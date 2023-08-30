Показ новой коллекции бренда Mastersuit на Витебском вокзале: вечерние платья, выступление певца Мота и ретро-поезд

Модный дом с 25-летней историей громко заявил о себе в Петербурге. Локацией для показа стал Витебский вокзал, на который и прибыл MASTERSUIT EXPRESS. Место для презентации новой коллекции выбрано не случайно — образы от модного Дома вдохновлены эстетикой путешествий первым классом на легендарной экспрессе, курсирующем между Парижем и Константинополем. Благодаря локации каждый смог прочувствовать идею коллекции и погрузиться в атмосферу вечерних платьев, бриллиантов и смокингов, где звон бокалов сливается со стуком колес.