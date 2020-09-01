Фотограф, колумнист «Собака.ru» и мать двоих школьников рассказала, как родители, дети и учителя накануне 1 сентября оказались героями пьесы Даниила Хармса. И ждут не дождутся ее финала!
Фотограф Евгения Мурашова — о том, как отправить детей (у нее двое!) в школу в эпоху Covid-19 и не сойти с ума
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Дмитрий Воробьев, Елизавета Воробьева, Никита Мурашов, Евгения Мурашова
Завтра 1-е сентября! И очень хочется добавить крепкое словцо в конце этой фразы. И есть от чего: в этом году мне повезло быть мамой первоклашки. Старший же сын идет в восьмой класс. Усаживайтесь поудобнее, сейчас я расскажу, что ничего ты не знаешь Джон Сноу.
В июле царствовала неизвестность: учимся ли нормально или выходим на пару недель, а потом снова на удаленку. От родителя к родителю в форме заговорческого шепота ходил один и тот же страшный секрет – учебный год начнется 20-го сентября. И все как один ссылались на о-о-очень серьезные источники «там»! Глаз у меня уже тогда начал выделывать нервные ча-ча-ча.
Убедиться, что слухи оказались слухами, можно было на первом родительском собрании для родителей первоклашек! Но тут появилась другая проблема: не знают, как жить дальше, не только родители и школы, но и даже — мхатовская пауза — «там»! Давайте же разбираться!
Обучение онлайн или исправительные работы
Внезапно и сурово дистанционное образование вошло в нашу жизнь. И никто даже не ожидал, что удаленка продлится так мучительно долго и непродуктивно. Готова поспорить, что уровень знаний у детей не сильно просел только благодаря безвозвратно потерянным нервным клеткам родителей. У тебя высшее образование? Или два? Сделай уроки с 4-классником по новым учебникам и почувствуй себя идиотом. Зато в лексикон учителей старой закалки прочно вошли новомодные и неведомые доселе слова «зум» и «скайп».
В общем, как оказалось, во второй столице с удаленкой способны справиться всего несколько школ. В остальных же выдавали домашнее задание на неделю вперед — занимайся как хочешь. Вы пробовали объяснить семикласснику новый материал по биологии? Про особенности полисахаридов и соотношение генотипов при скрещивании двух гетерозигот? Простите, но слово «гетерозигот» я даже произнести с первого раза правильно не смогла, а потом долго гуглила: что это значит. Если вы такие же любопытные, вот вам краткое определение:
«Гетерозиготными называют диплоидные или полиплоидные ядра, клетки или многоклеточные организмы, копии генов, которые в гомологичных хромосомах представлены разными аллелями».
В общем отгадайте, что я гуглила дальше. Ну да ладно, вернемся к 1-у сентября.
Линейка времен постмодерна
Есть и хорошие новости – линейке быть! И даже не в Zoom! Но только для 1 и 11 классов и в спортивном зале. Правила следующие: братьям и сестрам новобранца на линейку нельзя, зато бабушкам и дедушкам — да. Про маски не будем, это уже банально. Родители и Ко разместятся на балконе по периметру. Так как я и родитель, и фотограф в одном лице, предложила поснимать церемонию — не разрешили. Ладно-ладно, странно, но не ужасно. Вот в других школах, я слышала, пускают только одного родителя от семьи. А как они должны решать, кто пойдет поддержать ребенка в этот полный торжества и светлой печали день?
И пробил час
Второе нововведение – разное время начала учебы у разных классов. Перед многодетными родителями стоит весьма интересная задача. Пока не понимаю, как даже двоих привозить: одного к 8:20, а второго к 9:30. При том, что дорога от дома до школы занимает 40 минут в один конец. У моей хорошей знакомой трое детей должны приходить в школу с разницей почти в час. В 8.20, 9.30 и в 10.40 соответственно. Мысленно молюсь за нее.
«Нуачотуттакого, если школа во дворе», — скажете вы. Допустим, это так, но сложно себе представить начальника, который будет рад видеть своего, например, бухгалтера на рабочем месте не в 9, а в 11 утра.
Процесс обучения
Ученики больше не ходят по школе, все учителя предметники приходят в класс. Дорогие завучи и всея педсовет! Если вы смогли составить расписание с учетом этих требований и сохранить остатки разума, снимаю шляпу — эта головоломка будет похлеще доказательства теоремы Ферма.
Переменки
У каждого класса теперь свое время окончания уроков — общего звонка, которого все школьники очень ждут, больше не будет. Как и перемен. Выходить из класса запрещено, разрешено перемещаться в радиусе метра от классной двери и выходить только в туалет и столовую. Где наши дети будут дурь выбегивать, непонятно.
Дополнительные занятия и кружки
«С перечнем допзанятий, которые представлены в нашей школе, можно ознакомиться на стенде информации», — слышу от учителей. Но записаться, оказывается, нельзя до особого распоряжения!
Столовая
Еда будет. Обещали. Приносить с собой сухой паек не предлагали, врать не буду.
Мораль
На самом деле, понятно, что ничего не понятно. Жалко и школы, и родителей, и учителей. И детей, к которым на первый школьный праздник сможет прийти только один родитель (нет, ну я все-таки хочу посмотреть в глаза тому человеку, кто это придумал).
Конечно, каждая школа сходит с ума по-своему. Но многие, надо сказать, демонстрируют чудеса эквилибристики, балансируя между требования Роспотребнадзора, яростью родителей и собственным психическим здоровьем. Берегите нервы, ведь впереди целый учебный год — и, увы, не факт, что офлайн. Закончу свой рассказ мантрой всех родителей: «все равно это лучше, чем удаленка». И ведь не поспоришь!
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