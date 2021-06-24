Видео: гости премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в прямом эфире ДЛТ и Mercury

10 июня в Елагином дворце «Собака.ru» наградила 50 лауреатов в 9 номинациях: «Мода и Дизайн», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Медиалидеры», «Театр». По традиции памятные статуэтки для лауреатов изготовила инклюзивная мастерская «Простые вещи», а редакция «Собака.ru» сделала большой номер (356 полос!), посвященный героя премии «ТОП 50» — энтузиастам, которые за прошедший год совершили открытие, прорыв или просто хорошее дело в своей области.
Перед церемонией главный department store города ДЛТ организовал прямую трансляцию в зоне красной дорожки. Депутата Оксану Пушкину, актрис Паулину Андрееву, Софью Эрнст и Варвару Шмыкову, ресторатора Матильду Шнурову и многих других встречал главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк.
Смотрите первую и вторую части красной дорожки, фото всех лауреатов этого года, а также все неизданные кадры.
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Михаил Стацюк, На Михаиле: часы Chopard из коллекции Alpine Eagle, брюки Gucci, рубашка Celine (все — ДЛТ)
«Собака.ru»
благодарит за поддержку партнеров премии
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