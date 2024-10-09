Мария Гончарова, Лена Митягина, Майя Ковальски и баскетболисты «Пари НН» сыграют в благотворительном квизе

В программе авторского квиза от Ильи Тарасова: разминка, своя игра и серия открытых вопросов. Можно выбрать себе капитана (среди журналистов, тренеров, баскетболистов, блогеров, дизайнеров, ведущих и кураторов) или играть самостоятельно.

За билетами сюда.

Когда: 11 октября с 19:00 до 22:00

Где: ул. Красная Слобода, 9