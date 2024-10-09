Мария Гончарова, Лена Митягина, Майя Ковальски и баскетболисты «Пари НН» сыграют в благотворительном квизе

В эту пятницу тренируем логику и память ради хорошего дела: в честь своего дня рождения фонд «Алиса» устраивает благотворительный вечер в фудхолле «Порт». Участие по билетам, а все вырученные от их продажи средства пойдут на поддержку детей-сирот и кризисных семей. Еще можно присоединиться к командам соосновательницы Terminal A Майи Ковальски, трэвел-блогера Лены Митягиной, сомелье Екатерины Скворцовой, игроков «Пари Нижний Новгород» и не только.
В программе авторского квиза от Ильи Тарасова: разминка, своя игра и серия открытых вопросов. Можно выбрать себе капитана (среди журналистов, тренеров, баскетболистов, блогеров, дизайнеров, ведущих и кураторов) или играть самостоятельно.
За билетами сюда.
Когда: 11 октября с 19:00 до 22:00
Где: ул. Красная Слобода, 9
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