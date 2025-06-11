Собака.ru в Нижнем Новгороде объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Спорт»

Где еще могут встретиться шашист и метатель молота, гимнастка и килист. Представляем героев номинации высоких достижений и поздравляем их с новым чемпионским титулом — званием лауреата премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025.