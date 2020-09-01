Фоторепортаж: как светские герои «Собака.ru» и их дети провели 1 сентября

Накануне Дня знаний мы обсуждали c учителями, каким будет новый коронавирусный учебный год, и наблюдали за реакцией родителей, бурно адаптирующихся к новой нормальности. Но несмотря ни на что школьные линейки состоялись — показываем, как это было у героев и друзей «Собака.ru».