Киллиан Мерфи с красным носом и «уход» Дженнифер Лоуренс: мемы и смешные моменты «Золотого Глобуса» — 2024

Самым обсуждаемым моментом вечера стал не выбор киножюри, а выход Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Неожиданное, но при этом очень красивое появление пары породило множество слухов. Например, после церемонии западные СМИ только и говорили о том, что самая молодая участница рейтинга Forbes в истории не разрешила Селене Гомес сделать фото со своим бойфрендом, с которым та когда-то снималась в фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йо́рке». Этим сама певица якобы поделилась с Тейлор Свифт — мастера чтения по губам смогли понять слова по видео с церемонии. Несмотря на шумиху, которая поднялась после публикации таких догадок, ситуация быстро разрешилась: журналистам TMZ удалось встретить самого Тимоти Шаламе и спросить, действительно ли ему запретили фотографироваться, на что звезда фильма «Красивый мальчик» ответил отрицательно, а затем и сама Селена призналась, что говорила вовсе не о самой обсуждаемой паре вечера, а о других влюбленных: «Я рассказала Тейлор о двух моих друзьях, которые начали встречаться. Не то чтобы это кого-то касалось».