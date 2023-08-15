Страсти по Birch: как главный ресторан Петербурга оказался в центре интернет-скандала?

В последние дни вокруг одной из главных звезд гастрономического Петербурга — ресторана Birch (неоднократного лауреата премии «Что Где Есть в Петербурге» от «Собака.ru») — разгорелся ожесточенный спор в сети. Все началось с поста в анонимном Telegram-канале, где заведение обвинили в прямом заимствовании идей у барселонских коллег из ABaC. А теперь по этому поводу спорят ресторанные критики и пишутся статьи в СМИ. Как так произошло? И что на обвинения отвечает основатель Birch Арслан Бердиев?
Что произошло?
Утром во вторник, 1 августа, в незадолго до этого созданном Telegram-канале «Рестики-Нолики» появилась серия постов, посвященных ресторану Birch и его основателю Арслану Бердиеву. Автор, по сути, обвинил одну из главных звезд гастрономического Петербурга, лауреата множества премий, в прямом копировании приемов подачи блюд. Информация бы так и осталась незамеченной, пока примерно через неделю, не появилась в куда более популярном канале «Пикник в Купчино» (позднее автор «Рестики-Нолики» в комментариях под постом еще в одном канале признался, что именно он отправил информацию владельцу «Пикника»).
В тексте второго канала иронично замечается, что «источником вдохновения» для оформления блюд в Birch стал барселонский ресторан ABaC — обладатель трех звезд MICHELIN. В доказательство своих слов ведущий канала приложил к посту несколько фотографий, которые, по его мнению, доказывают факт заимствований. Так, он показал, что тарелки в виде розовых воздушных шариков, используемые в Birch, очень похожи на те, что можно встретить в барселонском ABaC. Также он привел пример, что оба заведения практикуют подачу на кактусе, и предлагают гостям птифуры с помадой.
При этом автор «Пикника в Купчино» подчеркнул, что это нельзя считать простым совпадением, ведь в 2017 году Бердиев стажировался у шеф-повара ABaC Жорди Круза. «Вот такой вот лучший ресторан России», — такими словами заканчивается пост.
Ресторанный «Уотергейт»
«Пикник в Купчино» не первый раз обращается в своих постах к Birch. До 7 августа в канале было опубликовано почти два десятка постов с упоминанием ресторана, многие из них выдержаны в весьма саркастическом тоне. К примеру, автор иронизировал над введением предоплаты за бронь в ресторане и над новогодним оформлением, которое он заметил на входе в заведение Бердиева в марте 2023 года.
Не первый раз он пишет и о копированиях в блюдах и способе их подачи (к примеру, здесь и здесь). Однако ни один из этих постов не вызывал сколько-нибудь значительной реакции. Чего не скажешь о посте про ABaC — первый пост по этой теме набрал больше 20 тысяч просмотров (при том, что на канал подписано около 8 тысяч пользователей). Следующий пост на эту же тему набрал чуть меньше 19 тысяч просмотров. Публикацию стали обсуждать в гастрономических Telegram-каналах.
Так, консультант по развитию ресторанных сетей Ирина Авруцкая в своем Telegram-канале задалась вопросом «Копирование рецептов и подач в лоб: АЙС / НЕ АЙС?». Ресторанный критик Юлия Зверева в своем канале напомнила, что некоторые идеи, которые используются и в Birch, и в ABaC были придуманы не барселонским рестораном, а родились много лет назад в США.
За Birch вступился и ресторатор, основатель ресторанного альянса White Rabbit Family Борис Зарьков. «Сегодня узнал, как все набросились на питерский Birch, — написал он в своем Telegram-канале. — Мол, что-то скопировал. Нашли что-то через 5 лет. Вот такая у нас современная гастрожурналистика. Мы все брали что-то за бугром. Копировали, улучшали, привозили и внедряли, как могли. Благодаря таким, как Арслан и его ресторан, наша страна могла бы стать гастрономической Меккой».
Борис Зарьков
Ресторатор:
Копировать — это нормально. Становление любого художника идет через копирование великих. Другой вопрос, не нормально воровать в лоб у коллег за углом, выдавая чужие идеи за свои.
Особенно у учителей. А если хочешь играть на мировой арене, то будь добр сделать ссылку на первоисточник. Но самое ненормальное — это из копий раздувать что-то невообразимое ради личной наживы.
Также в спор вмешался и влиятельный российский ресторатор Александр Сысоев — в своем Telegram-канале почти на 200 тысяч подписчиков он назвал Бердиева «хорошим человеком и талантливым шефом», но порекомендовал Birch сменить подачу сета: «[Арслан] уже в том ранге, когда сможет сделать сам хорошую, выстроенную гастросимфонию без заимствований», — написал он.
В конечном итоге спор внутри гастросообщества постепенно выплеснулся и на страницы больших изданий, не связанных с ресторанным бизнесом. Так, 12 августа статья, посвященная конфликту, вышла даже в издании «Фонтанка». Там скандал вокруг Birch сравнили с «Уотергейтом», а также намекнули, что канал симпатизирует другому петербургскому ресторатору Дмитрию Блинову. «Получается ситуация, когда фанат "Спартака" пишет про "Зенит". Или наоборот», — резюмировали в издании. Отреагировал на новость и известный за пределами гастромира Telegram-канал «Антиглянец».
