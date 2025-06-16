Собака.ru в Нижнем Новгороде объявляет лауреатов премии «ТОП50» в номинации «Наука и технологии»

Благодаря им будет нам наука. Первооткрыватели и увлеченные испытатели, они занимаются усовершенствованием нашей жизни прямо сейчас. В смарт-номинации премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» специалист регенеративной медицины, разработчик инклюзивных технологий, создательница нейропротеза для людей с эпилепсией и даже исследователь микроклимата в храмах.
Вадим Вишневский и Владислав Яшков
Создатели приложения CASPER
Александра Кашина
Заведующая лабораторией регенеративной медицины ПИМУ
Илья Лебедев
Руководитель лаборатории инклюзивных технологий
Мария Коряжкина
Разработчица нейропротеза для людей с эпилепсией
Мария Худякова
Директор Центра языка и мозга НИУ ВШЭ
Михаил Соколов
Разработчик технологии создания и поддержания микроклимата в храмах с использованием возобновляемых источников энергии
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — 2025:
Титульного партнера и партнера номинации «Бизнес» — Океанис
Партнера номинации «Урбанистика» — Федерального девелопера GloraX
Партнера номинации «Мода» — Оптику «Кронос»
Партнера номинации «Спорт» — страховую компанию «Согласие»
Партнеров номинации «Наука и технологии» — компанию «Симона» — бытовая техника для кухни и бренд бытовой техники ASKO
Партнера номинации «Просвещение» — БЦР Моторс — официального дилера гибридных кроссоверов AITO SERES
Инфопартнеры премии
Объединенная редакция телеканалов Волга, Волга 24, ННТВ и информационного агенства ВРЕМЯ Н
Ивент-партнера — агентство «РЕЙТИНГ»
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