Собака.ru в Нижнем Новгороде объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Спорт»

Где еще могут встретиться шашист и метатель молота, гимнастка и килист. Представляем героев номинации высоких достижений и поздравляем их с новым чемпионским титулом — званием лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025.
«Химик»
Команда по киле
Андрей Вдовин
Легкоатлет
Валерий Пронкин
Метатель молота
Виталий Еголин
Шашист
Илья Хайретдинов
Председатель Федерации баскетбола Нижегородской области
Татьяна Сергаева
Тренер сборной России по художественной гимнастике
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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