«Нет даже пересечений по ингредиентам»
Каждое новое высказывание только добавляло масла в огонь. Каждый следующий ответ «хейтерам» от автора «Пикника в Купчино» собирал все большую аудиторию (самые популярные посты получили больше 40 тысяч просмотров). При этом своих оппонентов он упрекал в личной заинтересованности. Наконец, 14 августа в спор публично вмешался сам Бердиев. Его интервью появилось в Telegram-канале супруги Бориса Зарькова Ирины. В нем основатель Birch рассказал, что действительно стажировался у Давида Андреса, шеф-повара ABaC, в 2016 году. Кроме того, он признал, что тарелки в форме воздушных шариков также увидел в Барселоне.
«Когда уже время моей стажировки заканчивалось, я разговаривал с Давидом и спросил, могу ли я такие же тарелки заказать себе, — объяснил Бердиев. — Он в ответ сказал, что это только с разрешения Жорди [Круз], потому что они их делают по его ТЗ. Соответственно, по моей просьбе Давид попросил его разрешить мне сделать такие же тарелки, так как в Европе мы не будем составлять конкуренции — наш ресторан в России. Он дал согласие, и мы поехали с ним на это производство, заказали эти тарелки».
Арслан Бердиев подчеркнул, что до сих пор общается с руководством ABaC. «Я им привожу то, что обычно привозят из России, — икру и водку. А обратно увожу тарелки. Я пробовал возить их через транспортные компании перед ковидом, но из двадцати четырех штук ко мне доехали только три», — сказал основатель Birch в интервью.
Арслан Бердиев
Основатель Birch:
Мне не обидно. Самое главное для меня как для шефа то, что начинка [в ABaC] — она совершенно другая. У меня есть скриншоты, ребята скидывали, там есть комментарии некоторых людей [в Telegram-канале] у Бориса Зарькова, что они были в ABaC и были в Birch, и я не знаю, как этих людей назвать. Либо они ничего не понимают в этой кухне, либо они просто врут, что это одинаковое. Там начинка совершенно, на 100%, другая. Там нет даже пересечений по ингредиентам.
В ответ на это интервью «Пикник в Купчино» вновь намекнул на личную заинтересованность своих оппонентов в защите Birch, указав на то, что Борис Зарьков, вступившийся за ресторан, может быть связан с планирующимся, по данным канала, открытием нового заведения Арслана Бердиева в Дубае.
Возможен ли плагиат в ресторанном бизнесе?
Насколько в целом могут быть актуальны претензии в недобросовестном копировании для ресторанного бизнеса (если речь не идет о краже секретного фирменного рецепта)? Адвокат Владимир Дмитриев, руководитель практики интеллектуальной собственности ЮА «АРКОНА», уверен, что вполне. «Перечень объектов авторского права по закону открытый, — объясняет он в комментарии для «Собака.ru». — Главное — его творческий характер. Способ подачи блюда, его внешний вид потенциально отвечают признакам произведения».
«Будучи в Женеве в командировке, мой коллега был приглашен в один ресторан, знаменитый тем, что там подавалось мясо на специальной "виселице" с крючками, на которые было нанизано жареное мясо, — добавляет Дмитриев. — Так вот, такая приблуда для подачи такого порционного мяса была в Швейцарии запатентована, а каждый очередной заказ высвечивался на обозримом всеми электронном табло, начиная с первого заказа много лет назад. Что-то подобное может быть и с подачей иных блюд».
По его мнению, если бы между каталонским и петербургским ресторанами возник спор, он вполне мог бы иметь судебную перспективу. «Проблема на практике будет в критерии оригинальности произведения, доказывании факта заимствования, что "местное" блюдо не могло быть создано (подано) самостоятельно, без заимствования каталонского блюда (способа подачи)», — сказал он, подчеркивая, что в таком гипотетическом споре факт стажировки петербургского шефа в Барселоне стал бы важным аргументом.
Впрочем, по мнению Дмитриева, даже несмотря на это обстоятельство, такой гипотетический спор был бы «трудоемок» для истца и, «что называется, без гарантий [успеха]».
Ольга Новинская
Юрист практики по интеллектуальной собственности/информационным технологиям АБ «Качкин и Партнеры»:
С одной стороны, перечень объектов авторского права не является исчерпывающим, а создание нового блюда высокой кухни потенциально является творческим трудом. При этом отсутствие новизны, оригинальности, уникальности не является определяющим для признания чего-либо объектом авторского права. Автор блюда может проявить достаточную степень свободы творчества при определении списка ингредиентов, порядка приготовления, внешнего вида блюда. Если итоговый результат не обусловлен одним лишь техническим назначением объекта (в случае с блюдом – быть пригодным для употребления в пищу), в таком случае есть повод порассуждать о признании блюда объектом авторского права.
С другой стороны, авторское право исходит из того, что не охраняются идеи сами по себе, охраняются только их выражения в объективной форме. У объекта кулинарного искусства такой формой могут быть: конечный результат в виде готового блюда (что тяготеет к произведению изобразительного искусства) или рецепт, изложенный в письменной форме (что тяготеет к литературному произведению).
Автор публикации приводит следующие примеры похожих блюд: подача блюда на кактусе, во флаконе от губной помады, блюда в форме воздушного шарика и долек лимона. Внешне блюда похожи, но не идентичны. Более того, сходство, на наш взгляд, в большей степени обусловлено идеей подачи блюд. Однако, как было указано выше, идеи не охраняются авторским правом.
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