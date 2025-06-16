Собака.ru в Нижнем Новгороде объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Наука и технологии»

Благодаря им будет нам наука. Первооткрыватели и увлеченные испытатели, они занимаются усовершенствованием нашей жизни прямо сейчас. В смарт-номинации премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» специалист регенеративной медицины, разработчик инклюзивных технологий, создательница нейропротеза для людей с эпилепсией и даже исследователь микроклимата в храмах.