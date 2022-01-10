Нижний Новгород передал «филигранную снежинку» Новосибирску

На Нижегородской ярмарке прошла церемония передачи титула «Новогодней столицы России-2023». Так, следующей столицей станет Новосибирск. Глава города Юрий Шалабаев передал символ праздника — филигранную снежинку — вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой.
«Сегодня мы передаем это почетное звание Новосибирску, и это особенно символично, поскольку наши города очень похожи. Фактически новогодняя эстафета переходит к такому же крупному промышленному и образовательному центру, как Нижний Новгород», — отметил Юрий Шалабаев.
Праздничные мероприятия фестиваля «Новогодняя столица России» в Нижнем Новгороде завершились ледовым шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» от режиссера Татьяны Навки. Декорациями для масштабного шоу стал — Главный ярмарочный дом с проекцией от нижегородской компании dreamlaser.
Напомним, 11 декабря в столице Приволжья стартовала праздничная программа «Новогодней столицы России-2022». В рамках фестиваля было показано несколько ледовых шоу, квест в резиденции Деда Мороза и иммерсивный спектакль «Кузница снежинок». Площадками новогодних гуляний стали также обновленный парк «Швейцария», площадь Горького и шесть площадок в районах города. На Стрелке показали самый масштабный в России(!) из спроецированных на натуральный лед мэппинг-шоу.
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Фото: аккаунт «Нижний800» в Instagram
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