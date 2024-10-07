Intimissimi открывает мобильные кабинеты маммологов в Нижнем

Мобильные кабинеты профилактики будут доступны для каждой – проконсультироваться можно на 1 этаже торгового центра напротив магазина Intimissimi с 10:00 до 22:00 (с 13:00 до 13:40, с 19:00 до 19:40 — технические перерывы).

А каждые 100 рублей с покупки бюстгальтера на этой неделе организаторы перечислят на поддержку фонда «Дальше».

Только за 2023 год в рамках проекта 30 врачей-маммологов в шести городах России провели консультации для более чем двух тысяч женщин.