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Фоторепортаж: как светские герои «Собака.ru» и их дети провели 1 сентября

Накануне Дня знаний мы обсуждали c учителями, каким будет новый коронавирусный учебный год, и наблюдали за реакцией родителей, бурно адаптирующихся к новой нормальности. Но несмотря ни на что школьные линейки состоялись — показываем, как это было у героев и друзей «Собака.ru».

  • Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с дочерью Иларией и сыном Саввой

  • Ресторатор Анри Бер с братом Рони Бер

  • Вера и Иван Александровы, дети зож-гуру Светланы Мельниковой и спортивного энтузиаста Кирилла Александрова

Leontiy Kasatkin,
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