовые Linia Market. И все же фэшн-дьявол Slavic Bimbo Girl в деталях — от каракулевых пирожков Cocoshnick и платочных коньков-горбунков Kokosha до громоздкого блеска кристаллов Swarovski и фундаментального мейкапа (в продуктовый как на праздник!).

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Ида Галич

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