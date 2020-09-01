Фотограф Евгения Мурашова — о том, как отправить детей (у нее двое!) в школу в эпоху Covid-19 и не сойти с ума

Завтра 1-е сентября! И очень хочется добавить крепкое словцо в конце этой фразы. И есть от чего: в этом году мне повезло быть мамой первоклашки. Старший же сын идет в восьмой класс. Усаживайтесь поудобнее, сейчас я расскажу, что ничего ты не знаешь Джон Сноу.

В июле царствовала неизвестность: учимся ли нормально или выходим на пару недель, а потом снова на удаленку. От родителя к родителю в форме заговорческого шепота ходил один и тот же страшный секрет – учебный год начнется 20-го сентября. И все как один ссылались на о-о-очень серьезные источники «там»! Глаз у меня уже тогда начал выделывать нервные ча-ча-ча.

Убедиться, что слухи оказались слухами, можно было на первом родительском собрании для родителей первоклашек! Но тут появилась другая проблема: не знают, как жить дальше, не только родители и школы, но и даже — мхатовская пауза — «там»! Давайте же разбираться!