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Репортажи

Показ новой коллекции бренда Mastersuit на Витебском вокзале: вечерние платья, выступление певца Мота и ретро-поезд

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Бренд Mastersuit масштабно представил свою новую коллекцию в Петербурге. На Витебском вокзале собрались московские и петербургские светские гости: актеры, фэшн- и арт-деятели, художники, бизнесмены, инфлюенсеры и дизайнеры. Прибытие ретро-поезда, роскошные образы и выступление певца Мота: рассказываем, как это было.

Мария Федорова, Рамон Паласиос-Фернандес

Мария Мельникова, Мот

Полина Сидихина

Татьяна Миронова, Вадим Навоенко

Татьяна Затравина
Екатерина Смольникова
Кристина Сасонко , Григорий Сасонко
Артем Злобин, Пелагея Астафьева

Модный дом с 25-летней историей громко заявил о себе в Петербурге. Локацией для показа стал Витебский вокзал, на который и прибыл MASTERSUIT EXPRESS. Место для презентации новой коллекции выбрано не случайно — образы от модного Дома вдохновлены эстетикой путешествий первым классом на легендарной экспрессе, курсирующем между Парижем и Константинополем. Благодаря локации каждый смог прочувствовать идею коллекции и погрузиться в атмосферу вечерних платьев, бриллиантов и смокингов, где звон бокалов сливается со стуком колес.

Полина Маликова (Толстун)
Ксения Гощицкая
Анна Ялова, Ульяна Ялова
Алина Король
Федор Балабанов, Анастасия Кожевникова
Ксения Михеева, Никита Маркелов
Игорь Водопьянов
Татьяна Зиза, Дмитрий Еропов

Лина Дембикова

Виктория Одинцова

Анна Шельпякова, Елизавета Калинина

Стартовал MASTERSUIT EXPRESS в Императорском холле Витебского вокзала (который обычно закрыт для посетителей!) фуршетом с изысканными закусками и игристым. По роскошному залу с витражами и парадной лестницей прогуливались герои светской Москвы и Петербурга, обсуждая предстоящий показ и впечатляющую локацию.

Андрей Коровко

Дарья Мельникова

Артем Балаев

Юлия Роженцева

Хвича Кварацхелия

Елена Воронова

Анар

Полина Апреликова
Сергей Арктика
Александр Сергеенко

Среди приглашенных можно было заметить директора «Манежа» Анну Ялову, режиссера Федора Балабанова, экс-главного редактора Vogue Марию Федорову, продюсера Артема Балаева, бизнесмена Игоря Водопьянова, креативного директора «Собака.ru» Ксению Гощицкую, дизайнера Татьяну Затравину, бизнесмена Павла Кейва, стилиста и дизайнера Андрея Коровко, актрис Полину Сидихину и Полину Маликову, телепродюсера и шоураннера Татьяну Миронову и топ-менеджера Вадима Навоенко, галеристку Кристину Сасонко и совладельца ювелирного бренда Sasonko Григория Сасонко, благотворительницу Екатерину Смольникову.

Мот

Рамон Паласиос-Фернандес

Мария Федорова

Показ открыл певец Мот, под его хиты на перрон прибыл ретро-поезд с моделями. Гости увидели более семидесяти образов из новой коллекции бренда: вечерние платья в пол, смелые мини, комбинезоны, идеально скроенные мужские и женские костюмы, верхнюю одежду, аксессуары и обувь.

Владимир Бухинник, Ольга Иванова

Вероника Носкова

Светлана Соколова

Максим Болонкин, Анастасия Чернобаева

Ольга Маки
Павел Кейв

Вероника Бузанакова, Иван Корнеев

Татьяна Неклюдова

Евгений Бороденко

Полина Шевцова

Артем Овчаренко

История модного дома началась в 1997 году. Бренд Mastersuit одним из первых сконцентрировался на индивидуальном подходе и персональной работе с каждым клиентом, к которым добавились высочайший уровень портновского мастерства, продуманный дизайн и наивысшее качество тканей и фурнитуры. Все коллекции модного дома создаются на собственном производстве в центре Москвы.

Анастасия Столбнева

Елена Боброва

Юлия Хлынина

Марат Богдалов

Обсуждали громкий показ вновь за фуршетом, который продолжился под музыкальный DJ сет и вспышки фотокамер. Кто-то делился своими образами-фаворитами, а кто-то уже спешил заказать понравившееся платье и костюм.

Анна Худоян

Екатерина Попова

Вечер завершился так же красиво, как и начался — на красной ковровой дорожке парадной лестницы Императорского холла Витебского вокзала, по которой расходились гости, вдохновленные эстетикой и философией модного Дома Mastersuit.

Фото: Анастасия Большакова, Михаил Вильчук, Артур Нечаев, Иван Мудров

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