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Собака.ru в Нижнем Новгороде объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Музыка»

Музыкальная номинация премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» похожа на кураторский плейлист, где обязательные атрибуты – разножанровость и актуальный саунд. Здесь бойкий драм-н-бейс соседствует с меланхолично-динамичным роком, а альтернативный поп гармонично смотрится рядом с социальным рэпом. 

Мукка

Рок-музыкант

Metox

Рэп-исполнитель

DJ Kras

Саундпродюсер

it alone

Саундпродюсер

Risha

Певица

Стрио

Инди-группа

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:

Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис

Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX

Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»

Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»

Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO

Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES

Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»

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