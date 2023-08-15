Страсти по Birch: как главный ресторан Петербурга оказался в центре интернет-скандала?

Ресторанный «Уотергейт»

«Пикник в Купчино» не первый раз обращается в своих постах к Birch. До 7 августа в канале было опубликовано почти два десятка постов с упоминанием ресторана, многие из них выдержаны в весьма саркастическом тоне. К примеру, автор иронизировал над введением предоплаты за бронь в ресторане и над новогодним оформлением, которое он заметил на входе в заведение Бердиева в марте 2023 года.

Не первый раз он пишет и о копированиях в блюдах и способе их подачи (к примеру, здесь и здесь). Однако ни один из этих постов не вызывал сколько-нибудь значительной реакции. Чего не скажешь о посте про ABaC — первый пост по этой теме набрал больше 20 тысяч просмотров (при том, что на канал подписано около 8 тысяч пользователей). Следующий пост на эту же тему набрал чуть меньше 19 тысяч просмотров. Публикацию стали обсуждать в гастрономических Telegram-каналах.

Так, консультант по развитию ресторанных сетей Ирина Авруцкая в своем Telegram-канале задалась вопросом «Копирование рецептов и подач в лоб: АЙС / НЕ АЙС?». Ресторанный критик Юлия Зверева в своем канале напомнила, что некоторые идеи, которые используются и в Birch, и в ABaC были придуманы не барселонским рестораном, а родились много лет назад в США.

За Birch вступился и ресторатор, основатель ресторанного альянса White Rabbit Family Борис Зарьков. «Сегодня узнал, как все набросились на питерский Birch, — написал он в своем Telegram-канале. — Мол, что-то скопировал. Нашли что-то через 5 лет. Вот такая у нас современная гастрожурналистика. Мы все брали что-то за бугром. Копировали, улучшали, привозили и внедряли, как могли. Благодаря таким, как Арслан и его ресторан, наша страна могла бы стать гастрономической Меккой».