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Собака.ru в Нижнем Новгороде объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Урбанистика»

Лауреаты-урбанисты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» меняют облик города, ткут новую ткань улиц, площадей, набережных, вовлекая неосвоенные или забытые территории, бережно воссоздают и сохраняют исторические и культурные памятники.

Художница Катя Гущина и ученики 170 школы Автозаводского района

Создатели путеводителя «Мончага Гид»

ИРГСНО и Нижегородская епархия

Создатели кофейни «ТП-РП 2820»

Дмитрий Солодкий и Александр Шумилкин

Команда по реставрации «Дома Ермолаевой»

Архитектурное бюро «ГОРА»

Команда проекта «Пушкинское Болдино — место творческой силы»

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:

Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис

Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX

Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»

Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»

Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO

Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES

Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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