Нижний Новгород передал «филигранную снежинку» Новосибирску

«Сегодня мы передаем это почетное звание Новосибирску, и это особенно символично, поскольку наши города очень похожи. Фактически новогодняя эстафета переходит к такому же крупному промышленному и образовательному центру, как Нижний Новгород», — отметил Юрий Шалабаев.

Праздничные мероприятия фестиваля «Новогодняя столица России» в Нижнем Новгороде завершились ледовым шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» от режиссера Татьяны Навки. Декорациями для масштабного шоу стал — Главный ярмарочный дом с проекцией от нижегородской компании dreamlaser.

Главная площадка фестиваля — Нижегородская ярмарка — будет работать в прежнем праздничном формате еще около 10 дней. Кроме того, Ярмарочный каток будет открыт до марта.

Напомним, 11 декабря в столице Приволжья стартовала праздничная программа «Новогодней столицы России-2022». В рамках фестиваля было показано несколько ледовых шоу, квест в резиденции Деда Мороза и иммерсивный спектакль «Кузница снежинок». Площадками новогодних гуляний стали также обновленный парк «Швейцария», площадь Горького и шесть площадок в районах города. На Стрелке показали самый масштабный в России(!) из спроецированных на натуральный лед мэппинг-шоу.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: аккаунт «Нижний800» в Instagram