Киллиан Мерфи с красным носом и «уход» Дженнифер Лоуренс: мемы и смешные моменты «Золотого Глобуса» — 2024

Церемония вручения премии «Золотой Глобус» — 2024 запомнилась не только яркими выходами звезд, громкими триумфами и провалами, но и курьезами, которые в Сети обсуждают даже больше, чем самих победителей.
Дженнифер Лоуренс обещала уйти, но осталась
Дженнифер Лоуренс «делает» чуть ли не каждую церемонию вручения кинонаград: то звезда запутается в платье и упадет прямо перед выходом на сцену, то ее подведут туфли и она, падая, но пытаясь удержаться на ногах, схватится за девушку, и чуть не снимет с той платье. На «Золотом Глобусе» — 2024 Дженнифер вновь стала человеком-мемом: во время объявления номинантов в категории «Лучшая актриса», когда на звезду были направлены все камеры, Лоуренс заявила: «Если я не выиграю, я ухожу!». Победу одержала Эмма Стоун, Дженнифер все-таки осталась в зале и очень радовалась за коллегу.
Селена Гомес осталась без фото с Тимоти Шаламе
Самым обсуждаемым моментом вечера стал не выбор киножюри, а выход Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе. Неожиданное, но при этом очень красивое появление пары породило множество слухов. Например, после церемонии западные СМИ только и говорили о том, что самая молодая участница рейтинга Forbes в истории не разрешила Селене Гомес сделать фото со своим бойфрендом, с которым та когда-то снималась в фильме Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йо́рке». Этим сама певица якобы поделилась с Тейлор Свифт — мастера чтения по губам смогли понять слова по видео с церемонии. Несмотря на шумиху, которая поднялась после публикации таких догадок, ситуация быстро разрешилась: журналистам TMZ удалось встретить самого Тимоти Шаламе и спросить, действительно ли ему запретили фотографироваться, на что звезда фильма «Красивый мальчик» ответил отрицательно, а затем и сама Селена призналась, что говорила вовсе не о самой обсуждаемой паре вечера, а о других влюбленных: «Я рассказала Тейлор о двух моих друзьях, которые начали встречаться. Не то чтобы это кого-то касалось».
Кайли Дженнер, Тимоти Шаламе и много мемов
Каждое появление Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе на публике порождает огромное количество мемов: фанаты и хейтеры звезд упражняются в остроумии. Выход на «Золотом Глобусе» не стал исключением — особенно, если учесть ситуацию с Селеной Гомес.
Киллиан Мёрфи и красный нос
С лауреатом премии произошла курьезная история: прямо перед выходом на сцену Киллиана накрашенными губами поцеловала супруга, ирландская художница Ивонн Макгиннес, но от полноты чувств немного промахнулась и не попала, куда хотела. Как итог, за наградой актер поднялся с красным носом — как бы ни пытались Киллиан и Ивонн оттереть помаду, им это так и не удалось.
Одинокий Джаред Лето
После церемонии человеком-мемом стал и фронтмен группы Thirty Seconds to Mars: во время трансляции зрители заметили, что артиста, который сидел вместе с Хоакином Фениксом и Николасом Кейджем, соседи «бросили» одного. Особенно пользователей сети позабавил момент, когда Опра Уинфри вручала награду за лучший фильм: все столики за ней были просто усыпаны звездами, а вот компанию Джареду Лето составляли лишь пустые бокалы шампанского.
Бен Аффлек был (как всегда) печален
Мему под названием «печальный Бен Аффлек» уже больше года, но при этом он не надоел никому, кроме, кажется, Джей Ло. На церемонии вручения премии «Золотой Глобус» актер опять появился в плохом расположении духа – по крайне мере, так показалось зрителям торжественного вечера. Дело дошло до того, что Дженнифер Лопес пришлось прокомментировать настрой супруга: «Бен чувствует себя хорошо. Вам не нужно беспокоиться о Бене, позвольте мне просто сказать вам — он счастлив. Он здесь — он номинирован. Я вообще не понимаю, чего люди так напрягаются».
Необычное платье Джиллиан Андерсон
Второе дыхание карьера Джиллиан Андерсон, которая прославилась благодаря «Секретным материалам», получила после выхода шоу «Половое воспитание». Актриса, понимая это, каждый раз старается поблагодарить сериал, то в своей запрещенной сети, то на очередной ковровой дорожке. На этом «Золотом Глобусе» экс-агент ФБР, а ныне секс-гуру появилась в наряде Chloe с необычной вышивкой — юбка платья была усыпана изображениями женского полового органа. Провокационный образ специально для актрисы создала креативный директор модного Дома Габриэла Хёрст. Кроме оммажа на «Половое воспитание» Джиллиан своим выходом хотела прорекламировать собственный бренд безалкогольных напитков G-Spot.
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