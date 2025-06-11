Собака.ru в Нижнем Новгороде объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Музыка»

Музыкальная номинация премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» похожа на кураторский плейлист, где обязательные атрибуты – разножанровость и актуальный саунд. Здесь бойкий драм-н-бейс соседствует с меланхолично-динамичным роком, а альтернативный поп гармонично смотрится рядом с социальным рэпом.
Мукка
Рок-музыкант
Metox
Рэп-исполнитель
DJ Kras
Саундпродюсер
it alone
Саундпродюсер
Risha
Певица
Стрио
Инди-группа
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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