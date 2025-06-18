Собака.ru в Нижнем Новгороде объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Урбанистика»

Лауреаты-урбанисты премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» меняют облик города, ткут новую ткань улиц, площадей, набережных, вовлекая неосвоенные или забытые территории, бережно воссоздают и сохраняют исторические и культурные памятники.
Художница Катя Гущина и ученики 170 школы Автозаводского района
Создатели путеводителя «Мончага Гид»
ИРГСНО и Нижегородская епархия
Создатели кофейни «ТП-РП 2820»
Дмитрий Солодкий и Александр Шумилкин
Команда по реставрации «Дома Ермолаевой»
Архитектурное бюро «ГОРА»
Команда проекта «Пушкинское Болдино — место творческой силы»
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнер премии — объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агентства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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