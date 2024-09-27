«Ленком» Марка Захарова едет в Нижний со своим главным бестселлером

11 октября смотрим «Tout payé, или Всё оплачено» режиссера и народного артиста России Андрея Соколова (он же и в главной роли!) Также в постановке задействованы заслуженная артистка Анна Большова («Остановка по требованию», «Жаркий лед») и народный артист Андрей Леонов («Папины дочки»). Сегодня, кстати, спектакль празднует двадцатилетие. И он по-прежнему остается одним из самых востребованных в репертуаре театра.
«Ленком» уже 19 сезон показывает легендарную комедию о жаждущем любви Александре Амилькаре (его когда-то играл Олег Янковский!). Богатый мсье устраивает «домашний театр» – покупает себе фальшивую семью, потому как настоящей так и не обзавелся. Изображать родню для взбалмошного богача за приличное вознаграждение соглашаются бродячий художник Машу (Андрей Леонов), безработная актриса Элеонора (Анна Большова) и юная куртизанка Вирджиния (Екатерина Драчева).
Пьеса Ива Жамиака «Tout payé, или Всё оплачено» была популярна у зрителей с 60-х годов прошлого века, тогда она принесла драматургу приз в Каннах за лучший сценарий.
За сценическое оформление спектакля отвечает Андрис Фрейберг – латвийский сценограф, который работал более чем на 200 спектаклях в Италии, Германии, России и не только.
Когда: 11 октября в 19:00
Где: МТС Live Холл (пл. Октябрьская, 1)
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