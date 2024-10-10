Аромаперформанс в «Рекорде», спектакль-бестселлер Ленкома, рейв-перезапуск Ressource: чем заняться в Нижнем с 11 по 13 октября

Похолодало, но не в наших сердцах: прописываем вам благотворительный квиз (+ к карме обеспечен) с журналистами, блогерами и спортсменами, порцию ольфакторных экспериментов от парфюмера-новатора, комедийный хит с Андреем Леоновым и Анной Большовой, симфоническое путешествие с Генделем и Бриттенем в Филармонии, платиновую коллекцию ритмов в возрожденном клубе и много октябрьского совриска от «Тихой» и одного заезжего «псевдоархеолога».
11 октября
Благотворительный квиз
11 октября в 19:00 фонд «Алиса» устраивает в честь своего дня рождения благотворительный квиз (ведущий Илья Тарасов, известный нам своей «Квиздой»). Все деньги от продажи билетов пойдут на поддержку кризисных семей и детей-сирот. Будет возможность сыграть в одной команде с соосновательницей Terminal A Майей Ковальски, трэвел-блогером Леной Митягиной, баскетболистами «Пари Нижний Новгород» и не только. Подробнее здесь
16+
|ул. Красная Слобода, 9
Финальный аромаперформанс Alinose & Artists’ Influence
11 октября в 18:00 идем на заключительную часть выставки-трилогии нижегородского ольфакторного энтузиаста Алины Новоселовой. Она, изучая возможность перевода произведений искусства с визуального языка на язык запахов, создала три аромата по мотивам трех картин современных художниц. В проекте уже приняли участие Ваца и Яна Серобабина из Terminal A. На этой неделе смотрим и слушаем (!) работу стрит-артиста, графика и скульптора Веры Ширдиной.
18+
|ул. Алексеевская, 7
Гастроли «Ленкома»
11 октября в 19:00 смотрим «Tout payé, или Всё оплачено» режиссера и народного артиста России Андрея Соколова (он же и в главной роли!) Кроме того в постановке задействованы заслуженная артистка Анна Большова («Остановка по требованию», «Жаркий лед») и народный артист Андрей Леонов («Папины дочки»). Ленком уже 19 сезон показывает легендарную комедию о жаждущем любви Александре Амилькаре (его когда-то играл Олег Янковский!). Богатый мсье устраивает «домашний театр» – покупает себе фальшивую семью, потому как настоящей так и не обзавелся. Изображать родню для взбалмошного богача за приличное вознаграждение соглашаются бродячий художник Машу (Андрей Леонов), безработная актриса Элеонора (Анна Большова) и юная куртизанка Вирджиния (Екатерина Драчева).
18+
|пл. Октябрьская, 1
Образовательный блок
11 и 12 октября в Креативном пространстве на Покровке продолжается лекторий для тех, кто хочет продвинуть свой проект на федеральный уровень. В программе «Команды креативных практик» — лекции, дискуссии, паблик-токи с представителями театра Вахтангова, Дома культуры «ГЭС-2», художниками, режиссерами, продюсерами, проджект-менеджерами.
Обсуждение затронет четыре профиля: искусство, кино, театр, мода. Среди фешн-спикеров — продюсер и стилист «НН.Собака.ru», руководитель департамента FHUB Russia в Нижнем Новгороде, соорганизатор РУССКИЕ. Fashion night Анна Боброва. 12 октября в 16:30 вместе с управляющей, руководителем розницы универмага Bolshoy Екатериной Негровой они проведут паблик-ток «Концепт-стор в эпоху маркетплейсов». Подробнее здесь
14+
ул. Большой Покровской, 20Б
12 октября
Экскурсия по «Тихой»
12 октября в 14:00 знакомимся ближе с художником и коллекционером Александром Лавровым. В апреле мы открывали его персональную выставку «Весна» и погружались в ностальгический мир Барби в Игрушечном музее на Покровке, рассуждали с ним и Артемом Филатовым о совриске для коллекционного арт-номера, а теперь изучаем святая святых, место, где все и создается.
16+
|ул. Ульянова, 4В
Мастер-класс в арт-резиденции
12 октября заглянем в Terminal A на местер-класс от художника (а также неохиппи и «псевдоархеолога») Артема Брюхова, будем делать глиняный кулон-оберег, иероглифичный знак-ключ из черной и белой высокотемпературной глины. Артем основал андеграундное комьюнити молодых мастеров SWO в Санкт-Петербурге, открыл персональную выставку в родном Бирске (Башкортостан) и создал международный бренд одежды Error-404, а теперь стал участником арт-резиденции в Нижнем. Интервью с ним наших уфимских коллег можно почитать здесь
14+
ул. Красная Слобода, 9
Вечеринка-перерождение Ressource
12 октября в 12:00 перезапускаем культовый клуб. В программе концентрированный драм-н-бейс от «Станции метро Горьковская», первосортный европейский саунд от принцессы Jungle Fever, новые жанры, приготовленные резидентами Volna Records. Топовый состав нижегородской диджей-сцены и рейвовое настроение в обновленном пространстве. И помните: фри-доступ превратится в тыкву ровно в 00:00.
18+
|Нижневолжская набережная 19к1
Бесплатная консультация маммолога от Intimissimi
Октябрь во всем мире месяц внимания к проблеме рака груди. До конца этой недели в мобильных кабинетах в ТРЦ «Фантастика» можно пройти обследование у маммолога. Акция проходит по инициативе бренда нижнего белья совместно с фондом помощи женщинам с онкозаболеваниями «Дальше». Подробнее здесь
18+
ул. Родионова, 187
Образовательный «Студийник» для начинающих музыкантов
12 октября узнаем, как продвигать себя и свое творчество с помощью новых медиа и локальных коммьюнити. Среди спикеров DJ KRAS, продюсер фестиваля независимой музыки Motherland Иван Бочаров, шеф-редактор «Собака.ru» в Нижнем Новгороде Владимир Трепитов. Также анонсирован деловой спид-дейтинг, выступления Маленькой Веры и Oxa. Подробнее здесь.
16+
13 октября
«Осенний вернисаж» в НГХМ
Отправляемся в эти выходные на выставку трехсот работ 175 современных нижегородских авторов: от номинанта премии современного искусства музея Эрарты в Санкт-Петербурге Кита Кимова до графика Николая Власова. Академическая классика, новаторская пластика, много самобытных интересных вещей. Выставка продлиться до 4 ноября.
14+
|пл. Минина и Пожарского 2/2
Концерт в Филармонии
13 октября в 13:00 поднимаемся по «Ступенькам музыкальных знаний» – симфонический концерт-беседа для школьников. Играют Бриттена, Гайдна, Генделя, Уорлока, Дашкевича и вспоминают крылатые фразы Фогга из «Вокруг света за 80 дней» Жюля Верна. Послушаем сюиту «Шерлок», «Каприоль» и не только. Просят захватить «чай с молоком, лупу и накладные усы».
6+
|Кремль, 2
Фото: Мария Вьюгина, архив редакции
Комментарии (0)