Звук СТУДИО и стриминговый сервис Звук проведут в Нижнем «Студийник», первый образовательный проект для начинающих музыкантов

Фрешменам расскажут, как продвигать себя и свое творчество с помощью новых медиа и локальных коммьюнити. Среди спикеров DJ KRAS, продюсер фестиваля независимой музыки Motherland Иван Бочаров, шеф-редактор Собака.ru в Нижнем Новгороде Владимир Трепитов. В программе также деловой спид-дейтинг, выступления Маленькой Веры и Oxa.