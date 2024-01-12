Светские итоги и прогнозы: каким был 2023, каким будет 2024 для героев «Собака.ru»

Когда все оливье было съедено, а шампанское выпито, редакция «Собака.ru» разузнала у наших героев, чем им запомнились прошедшие 12 месяцев, и что они ждут от наступившего года.
Марк Лапин, ресторатор, бизнесмен
Светский тренд года
Отметил приятную тенденцию — в этом году мы стали пунктуальнее. Абсолютно все мероприятия — от масштабной вечеринки COCOSHNICK и PEOPLETALK в Mio до неспешной презентации healthy завтраков с Катей Смольниковой и everrever в Grecco — начинались вовремя. Гости не опаздывали на Welcome, приветственные бокалы игристого на вечерних мероприятия опустошались строго по таймингу, а светские завтраки проходили с полной посадкой, даже если были запланированы на ранее утро субботы.
Главный светский скандал года
История Арслана Бердиева и Birch. Здесь я однозначно на стороне Арслана, не понимаю тех, кто присоединился к травле. Когда открылся Birch, в него хотели попасть все от Калининграда до Владивостока. В очереди стояли даже иностранцы. Ресторан хвалили, признавали открытием года, но стоило кому-то отметить, что Арслан вдохновился идеей в Испании, как в корне изменили свое мнение. Но точно не я. Арслан сделал проект, который внёс огромный вклад в развитие нашей гастрономии и помог вывести Санкт-Петербург на серьёзную гастрономическую арену. Не будем забывать, что если бы Michelin Guide пришёл в Петербург, то Birch был бы одним из первых претендентов на звезду.
Главное открытие года
Японская и азиатская кухни раньше не были так точечно представлены в Петербурге, поэтому открытие года это, конечно, MAD Asian BBQ. Ребята сильно улучшили свою кухню. Был момент, когда могли провалиться, но они это переломили и сейчас являются одним из лучших ресторанов азиатской кухни в Петербурге. Уважаю их за это.
Ирина Оганова, искусствовед, писательница и блогер
Главное светское событие года
Дебютный рождественский бал журнала GREY CHIC, который прошел в отеле Wawelberg Hall. Это светско-культурное событие собрало известных людей города и было просто потрясающим, в меру элегантным. Одним словом — идеально петербургским.
Светский тренд года
В Петербурге — ужины в узком, можно сказать, семейном кругу. Многие известные площадки организовывали вечера, на которых собирались люди из разных областей жизни города. Обычно ужины сопровождает тёплая атмосфера, которая запомнится, кажется, каждому гостю.
Главный светский скандал года
Ничего не могу сказать. В любимом Петербурге обычно все очень интеллигентно.
Прогноз на 2024 год
Думаю, что будет востребована классическая музыка как лекарство для души. А так — не люблю давать прогнозы, предпочитаю смотреть всё по факту. Будем наблюдать, как всё пойдет, но всегда надо надеяться на лучшее.
Алексей Жидковский, блогер
Светская пара года
Cветская пара года — это Вика и Олег Шеляговы. Они — ролевая модель прекрасного взаимопонимания между двумя людьми.
Главное светское событие года
Форум BRICS+ Fashion Summit, где мне посчастливилось быть спикером. Почему оно? Все просто: этот форум — отличное место для знакомства нашего fashion-сообщества с новыми культурами, ремеслами и направлениями в моде из других стран, с которыми мы раньше не имели такого контакта, как сейчас.
Светский тренд года
Винтажные шубы в стиле Мэрилин из фильма «Брат 2», увесистые украшения от Chanel/Saint Laurent, просто «крупняк» с цепурами, потерявшие форму сумки «Биркин», Chanel из 90-х, высокие перчатки и ушанки. Тренд прост — быть симпл, хэв водка ин йо блад. С медведями танцевать по усмотрению.
Прогноз на 2024 год
Будет изменение модных тенденций внутри России, так как пришло много брендов из дружественных стран. Кроме того, прогнозирую обновление парка автомобилей — сейчас на рынок активно заходят новые марки машин.
Анна Нова, основатель галереи современного искусства Anna Nova
Светский тренд года
2023 год смело можно назвать годом искусственного интеллекта: именно тогда началось активное взаимодействие с ИИ. Этот коннект случился в разных сферах жизни, в том числе и в арт-мире: художники начали привлекать ИИ для создания работ, изучать и задавать алгоритмы. Но сразу встал вопрос: а кому же принадлежат авторские права? Как понять, кто сделал арт-высказывание: искусственный интеллект, художник или это все-таки совместная работа.
