Собака.ru в Нижнем Новгороде объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Музыка»

Музыкальная номинация премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» похожа на кураторский плейлист, где обязательные атрибуты – разножанровость и актуальный саунд. Здесь бойкий драм-н-бейс соседствует с меланхолично-динамичным роком, а альтернативный поп гармонично смотрится рядом с социальным рэпом.