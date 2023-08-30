Показ новой коллекции бренда Mastersuit на Витебском вокзале: вечерние платья, выступление певца Мота и ретро-поезд

Бренд Mastersuit масштабно представил свою новую коллекцию в Петербурге. На Витебском вокзале собрались московские и петербургские светские гости: актеры, фэшн- и арт-деятели, художники, бизнесмены, инфлюенсеры и дизайнеры. Прибытие ретро-поезда, роскошные образы и выступление певца Мота: рассказываем, как это было.
Мария Мельникова, Мот
Татьяна Миронова, Вадим Навоенко
Модный дом с 25-летней историей громко заявил о себе в Петербурге. Локацией для показа стал Витебский вокзал, на который и прибыл MASTERSUIT EXPRESS. Место для презентации новой коллекции выбрано не случайно — образы от модного Дома вдохновлены эстетикой путешествий первым классом на легендарной экспрессе, курсирующем между Парижем и Константинополем. Благодаря локации каждый смог прочувствовать идею коллекции и погрузиться в атмосферу вечерних платьев, бриллиантов и смокингов, где звон бокалов сливается со стуком колес.
Лина Дембикова
Виктория Одинцова
Анна Шельпякова, Елизавета Калинина
Стартовал MASTERSUIT EXPRESS в Императорском холле Витебского вокзала (который обычно закрыт для посетителей!) фуршетом с изысканными закусками и игристым. По роскошному залу с витражами и парадной лестницей прогуливались герои светской Москвы и Петербурга, обсуждая предстоящий показ и впечатляющую локацию.
Дарья Мельникова
Юлия Роженцева
Хвича Кварацхелия
Елена Воронова
Анар
Среди приглашенных можно было заметить директора «Манежа» Анну Ялову, режиссера Федора Балабанова, экс-главного редактора Vogue Марию Федорову, продюсера Артема Балаева, бизнесмена Игоря Водопьянова, креативного директора «Собака.ru» Ксению Гощицкую, дизайнера Татьяну Затравину, бизнесмена Павла Кейва, стилиста и дизайнера Андрея Коровко, актрис Полину Сидихину и Полину Маликову, телепродюсера и шоураннера Татьяну Миронову и топ-менеджера Вадима Навоенко, галеристку Кристину Сасонко и совладельца ювелирного бренда Sasonko Григория Сасонко, благотворительницу Екатерину Смольникову.
Показ открыл певец Мот, под его хиты на перрон прибыл ретро-поезд с моделями. Гости увидели более семидесяти образов из новой коллекции бренда: вечерние платья в пол, смелые мини, комбинезоны, идеально скроенные мужские и женские костюмы, верхнюю одежду, аксессуары и обувь.
Вероника Носкова
Светлана Соколова
Максим Болонкин, Анастасия Чернобаева
Вероника Бузанакова, Иван Корнеев
Евгений Бороденко
Полина Шевцова
Артем Овчаренко
История модного дома началась в 1997 году. Бренд Mastersuit одним из первых сконцентрировался на индивидуальном подходе и персональной работе с каждым клиентом, к которым добавились высочайший уровень портновского мастерства, продуманный дизайн и наивысшее качество тканей и фурнитуры. Все коллекции модного дома создаются на собственном производстве в центре Москвы.
Обсуждали громкий показ вновь за фуршетом, который продолжился под музыкальный DJ сет и вспышки фотокамер. Кто-то делился своими образами-фаворитами, а кто-то уже спешил заказать понравившееся платье и костюм.
Вечер завершился так же красиво, как и начался — на красной ковровой дорожке парадной лестницы Императорского холла Витебского вокзала, по которой расходились гости, вдохновленные эстетикой и философией модного Дома Mastersuit.
Фото: Анастасия Большакова, Михаил Вильчук, Артур Нечаев, Иван Мудров
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