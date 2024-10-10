Аромаперформанс в «Рекорде», спектакль-бестселлер Ленкома, рейв-перезапуск Ressource: чем заняться в Нижнем с 11 по 13 октября

11 и 12 октября в Креативном пространстве на Покровке продолжается лекторий для тех, кто хочет продвинуть свой проект на федеральный уровень. В программе «Команды креативных практик» — лекции, дискуссии, паблик-токи с представителями театра Вахтангова, Дома культуры «ГЭС-2», художниками, режиссерами, продюсерами, проджект-менеджерами.

Обсуждение затронет четыре профиля: искусство, кино, театр, мода. Среди фешн-спикеров — продюсер и стилист «НН.Собака.ru», руководитель департамента FHUB Russia в Нижнем Новгороде, соорганизатор РУССКИЕ. Fashion night Анна Боброва. 12 октября в 16:30 вместе с управляющей, руководителем розницы универмага Bolshoy Екатериной Негровой они проведут паблик-ток «Концепт-стор в эпоху маркетплейсов». Подробнее здесь



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