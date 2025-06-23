«НН.Собака.ru» представляет лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» – 2025

Ежегодно (в этом году уже в 12-ый раз!) редакция отмечает 50 выдающихся нижегородцев и команд, которые достижениями в своих областях – от музыкальной индустрии до социальной сферы – делают Нижний красивее, удобнее и счастливее. Вот полный – список героев этого года.