Ты пахнешь как искусство: в «Рекорде» пройдет финальный аромаперформанс «Alinose & Artists’ Influence»

В эту пятницу идем на заключительную часть выставки-трилогии нижегородского ольфакторного энтузиаста Алины Новоселовой. Она, изучая возможность перевода произведений искусства с визуального языка на язык запахов, создала три аромата по мотивам трех картин современных художниц. В проекте уже приняли участие Ваца и Яна Серобабина из Terminal A. На этой неделе смотрим и слушаем (!) работу стрит-артиста, графика и скульптора Веры Ширдиной.
Идея проекта принадлежит заведующей экспозиционно-выставочным отделом Центра культуры «Рекорд» Карине Лукьяновой, она же выступает его куратором.
В этот раз выставка и новый аромат посвящены картине Веры Ширдиной «Сила цветка», которая создавалась специально для рубрики «Художники рисуют для BURO» в качестве промо к открытию масштабной групповой экспозиции на тему любви, проходившей в Москве.
Художница рассматривает работу «как интенцию, которая пронизывает все и воплощается в способности жить и созидать, в способности помнить свое имя, не забывая про очертания человечности».
Алина Новоселова, парфюмер: «Вера показалась мне одновременно очень хрупкой и сильной девушкой. Когда я смотрела ее работы, убедилась еще больше, что первое впечатление не обмануло. Нежный цветок и женский образ созданы в контрастных цветах, а темный цветовой акцент разворачивает восприятие картины в противоход и добавляет ощущение строгости и брутальности. Мы думали вместе над тем, как отобразить контрасты в работе и выбрали ноты сирени и жженого дерева. Композиция получилась уверенная, женственная и многогранная. При тестировании аромат раскрывался по разному – на одних дольше оставались цветочные ноты, на других превалировал древесный аккорд. Магия и проявление характера, не иначе!»
В ароматической композиции верхние ноты — листья фиалки, березовый сок и эвкалипт; средние — жженое дерево, глициния и сирень; базовые — тростниковый сахар, трава и бадьян.
Алина Новоселова изучает ароматы последние четыре года, за это время она собрала коллекцию из более чем 70 флаконов. Сейчас работает над созданием интерьерных ароматов; создает проекты совместно с современными художниками.
Когда: 11 октября 18:00
Где: ул. Пискунова, 11/7
Фото: Мария Вьюгина
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