Главное открытие года
Я бы выделила открытие Левашовского хлебозавода — теперь это одно из самых крупных и серьезных арт-пространств города. Там проходят event разных форматов: например, в этом году именно Левашовский был выбран для проведении премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023. Одним словом, завод стал местом притяжения для всего петербурского сообщества.
Главное воспоминание года
Главным воспоминанием года стала выставка Андрея Кузькина «жить забыть жить забыть». Мы долго хотели сделать проект с художником: изначально в планах была большая выставка в Третьяковской галерее, к сожалению, она не состоялась. Но мы рады, что Андрей согласился сделать свой проект в рамках нашего пространства. Для города это большое событие. Поделюсь приятными цифрами: на выставку пришло около 7 000 гостей, и, таким образом, она стала самой посещаемой за всю историю нашей галереи. С помощью своего визуального языка художник поднимал серьёзные и актуальные вопросы. Я рада, что они откликнулись петербуржцам.
Виктория Портфолио, блогер
Светский тренд года
Уход от избыточного потребления в сторону более осознанного подхода к жизни.
Главное открытие года
Конечно, это мои дочки Мирослава и Злата! Они сейчас одни из самых популярных блогеров-подростков России. Только весной я начала им помогать развивать соцсети, а уже сегодня песня MIROSLAVA «Та самая девчонка» в топе BandLink Чарта. Представляете, девочки сейчас не могут зайти просто в торговый центр без кепки или капюшона — их сразу окружают фанаты. Не знаем, как вообще передвигаться. Многие удивляются, что мы еще живём в Петербурге — звезды шоу-бизнеса такого уровня должны жить в столице!
Главное воспоминание года
Одно из последних ярких воспоминаний — семейный традиционный новогодний поход на Шемякинского «Щелкунчика» на новую сцену Мариинского театра. Это было просто невообразимо, а какое послевкусие! Кажется, что эмоций прочувствовать все не хватило.
Прогноз на 2024 год
Думаю, что 2024 будет годом смелых и решительных людей, которые готовы и не боятся самовыражаться. Сейчас общество ищет новые ориентиры, и, кажется, что тот, кто привносит что-то новое, понадобится во многих сферах жизни.
Полина Сидихина, актриса
Главное светское событие года
Пожалуй, выделю показ бренда Mastersuit на Витебском вокзале, который проходил при поддержке «Собака.ru». Это было красиво и эстетично. Я снималась в проекте «Последняя встреча» на этом вокзале и знаю, каких усилий стоит закрыть пространство. Потому, что я знаю все нюансы, меня так впечатлило происходящие на показе.
Главное воспоминание года
Самое яркое воспоминание уходящего года не связано с Петербургом, а, скорее, с тем, как я пыталась из него выехать, как с кучей пересадок добиралась до Кельна. И все ради концерта Beyonce. Это была большая детская мечта. На стадионе я была, кажется, единственная русская. Конечно, столь яркое событие зарядило меня на весь год. После поездки я стала больше верить в себя, верить, что не существует никаких границ. И то, что мечты 12-летней девочки могут исполниться в тридцать.
Светская пара года
Не могу сказать, что светская, но пара года — это Лиза Боярская и Максим Матвеев. Совсем недавно мне удалось познакомиться с Лизой поближе на клоунском актёрском тренинге. После этой встречи я узнала ее не только как успешную актрису, но и как студентку — на курсах мы все были такими. А с Максимом недавно читали сказки в поддержку «Центра реабилитации ребенка». Это абсолютно очаровательный человек, любящий свою семью, профессию, людей вокруг. Лиза и Максим — светские, публичные персоны, но при этом большую часть жизни они, как мне кажется, посвящают себе и своей семье, что очень круто.
Прогноз на 2024 год
Уверена, что 2024 станет контрастным годом, будет много ярких потрясений как со знаком плюс, так и со знаком минус. Осознанные и экологичные люди начнут все больше проявлять любовь к природе, заботиться о ней. Например, создавать из отходов арт-объекты, обновлять старые вещи, превращая их в предметы роскоши. Думаю, это прекрасная тенденция, активно ее поддерживаю — недавно я создала коллекцию уникальных сумок из вторичной джинсы, которой на нашей планете слишком много.
Алексей Фурсов, предприниматель
Главное светское событие года
Ежегодный международный фестиваль искусств «Дягилев P.S.».
Светский тренд года
Тренд на спорт, здоровый образ жизни и правильное питание. Как мне кажется, с каждым годом популярность проживания в гармонии со своим телом только растет.
Светский трендсеттер года
Не буду лукавить, скажу, как есть: трендсеттером года стала моя супруга Мария Фурсова, биохакер, lifestyle-эксперт и идеолог пространства красоты CHISLA на Крестовском.
Прогноз на 2024 год
Думаю, что все будет стабильно, все будет идти своим чередом.
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