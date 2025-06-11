Собака.ru в Нижнем Новгороде объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Бизнес»

Ведущие предприниматели города, чьи проекты уже хорошо известны и за пределами региона; визионерские решения и крепкая деловая хватка – все это про героев номинации «Бизнес» премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода»
Светлана Городнова
Основательница «Городецкой сыроварни»
Команда компании по производству геосинтетики GeoSM: директор Виктор Парекко, исполнительный директор Сергей Осетров, директор по маркетингу Юрий Артемьев
Софья Юдина, генеральный директор АНО «Хохлома» и Алена Ахмадуллина, дизайнер
Александр Маликов
Генеральный директор управляющей компании «Руслакто» (ex.«Шахунское молоко»)
Андрей Мигунов
Основатель Poison Drop
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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