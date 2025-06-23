Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Портреты
Портреты

Поделиться:

«НН.Собака.ru» представляет лауреатов премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» – 2025

Ежегодно (в этом году уже в 12-ый раз!) редакция отмечает 50 выдающихся нижегородцев и команд, которые достижениями в своих областях – от музыкальной индустрии до социальной сферы – делают Нижний красивее, удобнее и счастливее. Вот полный – список героев этого года.

Номинация «Мода»

Алексей Пинаев

Алексей Пинаев

Дарья Пашина

Дарья Пашина

Карина Манжула

Карина Манжула

Ольга Филатова

Ольга Филатова

Анастасия Новикова

Анастасия Новикова

Номинация «Кино и театр»

Анастасия Желнина, а также авторы и создатели постановки «Сотворившая чудо»

Анастасия Желнина, а также авторы и создатели постановки «Сотворившая чудо»

Ася Желвакова и создатели оперы «Подводные крылья»

Ася Желвакова и создатели оперы «Подводные крылья»

Евгений Кудельников

Евгений Кудельников

Валери Зоидова

Валери Зоидова

Команда Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина

Команда Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина

Авторы и создатели спектакля «Сочинение будущего»

Авторы и создатели спектакля «Сочинение будущего»

Олег Шапков

Олег Шапков

Ольга Шайдуллина

Ольга Шайдуллина

Номинация «Спорт»

Команда по киле «Химик»

Команда по киле «Химик»

Андрей Вдовин

Андрей Вдовин

Валерий Пронкин

Валерий Пронкин

Виталий Еголин

Виталий Еголин

Илья Хайретдинов

Илья Хайретдинов

Татьяна Сергаева

Татьяна Сергаева

Номинация «Бизнес»

Светлана Городнова

Светлана Городнова

Команда компании по производству геосинтетики GeoSM

Команда компании по производству геосинтетики GeoSM

Софья Юдина

Софья Юдина

Алена Ахмадуллина

Алена Ахмадуллина

Александр Маликов

Александр Маликов

Андрей Мигунов

Андрей Мигунов

Номинация «Музыка»

Мукка

Мукка

Metox

Metox

DJ Kras

DJ Kras

it alone

it alone

Risha

Risha

Стрио

Стрио

Номинация «Наука и технологии»

Вадим Вишневский и Владислав Яшков

Вадим Вишневский и Владислав Яшков

Александра Кашина

Александра Кашина

Илья Лебедев

Илья Лебедев

Мария Коряжкина

Мария Коряжкина

Мария Худякова

Мария Худякова

Михаил Соколов

Михаил Соколов

Номинация «Урбанистика»

Художница Катя Гущина и ученики 170 школы Автозаводского района

Художница Катя Гущина и ученики 170 школы Автозаводского района

ИРГСНО и Нижегородская епархия

ИРГСНО и Нижегородская епархия

Дмитрий Солодкий и Александр Шумилкин

Дмитрий Солодкий и Александр Шумилкин

Архитектурное бюро «ГОРА»

Архитектурное бюро «ГОРА»

Номинация «Просвещение»

Команда проекта «Культпросвет»

Команда проекта «Культпросвет»

Екатерина Никитина, Ольга Семенова, Александра Шеломцева

Екатерина Никитина, Ольга Семенова, Александра Шеломцева

Сабина Гаджиева

Сабина Гаджиева

Константин Верховинский

Константин Верховинский

Номинация «Искусство»

Команда выставки «Я говорю с тобой из Ленинграда» в НГХМ

Команда выставки «Я говорю с тобой из Ленинграда» в НГХМ

Вера Ширдина

Вера Ширдина

Даня Пирогов

Даня Пирогов

Евгения Гольцева

Евгения Гольцева

Катя Рыблова

Катя Рыблова

Команда мультимедийного пространства ЦЕХ *

Команда мультимедийного пространства ЦЕХ *

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:

Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис

Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX

Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»

Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»

Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO

Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES

Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: