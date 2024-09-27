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Музыка

Звук СТУДИО и стриминговый сервис Звук проведут в Нижнем «Студийник», первый образовательный проект для начинающих музыкантов

Фрешменам расскажут, как продвигать себя и свое творчество с помощью новых медиа и локальных коммьюнити. Среди спикеров DJ KRAS, продюсер фестиваля независимой музыки Motherland Иван Бочаров, шеф-редактор Собака.ru в Нижнем Новгороде Владимир Трепитов. В программе также деловой спид-дейтинг, выступления Маленькой Веры и Oxa.

Сначала разберемся, как становится известнее благодаря «своим» в тусовке вместе с Александром Алькаевым (студия-лейбл HI-REAL), Алмазом Самигуллиным (фестиваль «Станция Мир»), Иваном Бочаровым (фестиваль Motherland) и Павлом Сергеевым (музыкальный лейбл «Таврида.АРТ»).

Потом будем обсуждать, как артистам залететь в СМИ и новые медиа. Спикерами станут Владимир Трепитов («НН.Собака.ru»), Станислав Фисенко (Telegram-канал «Музыкальное чтиво»), Анна Бляшко (радиостанции Радио родных дорог, Маруся ФМ, Серебрянный дождь, Орфей). Модератор дискуссий – музыкальный менеджер Михаил Мазунов.

Когда: 12 октября

Где: Академия Маяк

Полную программу ищите здесь

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