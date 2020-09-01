Накануне Дня знаний мы обсуждали c учителями, каким будет новый коронавирусный учебный год, и наблюдали за реакцией родителей, бурно адаптирующихся к новой нормальности. Но несмотря ни на что школьные линейки состоялись — показываем, как это было у героев и друзей «Собака.ru».
Фоторепортаж: как светские герои «Собака.ru» и их дети провели 1 сентября
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с дочерью Иларией и сыном Саввой
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Злата Смекалова, дочь хореографа Юрия Смекалова и соосновательницы бренда одежды Blueberry Nights Владиславы Смекаловой
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Бизнесмен Дмитрий Воробьев и фотограф Евгения Мурашова с сыном Никитой Мурашовым и дочерью Елизаветой Воробьевой
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Ресторатор Анри Бер с братом Рони Бер
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Вера и Иван Александровы, дети зож-гуру Светланы Мельниковой и спортивного энтузиаста Кирилла Александрова
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