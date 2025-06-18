Собака.ru в Нижнем Новгороде объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Урбанистика»

Лауреаты-урбанисты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» меняют облик города, ткут новую ткань улиц, площадей, набережных, вовлекая неосвоенные или забытые территории, бережно воссоздают и сохраняют исторические и культурные памятники.