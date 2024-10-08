Ты пахнешь как искусство: в «Рекорде» пройдет финальный аромаперформанс «Alinose & Artists’ Influence»

Идея проекта принадлежит заведующей экспозиционно-выставочным отделом Центра культуры «Рекорд» Карине Лукьяновой, она же выступает его куратором.

В этот раз выставка и новый аромат посвящены картине Веры Ширдиной «Сила цветка», которая создавалась специально для рубрики «Художники рисуют для BURO» в качестве промо к открытию масштабной групповой экспозиции на тему любви, проходившей в Москве.

Художница рассматривает работу «как интенцию, которая пронизывает все и воплощается в способности жить и созидать, в способности помнить свое имя, не забывая про очертания человечности».