«НН.Собака.ru» представляет лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» – 2025

Ежегодно (в этом году уже в 12-ый раз!) редакция отмечает 50 выдающихся нижегородцев и команд, которые достижениями в своих областях – от музыкальной индустрии до социальной сферы – делают Нижний красивее, удобнее и счастливее. Вот полный – список героев этого года.
Анастасия Желнина, а также авторы и создатели постановки «Сотворившая чудо»
Ася Желвакова и создатели оперы «Подводные крылья»
Евгений Кудельников
Валери Зоидова
Команда Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина
Авторы и создатели спектакля «Сочинение будущего»
Олег Шапков
Ольга Шайдуллина
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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