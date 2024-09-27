«Ленком» Марка Захарова едет в Нижний со своим главным бестселлером

«Ленком» уже 19 сезон показывает легендарную комедию о жаждущем любви Александре Амилькаре (его когда-то играл Олег Янковский!). Богатый мсье устраивает «домашний театр» – покупает себе фальшивую семью, потому как настоящей так и не обзавелся. Изображать родню для взбалмошного богача за приличное вознаграждение соглашаются бродячий художник Машу (Андрей Леонов), безработная актриса Элеонора (Анна Большова) и юная куртизанка Вирджиния (Екатерина Драчева).

Пьеса Ива Жамиака «Tout payé, или Всё оплачено» была популярна у зрителей с 60-х годов прошлого века, тогда она принесла драматургу приз в Каннах за лучший сценарий.

За сценическое оформление спектакля отвечает Андрис Фрейберг – латвийский сценограф, который работал более чем на 200 спектаклях в Италии, Германии, России и не только.

Когда: 11 октября в 19:00

Где: МТС Live Холл (пл. Октябрьская, 1)