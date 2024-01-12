Светские итоги и прогнозы: каким был 2023, каким будет 2024 для героев «Собака.ru»

Светский тренд года

Отметил приятную тенденцию — в этом году мы стали пунктуальнее. Абсолютно все мероприятия — от масштабной вечеринки COCOSHNICK и PEOPLETALK в Mio до неспешной презентации healthy завтраков с Катей Смольниковой и everrever в Grecco — начинались вовремя. Гости не опаздывали на Welcome, приветственные бокалы игристого на вечерних мероприятия опустошались строго по таймингу, а светские завтраки проходили с полной посадкой, даже если были запланированы на ранее утро субботы.

Главный светский скандал года

История Арслана Бердиева и Birch. Здесь я однозначно на стороне Арслана, не понимаю тех, кто присоединился к травле. Когда открылся Birch, в него хотели попасть все от Калининграда до Владивостока. В очереди стояли даже иностранцы. Ресторан хвалили, признавали открытием года, но стоило кому-то отметить, что Арслан вдохновился идеей в Испании, как в корне изменили свое мнение. Но точно не я. Арслан сделал проект, который внёс огромный вклад в развитие нашей гастрономии и помог вывести Санкт-Петербург на серьёзную гастрономическую арену. Не будем забывать, что если бы Michelin Guide пришёл в Петербург, то Birch был бы одним из первых претендентов на звезду.

Главное открытие года

Японская и азиатская кухни раньше не были так точечно представлены в Петербурге, поэтому открытие года это, конечно, MAD Asian BBQ. Ребята сильно улучшили свою кухню. Был момент, когда могли провалиться, но они это переломили и сейчас являются одним из лучших ресторанов азиатской кухни в Петербурге. Уважаю их за это.