18+
  • Светская хроника
  • Герои
  • ТОП 50 2021

Видео: гости премии «Собака.ru» «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» в прямом эфире ДЛТ и Mercury

10 июня в Елагином дворце «Собака.ru» наградила 50 лауреатов в 9 номинациях: «Мода и Дизайн», «Бизнес», «Искусство», «Наука и Жизнь», «Кино», «Музыка», «Книги», «Медиалидеры», «Театр». По традиции памятные статуэтки для лауреатов изготовила инклюзивная мастерская «Простые вещи», а редакция «Собака.ru» сделала большой номер (356 полос!), посвященный героя премии «ТОП 50» — энтузиастам, которые за прошедший год совершили открытие, прорыв или просто хорошее дело в своей области. 

Перед церемонией главный department store города ДЛТ организовал прямую трансляцию в зоне красной дорожки. Депутата Оксану Пушкину, актрис Паулину Андрееву, Софью Эрнст и Варвару Шмыкову, ресторатора Матильду Шнурову и многих других встречал главный редактор sobaka.ru Михаил Стацюк.

Смотрите первую и вторую части красной дорожки, фото всех лауреатов этого года, а также все неизданные кадры.

  • Михаил Стацюк, На Михаиле: часы Chopard из коллекции Alpine Eagle, брюки Gucci, рубашка Celine (все — ДЛТ)

«Собака.ru»

благодарит за поддержку партнеров премии 

«ТОП 50 Самые знаменитые люди Петербурга 2020»:


ДЛТ

старейший универмаг Петербурга и главный department store города

ювелирную компанию Mercury

французский дом Maison Francis Kurkdjian

Ауди Центр Петроградский, официальный дилер Audi

МКБ Private banking (ПАО «Московский кредитный банк»)

Bezhko Lighting — дизайнерские световые решения для жилых и общественных пространств

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты